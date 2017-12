Per il secondo anno consecutivo salterà il tradizionale appuntamento dei dipendenti del Comune di Tortona per lo scambio degli auguri di Natale

Tortona (Louis Cyphre) – N.B.: si precisa che questo è un articolo di satira, altrimenti quelli dell’ordine dei giornalisti, su segnalazione del solito solerte collega, chiameranno di nuovo il nostro direttore a render conto al collegio di disciplina.

A Tortona sono tempi difficili. Solo negli ultimi due mesi, Zeus ha fulminato un cedro secolare dei giardini dell’ospedale incenerendolo con una saetta, cinque minorenni hanno rapinato una tabaccheria spaccando una gamba alla tabaccaia, don Gardella è stato stroncato da un infarto mentre salutava il Vescovo. Come se non bastasse in Comune c’è un fortissimo malumore e i dipendenti, molto probabilmente e per il secondo anno consecutivo, non si scambieranno gli auguri di Natale com’era tradizione consolidata prima che all’assessorato al personale arrivasse Vittoria Colacino proveniente dalla lista civica di Corrado Bonadeo e Antonio Zanardi. Un’assessora che non ha brillato per la sua attività amministrativa, a parte la comparsata alla tappa del Giro d’Italia. In particolare la delega al personale si è dimostrata per lei totalmente inadeguata stante le sue precarie competenze in materia, al punto che in Comune vige una totale confusione tra i dipendenti che non sanno bene cosa devono fare. Risultato è che vi sono alcuni spinosi problemi sindacali nonché vistose lacune in tema di rapporti con i sindacati ancora da risolvere.

Insomma, dopo che, un paio di anni fa, i dipendenti del Comune, invece di lavorare, sono stati sorpresi al bar durante l’orario d’ufficio, la situazione a Palazzo Passalacqua non sembra essere migliorata.

Ma secondo i suoi detrattori la Colacino è inadatta anche per la delega alla “Promozione del territorio” ed al “Decentramento e frazioni” al punto che, convinta del fatto che Garbagna fosse una frazione di Tortona, lo scorso carnevale è andata lì a girare la polenta. Aveva promesso di curare le frazioni, ma se sbaglia a leggere la carta geografica, tutto quello che riesce a fare è proprio rimestare la polenta a Garbagna.

Che non è una frazione di Tortona.