Il congiuntivo maccheronico della ministra dell’istruzione

da Il Messaggero – Scivolone da matita blu per la ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli (quella che ha detto di essere laureata ma la cui laurea non è mai saltata fuori), nella lettera al Corriere della Sera sulla necessità di studiare la storia in maniera approfondita. Nella parte finale della lettera, come ha fatto notare anche l’account Instagram “Non leggerlo”, la ministra scrive: «… sarebbe opportuno che lo studio della Storia non si fermasse tra le pareti delle aule scolastiche ma prosegua anche lungo i percorsi professionali. Questo se non vogliamo sentirci rispondere anche da un adulto: “Hitler chi?”». Sul quel “prosegua” (congiuntivo presente) la ministra scivola, perché il tempo del congiuntivo da usare in questo caso è l’imperfetto (proseguisse). Studiare la storia sì, ma senza dimenticare la grammatica.