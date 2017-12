L’Alessandria sovrasta il Pontedera e si rilancia in campionato

Alessandria (Alessandria 5 – Pontedera 1) f.f. – L’Alessandria è scesa in campo con Nicco sulla fascia destra, Gazzi e Branca in mezzo e Sestu a sinistra. In attacco è tornato Gonzalez dopo le due giornate di squalifica, ed era in coppia con Marconi, una coppia al fulmicotone che ha messo a segno tutte e cinque le reti dei Grigi. Il match si accendeva col vantaggio dei nostri giunto al 13’ grazie a Marconi che metteva dentro con un bel colpo di testa. Un minuto dopo raddoppio dei padroni di casa su rigore concesso per fallo di Tofanari su Sestu che Marconi non sbagliava grazie a un bolide centrale imprendibile per Contini. Sei minuti dopo era Gonzalez a segnare la terza rete con un tiro al volo dal limite dell’area che ingannava Contini (nella grafica del nostro Tarantini). L’Alessandria manteneva alto il baricentro e ciò costringeva i toscani a restare prevalentemente nella propria metà campo. I Grigi si facevano ancora sotto e sfioravano il quarto gol al 30’ con Branca che si faceva respingere il tiro in angolo da Contini, e al 33′, con Nicco da fuori area con un bolide di destro di poco sopra la traversa.

Nella ripresa il quarto gol per i Grigi arrivava al 3’ con Gonzalez che aveva la meglio su Contini grazie ad una punizione da fuori area con palla che si infilava nell’angolino basso alla sinistra dell’estremo difensore ospite. Lo scatenato Marconi due minuti dopo su cross di Nicco si faceva largo in area e di destro siglava la quinta rete per i mandrogni (nella foto Frisina). Gol della bandiera per i toscani con Pinzauti al 42’.

L’Alessandria si conferma in netta ripresa e le nostre previsioni di qualche tempo fa si stanno rivelando centrate. L’Alessandria vista oggi è una buona squadra e, se continua così, potrà dare ancora molte soddisfazioni ai suoi tifosi in questo campionato.

Alessandria (4-4-2): Vannucchi; Celjak (33’ st Casasola), Piccolo Giosa, Fissore; Nicco (23’ st Ranieri), Gazzi, Branca (10’ st Rossetti), Sestu (23’ st Russini); Gonzalez, Marconi (10’ st Bunino). All.: Marcolini

Pontedera (3-5-2): Contini; Risaliti, Vettori (24’ st Borri), Frare; Posocco, Spinozzi (1’ st Bonaventura), Caponi (24’ st Paolini), Calcagni, Tofanari; Grassi (11’ st Pinzauti); Pesenti (34’ st Pandolfi).

Gol: 13’ Marconi, 16’ Marconi, 21’ Gonzalez, 3’ st Gonzalez, 5’ st Marconi, 42’ st Pinzauti.

Arbitro: Colombo di Como

Corner: 4-0

Recuperi: 0+3

Spettatori: 2300 circa.