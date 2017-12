Trovato morto nel suo locale il proprietario del ristorante brasiliano Dragut di Via Vochieri

Alessandria – Un uomo di 51 anni, titolare del ristorante brasiliano Dragut di Via Vochieri, è stato trovato morto oggi verso le quattro del pomeriggio all’interno del locale. I carabinieri intervenuti sul posto insieme ad una squadra del 118 hanno tentato di soccorrere il ristoratore ma non c’è stato niente da fare perché era già cadavere. Si pensa ad un malore ma gli uomini della Benemerita stanno indagando per stabilire la causa esatta del decesso. A questo proposito il magistrato competente ha disposto l’autopsia.