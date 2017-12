Stefano Venneri nel Guinness dei Primati

Alessandria – Stefano Venneri, il simpatico dj di Radio BBSI, nonché speaker del Torino calcio, ha vinto il record dei primati per aver trasmesso ininterrottamente per radio per 205 ore. “Carissimi amici – scrive il recordman alessandrino ai suoi fans in una nota – che dire “abbiamo vinto ancora”. Pochi minuti fa il Guinness World Record ha ufficializzato le 205 ore con tanto di attestato e foto sul profilo del loro Sito Mondiale. Grazie a tutti di vero cuore, grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto senza dimenticare nessuno…il record è di tutti noi ora è ufficiale siamo sul libro dei Guinness, è stato anche il record del nostro Bob che ci guarda da lassù. A gennaio la grande festa per ringraziarvi di persona. Da oggi i campioni del Mondo siamo Noi!”

È stato Urbano Cairo, presidente del Torino e di Rcs Corsera, oltre che proprietario de La Sette, a spronare Stefano Venneri che stava al microfono ininterrottamente da otto giorni ed aveva già eguagliato il Guinness dei Primati di ore di trasmissione in radio, ad andare avanti per segnare un nuovo record mondiale. E così il 12 ottobre 2016 il dj alessandrino nonché speaker del Torino Calcio, di cui lo stesso Cairo è presidente, impegnato al microfono dalle nove della mattina di martedì 4 ottobre 2016, dopo aver festeggiato 43 anni ed eguagliato il record mondiale di permanenza al microfono detenuto dall’olandese Giel Beelen che nel 2014 aveva resistito 198 ore, ha continuato fino alle dieci di sera facendo segnare il nuovo primato con ben 205 ore. Quasi nove giorni di trasmissione senza sosta, se si eccettua un pisolino di un’ora ogni nove, il tutto sotto l’attento controllo del dottor Gabrio Secco e del servizio della croce rossa di Castellazzo Soccorso.