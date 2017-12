È mancato oggi a 72 anni Eugenio Ferrero già segretario del Psi di Alessandria

Pavia – È mancato oggi Eugenio Ferrero, dopo lunga malattia all’Ospedale di Pavia dove era da tempo ricoverato. Vedovo, aveva settantadue anni e lascia una famiglia numerosa e affiatata, in particolare la figlia Francesca che l’ha amorevolmente seguito nella malattia. In gioventù sindacalista della Cgil, fu per molti anni segretario del Psi di Alessandria quando era il primo partito della città. Della componente lombardiana, si distinse sempre per la capacità di dialogo ed umanità, risultando negli anni ottanta e novanta uno dei principali esponenti piemontesi della sinistra democratica e libertaria, cui la storia nel tempo restituirà onore e dignità, soprattutto alla luce della politica inconcepibile della cosiddetta Seconda Repubblica. Lavoratore indefesso, nonostante la malattia, continuò fino agli ultimi giorni a occuparsi di cultura e politica in particolare nel Gruppo di Volpedo particolarmente attivo nella memoria del grande pittore Pellizza.