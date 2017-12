La Gip Sabatucci respinge l’istanza del pm Raimondi che chiedeva la chiusura di Aral e Srt

Brescia (Federico Fossati) – Continua il “ping pong” tra il pm Sandro Raimondi e la Gip Alessandra Sabatucci in merito all’inchiesta delle discariche che vede coinvolte anche Aral di Alessandria e Srt di Novi e Tortona. Nell’ordinanza di ieri, Sabatucci specifica che “dai rilievi […] discende che non è ravvisabile un effettivo e attuale bisogno di prevenzione speciale, in quanto le limitazioni già in essere si palesano in grado di elidere il rischio di reiterazione in capo alle persone giuridiche” per cui “va respinta la richiesta cautelare di cui sopra” rigettando “la richiesta del P.M. di cui in premessa”.

Raimondi aveva chiesto il blocco dell’attività anche per le aziende alessandrine Srt e Aral in quanto “non hanno impedito la commissione dei delitti di associazione per delinquere e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, ma per la Gip Sabatucci “lette le memorie difensive depositate dalle parti. le repliche del Pubblico ministero e quelle delle difese” pur non mettendo in discussione le conclusioni di Raimondi, “rilevato […] che le società indagate, fatta eccezione per A2A Spa, avevano un interesse rilevante all’attuazione delle condotte sistemiche descritte nei rispettivi capi di incolpazione, agevolate dagli stretti rapporti commerciali intrattenuti dai rispettivi legali rappresentanti” col regista dell’intera operazione Paolo Bonacina “potevano beneficiare dei significativi risparmi di spesa (poiché i rifiuti non erano smaltiti con i più dispendiosi sistemi legali)”.

Proprio per il fatto che per Aral è stato nominato dal sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, su indicazione del Ministero dell’Interno di concerto col Prefetto di Alessandria, quale nuovo amministratore unico l’ex Prefetto Alessandro Giacchetti, mentre Srt Spa di Novi e Tortona, rigettata la richiesta d’arresto formulata dal pm Raimondi nei confronti degli amministratori Andrea Firpo e Claudio Cattaneo, ha sostituito i due responsabili nell’ottica del “pieno ripristino della legalità”, la Gip Sabatucci ha ritenuto non esistere le condizioni per applicare alle società indagate la misura restrittiva richiesta dal pm Raimondi.

In un comunicato diramato oggi dal Comune di Alessandria il sindaco Cuttica e l’assessore Borasio esprimono soddisfazione per la decisione del tribunale di Brescia per cui “l’attività della società Aral Spa può continuare senza interruzioni”.