Il sindacalista Alberto Rito denuncerà la Curia di Tortona per la mancata riassunzione delle tre maestre d’asilo

Tortona (Andrea Guenna) – A proposito degli ignavi, il Templare Frater Dante Alighieri ha scritto: “Questo misero modo tengon l’anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lode… Questi non hanno speranza di morte, e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi sono d’ogni altra sorte… Non ragioniam di lor, ma guarda e passa” (Inferno III, 31-51).

Ricordo questo canto dell’Inferno dantesco poiché il vescovo di Tortona Viola (nella foto di Federica Fossati, tratta dal web, col mite e genuflesso sindaco post comunista di Novi Rocchino Muliere), stando a ciò che fa e a ciò che dice, potrebbe a pieno titolo rientrare nella categoria degli ignavi testè descritta dal confratello della Commenda dei Fedeli d’Amore Dante Alighieri, cioè nella categoria di chi non ha mai agito né nel bene né nel male poiché non ha un’idea propria ma si limita ad adeguarsi alle circostanze per cui non è degno di meritare né le gioie del Paradiso né le pene dell’Inferno. Dante, essendo un Maestro del Tempio (i Fedeli d’Amore erano Cripto Templari), sapeva che la scelta fra Bene e Male, o se volete tra Trionfo e Rovina, deve sempre essere fatta. Il pavimento a scacchi di molte cattedrali gotiche erette proprio dai Templari indica che noi camminiamo sulla linea ideale che divide le piastrelle nere da quelle bianche (male e bene) come simbolo di costante equilibrio tra i due elementi, ma che dobbiamo sempre seguire il bene, il Bianco, la Luce, senza tuttavia da questa farci accecare, ed abbandonare le tenebre, il nero, il male, senza da questo farci trascinare nel gorgo della perdizione.

Come scrive il fratello Rudyard Kipling: “Se saprai confrontarti con Trionfo e Rovina e trattare allo stesso modo questi due impostori… sarai un uomo” (If).

Ma nel nostro caso il vescovo di Tortona non ha ancora scelto perché non ha deciso di riassumere le tre maestre d’asilo per le quali i responsabili dell’ispettorato provinciale del lavoro davanti alla prefetta Romilda Tafuri hanno invece decretato di procedere.

Non ha deciso niente come fanno gli ignavi forse perché non vuole scontrarsi coi suoi collaboratori più stretti e con la tuttofare dell’istituto Santachiara – che è della Curia di Tortona – Pinuccia Barbieri, i quali, tutti insieme, non hanno rispettato l’impegno preso e sottoscritto già in data 28 settembre 2017 nell’incontro preliminare tenuto nella sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Alessandria. Si tratta della riassunzione della signora Idoya Aldayturriaga, maestra d’asilo di origini spagnole (basche), già impiegata per tale mansione dalla cooperativa sociale Azimut che gestiva gli asili nido prima della Curia e delle maestre Silvia Scafidi e Patrizia Ferraris che, grazie a questa esclusione – di cui sua eccellenza il vescovo Viola è a conoscenza perché lo ha detto a me in un recente e certamente unico incontro in Curia – faranno un pessimo Natale. Secondo gli accordi sottoscritti da certi preti l’assunzione avrebbe dovuto avvenire entro il 31 ottobre e, naturalmente, il Santachiara non ha mantenuto l’impegno (questi si chiamano “scherzi da prete”).

Ora la vicenda finirà in Tribunale.

“Auguro al Vescovo Viola – ci ha detto per telefono il sindacalista indipendente Alberto Rito (nella foto a lato) – un Natale felice come quello delle tre maestre che non ha riassunto nonostante le promesse e gli accordi presi ma non mantenuti dalla curia. Ma stia tranquillo sua eccellenza – ha concluso Rito – che ci rivedremo in tribunale perché appena dopo le feste denunceremo lui e il Santachiara per mancato rispetto degli accordi sottoscritti”.

L’azione sindacale a tutela delle lavoratrici è rivolta anche contro il Comune di Tortona nelle persone del Sindaco Gianluca Bardone, della dirigente Luisa Iotti e dell’assessora Marcella Graziano che saranno denunciati insieme a quelli del Santachiara. “Anche nei confronti del Comune adirò vie legali – ci ha confermato Rito – e chiederò agli organi competenti una serie di visite ispettive per vedere se gli asili nido hanno il titolo per poter operare, controlli anche nei riguardi dei sistemi di sicurezza e dei titoli, perché no, delle loro operatrici. Ma soprattutto voglio chiedere conto dei famosi 20 anni di affitto pagati al Santachiara e di quei 67.200 euro fatti avere alla Curia per un bando a cui i privati non avevano accesso”.

Buon Natale frater Viola, per un augurio che estendo anche ai molti cornuti consapevoli ed alle rispettive carampane adultere e ingioiellate, tutti disgustosamente ipocriti impenitenti e baciapile, ai quali lei, eccellenza, continua a dare l’Ostia in Duomo, dimenticandosi dei Figli della Luce che soffrono in silenzio per colpa sua.

Anche a Natale.

Ad Maiorem Dei Gloriam.

N.N.D.N.N.S.N.T.D.G.