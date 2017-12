Sacerdote muore in Curia davanti al Vescovo nel corso della cerimonia degli auguri di Natale

Tortona – Era circa mezzogiorno e in Vescovado al cospetto del Vescovo c’erano i preti della diocesi riuniti nel tradizionale incontro per lo scambio degli auguri di Natale. Tutti hanno detto qualcosa e quando è stato il turno di Don Romeo Gardella (nella foto de La Provincia Pavese), poco dopo aver iniziato il suo discorso è stramazzato a terra privo di vita. Pare che sia stato colto da un aneurisma fulminante all’addome che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118. L’uomo doveva compiere 71 anni il 21 gennaio. Era stato ordinato sacerdote nel 1972 e da molti anni era parroco della Parrocchia di S. Matteo in Tortona, oltre che Vicario Foraneo e Canonico della Cattedrale. Le esequie saranno celebrate sabato 23 dicembre, alle 10, in Cattedrale.