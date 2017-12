Fatti e rifatti ad Alessandria: denunciato falso chirurgo estetico

Alessandria – Il NAS di Alessandria ha denunciato un falso medico di Milano di 63 anni per esercizio abusivo della professione sanitaria. Al termine di una complessa serie di accertamenti, infatti, i Carabinieri sono riusciti a stabilire che l’uomo, tra il giugno 2016 e l’ottobre 2017, aveva portato a termine una serie di interventi di chirurgia estetica pur non avendo mai conseguito il previsto titolo di studio. Sono stati sequestrati numerosi bisturi, forbici chirurgiche e siringhe, ma, soprattutto, molti farmaci come la lidocaina, anestetici vari ed oppioidi quali la morfina ed il Fentanyl, farmaco semisintetico con potenza analgesica da 75 a 100 volte superiore alla morfina. A lui i carabinieri sono arrivati in seguito alla denuncia d’una paziente che aveva riportato ecchimosi ed ematomi sul volto. Pare che il falso chirurgo estetico avesse frequentato all’estero dei corsi di medicina e conseguito una laurea priva di validità sul territorio nazionale per la quale non aveva mai richiesto un’eventuale omologazione. Per gli interventi, che erano pagati in nero, il finto medico utilizzava sostanze come il botulino ma anche anestetici come lidocaina e morfina che l’uomo riusciva a procurarsi grazie a “contatti” all’interno di imprese farmaceutiche. Il costo della prestazione andava dai cento euro per la rimozione dei tatuaggi agli oltre 7.000 euro per gli interventi più complessi.