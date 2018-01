Il 2017 in pillole: le notizie più salienti dell’anno appena concluso

RISSA FRA STUDENTI FUORI DALLA SCUOLA: UNO FINISCE AL PRONTO SOCCORSO, GLI ALTRI DUE SONO STATI DENUNCIATI

9 gennaio 2017

Alessandria – Ancora fenomeni di violenza minorile in un istituto tecnico. Una rissa tra tre minorenni (15, 16 e 17 anni) si è conclusa col ricovero di uno e con la denuncia degli altri due. I fatti risalgono al periodo precedente le vacanze natalizie e i carabinieri, a conclusione delle indagini, hanno denunciato per lesioni personali due minori di 15 e 16 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia a carico e denunciato nella stessa occasione anche per minacce. Il parapiglia aveva inizio all’interno dell’ istituto durante una lezione di educazione fisica. Lo studente di 17 anni aveva un battibecco per futili motivi con quello di 16, appartenente a un’altra classe ma che svolgeva la stessa lezione. Quest’ultimo lo sfidava, minacciando di risolvere la questione fuori dalla scuola al termine delle lezioni. Una volta in strada il diciasettenne si trovava in compagnia di un amico in una via adiacente l’istituto scolastico quando era raggiunto da un gruppo di ragazzi capeggiati proprio dal sedicenne che lo aggrediva con spinte e schiaffi. Nel frattempo, il quindicenne interveniva alle sue spalle colpendolo con un pugno sulla nuca per cui il diciasettenne reagiva atterrando il sedicenne con due pugni ma era subito circondato da un gruppo di scalmanati capeggiati dal quindicenne che lo colpivano al viso e in altre parti del corpo con pugni e calci, mandandolo ko. Il giovane, una volta rialzatosi, si recava al pronto soccorso, dove era curato e dimesso con sette giorni di prognosi per un trauma cranico e una ferita a un’arcata sopraccigliare. Il giovane, durante la denuncia, pur non conoscendo personalmente gli aggressori, forniva indicazioni precise su di loro per cui erano facilmente identificati e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Torino. Siamo in attesa che il preside e l’insegnante di ginnastica sospendano per tutto l’anno i responsabili dell’aggressione e li boccino sonoramente. Come si faceva una volta, quando l’Italia era un Paese civile. Così imparano.

MORTO IN CIRCOSTANZE MISTERIORE IL PRESUNTO PEDOFILO APPENA ARRESTATO

16 gennaio 2017

di Andrea Guenna – Dopo che la pm Silvia Saracino della Procura della Repubblica di Alessandria ha aperto un’inchiesta sulla morte in carcere di Antonio Marci, 63 anni – Tonino per gli amici – arrestato martedì 10 gennaio per possesso di materiale pedo-pornografico e violenza sessuale su minori, deceduto in circostanze ancora tutte da chiarire la sera di venerdì 13 gennaio, l’intera vicenda presenta alcuni lati oscuri e qualche domanda attende risposta.

Innanzi tutto non si capisce perché i carabinieri abbiano ritenuto opportuno rendere note le generalità dell’arrestato e addirittura diramarne la foto. Non era assolutamente necessario farlo in quanto lo scopo dell’arresto è sempre quello di assicurare alla giustizia un imputato che deve andare sotto processo per essere giudicato ed eventualmente dichiarato colpevole. Fino a quel momento è innocente e non lo si può condannare, prima, sui giornali pei quali alcuni colleghi hanno scritto grazie alla dovizia di particolari, peraltro tutti da verificare, forniti dagli uomini della Benemerita.

Inoltre non è chiaro il motivo per cui s’è voluto far sapere al mondo intero (e certa stampa ha dato una mano in questo senso, pubblicando per quasi una settimana paginate sul caso) che era stato arrestato un ben identificato allenatore di squadre giovanili accusato di pedofilia, infangando indirettamente, ma ineluttabilmente, circa 1500 famiglie di cui fanno parte i presunti abusati, tanti sono stati più o meno i ragazzini passati sotto le sue grinfie nell’arco di circa 40 anni, appartenenti al settore giovanile di Aurora Alessandria, Castellazzo e Derthona.

Ma c’è dell’altro perché non si riesce a capire neppure come mai in tutto questo tempo nessuno si fosse accorto di niente e nessuno avesse denunciato la cosa.

È stata infatti necessaria la confessione – un po’ strana – di un uomo di 43 anni che dopo 29 anni dall’abuso sessuale che avrebbe subito ad opera del Marci, l’ha rivisto casualmente al bar, per poi seguirlo fuori e sorprenderlo in auto con un ragazzino insieme al quale si stava allontanando. Solo dopo quel casuale incontro ha deciso di denunciarlo. Almeno così hanno fatto sapere i carabinieri.

A questo proposito, chiedendo in città, ho saputo che Tonino Marci era sempre in giro e lo conoscevano in molti, per cui appare incomprensibile il fatto che per “incastrarlo” ci siano voluti 40 anni ed un fortuito incontro fra lui ed una sua supposta vittima di 29 anni prima.

E non si riesce nemmeno a capire perché sbatterlo dentro quando gli si potevano dare i domiciliari o, comunque, si poteva mandarlo in un carcere di un’altra città, che so, Vercelli, in una sezione dedicata dove sarebbe stato certamente più protetto.

E poi, dove ha trovato quel sacchetto di plastica e la cordicella – o qualcosa del genere – con cui se lo è legato al collo?

Come è stato possibile che in carcere, dove quando entri ti tolgono persino i lacci delle scarpe, Marci abbia potuto infilare la testa dentro un sacchetto di plastica che ha legato al collo con una corda per poi morire soffocato?

Queste perplessità non tendono certamente a dimostrare che fosse innocente, perché non so se lo era, come non so se fosse colpevole, ed è proprio per questo motivo che noi di Alessandria Oggi, finché è stato possibile, abbiamo evitato di entrare nei dettagli in quanto abbiamo sulle spalle un po’ di esperienza nel fare i cronisti e non ci facciamo prendere la mano dagli eventi. Picchiamo, certo, e picchiamo sodo, ma solo quando siamo sicuri di quello che facciamo, e le assoluzioni che abbiamo ottenuto in tutti i processi per diffamazione mezzo stampa a nostro carico dimostrano che scriviamo sempre la verità, altrimenti facciamo silenzio, silenzio stampa.

Ma stavolta per qualche collega non è stato così. Era troppo facile calcare la mano, i presupposti c’erano tutti: il mostro da sbattere in prima pagina, i bambini abusati, la testimonianza di un signore che ha deciso di vuotare il sacco.

Anche per questo non posso accettare che l’arresto equivalga ad una condanna, facendo finta che Cesare Beccaria non sia mai esistito e che il trattato “Dei delitti e delle pene” non sia mai stato scritto.

Come non posso ignorare che un tizio, arrestato perché è un pedofilo, se sbattuto in carcere anziché essere messo agli arresti domiciliari prima di andare in giudizio, possa essere facile preda dei carcerati che sono sempre pronti a riservare a quelli come lui, come è noto a tutti in questi casi, un trattamento “particolare”.

E poi, siamo sicuri che l’unico pedofilo – se pedofilo era – nell’ambiente del calcio giovanile fosse proprio Tonino Marci?

Si tratta forse di un capro espiatorio?

ARRESTATI IN UN BAR DI MANIAGO I DUE MALVIVENTI CHE A DICEMBRE HANNO RAPINATO LA GIOIELLERIA DI POZZOLO FORMIGARO

16 gennaio 2017

Alessandria – Sono stati assicurati alla giustizia i due malviventi che il 6 dicembre scorso hanno rapinato la gioielleria di Pozzolo Formigaro. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Alessandria, coadiuvati dall’Arma di Spilimbergo (PN), venerdì 13 gennaio hanno fatto irruzione in un bar nel centro di Maniago (PN), bloccando e sottoponendo a fermo Cosimo Filomeno, 40 anni di Brindisi e Daniele Savoca, 36 anni di Vajont (PN) entrambi pregiudicati, ritenuti autori della rapina ai danni della CM Gioielli di Pozzolo Formigaro (AL). I due a volto scoperto, dopo essersi finti clienti, improvvisamente aggredivano il gioielliere con inaudita violenza, colpendolo ripetutamente con pugni e calci che gli procuravano un trauma cranio-facciale con fratture multiple della mandibola oltre alla distorsione della rachide cervicale e a numerose contusioni al costato, portando via un rotolo di gioielli del valore di circa 30.000 euro. Scattavano le indagini da parte de carabinieri che, grazie anche ai filmati realizzati dall’impianto di videosorveglianza ed al coraggio della vittima che riconosceva con assoluta certezza i volti dei due soggetti, consentivano ai militari di concentrare subito l’attenzione su Savoca e Filomeno. I due sono stati arrestati per rapina aggravata e concorso in rapina e, in forza della perquisizione, gli uomini della Benemerita hanno trovato addosso al Savoca ben 16 dosi preconfezionate di sostanza stupefacente, tra eroina e cocaina, pronte per essere cedute ad eventuali acquirenti, poste sotto sequestro insieme ad ulteriori cento grammi circa di cocaina, 20 di eroina ed a 700 euro ritenuti provento di attività di spaccio, rinvenuti all’interno della sua abitazione. Per questo il Savoca deve anche rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati momentaneamente ristretti nel carcere di Pordenone.

Lascia il fuoristrada in discesa senza marcia e freno a mano che si muove, prende velocità e lo travolge

17 gennaio 2017 admin Incidenti 375

Cuccaro Monferrato – Prima di scendere per andare nel campo di sua proprietà, su una collina fra Cuccaro e Fubine, Franco Carlevaro, 78 anni di Cuccaro, s’è dimenticato di bloccare il suo vecchio fuoristrada Toyota tirando il freno a mano ed inserendo la marcia per cui, essendo il terreno leggermente in pendenza, s’è mosso, prima lentamente, poi ha preso velocità senza far rumore e l’ha investito mentre stava lavorando. In seguito all’allarme dato da un passante sono arrivati i soccorsi con l’intervento dei carabinieri di Fubine e dei sanitari del 118 che hanno trovato Carlevaro ancora vivo e cosciente. Trasportato d’urgenza al Cto di Torino con l’elisoccorso è morto appena dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni interne che non gli hanno lasciato scampo.

Valenza: omicidio-suicidio di due coniugi in casa

20 gennaio 2017 admin PRIMO PIANO 782

Valenza – Un orafo in pensione, A.P. di 72 anni, ha ucciso la moglie, M.M. di 71 e poi si è sparato. Alla base dell’insano gesto il gravissimo stato di salute dei due coniugi: lui aveva un cancro, lei soffriva di sclerosi multipla. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo, con una pistola detenuta regolarmente, ha raggiunto la moglie che era in cucina intenta a far da mangiare e ha fatto fuoco, quindi è andato in bagno, è entrato nella vasca e ha rivolto l’arma verso di sé sparandosi alla tempia. Il dramma si è consumato in pochi minuti, poco dopo le sette di stasera, nell’appartamento della coppia in Via XXIX Aprile, in zona Stadio. Sul posto, insieme ai carabinieri, è giunta una squadra del 118, ma i soccorsi si sono rivelati inutili in quanto i due anziani erano già morti. A dare l’allarme sarebbe stato un vicino di casa della coppia. L’uomo ha lasciato un biglietto in cui spiega il motivo del gesto estremo.

BASTONA IL PARROCO PER RAPINARLO

11 febbraio 2017

Rivalta Bormida – Don Roberto Feletto, 80 anni, parroco della chiesa di San Michele, è finito all’ospedale in prognosi riservata per essere stato aggredito in canonica a bastonate da un parrocchiano che, cono ogni probabilità, ha tentato una rapina. Alla richiesta dei soldi il parroco si sarebbe rifiutato di darli e il parrocchiano avrebbe reagito a bastonate. Si tratta di Massimo Giuliano, 33 anni, un agricoltore residente in paese ma attualmente disoccupato. Ieri mattina si è recato in parrocchia e insieme al parroco è andato in canonica dove è iniziata la discussione che è poi finita in aggressione.

MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE IL COMANDANTE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI BOSCO MARENGO

11 febbraio 2017

Novi Ligure – Il comandante della stazione dei carabinieri di Bosco Marengo, maresciallo Pier Aldo Martinelli di 51 anni, ha perso la vita in un tragico indicente stradale che si è verificato lungo la provinciale Novi-Bosco Marengo verso le sette e mezzo di stasera. Era a bordo della sua auto con la famiglia quando, per cause in corso di accertamento, si scontrava frontalmente con un’auto proveniente in senso inverso. Il maresciallo Martinelli è deceduto quasi subito mentre la moglie e i due figli sono rimasti feriti in modo non grave. Ferito anche il conducente dell’altra auto.

DISINNESCATA A CASALE L’ENNESIMA BOMBA INESPLOSA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

19 febbraio 2017

Casale Monferrato (Romolo Catenacci) – Ogni tanto qui da noi trovano una bomba angloamericana inesplosa della seconda guerra mondiale. E ogni volta tutti si dimenticano di specificare che l’hanno sganciata gli Alleati Liberatori dell’Italia schiacciata dal tallone nazifascista. L’ordigno è stato rinvenuto la mattina dell’Epifania da alcuni escursionisti sulla sponda destra del Po. Pesa circa mezza tonnellata e risale al periodo 1944-45. Probabilmente smosso dalla piena del Po dello scorso novembre, è stato notato da un passante che ha dato l’allarme.

Non sono poche le bombe lanciate dagli Alleati e che, di tanto in tanto, sono ritrovate per caso. Non più tardi di due anni fa sono state ricordate le stragi di innocenti perpetrate dagli Alleati che hanno bombardato Alessandria uccidendo ben 559 civili. Durante la seconda guerra mondiale Alessandria e le altre città del “Triangolo Industriale” furono oggetto di pesanti “area bombings” da parte degli aerei del “Bomber Command”, provenienti dalle basi inglesi, che erano principalmente bombardieri pesanti B-17, B-24, Lancaster ed Halifax.

La prima strage alleata risale al 30 aprile del 1944 con 239 morti. Era la Domenica dell’Ascensione e, poco dopo mezzogiorno, provenienti da Valenza, i bombardieri anglo-americani prendevano di mira il centro abitato alessandrino sganciando a casaccio centinaia di bombe senza discriminazione di sorta, mentre i caccia al seguito avrebbero subito dopo mitragliato, da 40 metri d’altezza, la popolazione civile che a quell’ora affollava le vie e le piazze della città.

La seconda incursione di lunedì 1° maggio verso mezzanotte, è stata caratterizzata dal lancio di bombe incendiarie. I morti carbonizzati sono stati in maggioranza casalinghe (75), bambini e studenti (45), ferrovieri, operai e artigiani (59). I militari deceduti, quasi tutti nella caserma di Cabanette, sono stati 17.

Altri bombardamenti sulla città da parte dei “liberatori” che si divertivano a fare il tiro a segno coi caccia di ricognizione (Pippo) contro inermi incolpevoli scampati alla prima ondata, sono avvenuti il 21 e 29 giugno, a metà mattinata, durante i quali sono stati colpiti i ponti ferroviari sul fiume Bormida e sul Tanaro.

L’11 luglio alle ore 11, è stata la volta di un bombardamento massiccio su tutta la città e sull’area della stazione ferroviaria, con un bilancio di 46 morti; le incursioni anglo-americane sono proseguite il 17, 20, 21 e 27 luglio, senza vittime, ma con molte distruzioni lungo la ferrovia; bombardamenti americani e inglesi anche il 2, 7, 20 e 21 agosto, che hanno causato la demolizione di sei arcate del ponte sul Bormida, i morti sono stati 31; bombardamento anche il 3 settembre con otto vittime; il 5 settembre quando fu colpito il Borgo Cittadella con 39 morti.

Altro bombardamento angloamericano nel primo pomeriggio del 5 aprile 1945 che ha causato 160 morti, quasi tutti civili e, tra essi, quaranta, tra bambini e suore, dell’asilo di Via Gagliaudo. Quarantacinque case rase al suolo, oltre mille vani distrutti o resi inabitabili, oltre seicento i feriti.

Anche in questa occasione, dopo il bombardamento sono entrati in azione i Pippo che hanno mitragliato da bassa quota i civili ancora vivi. Alla fine Alessandria doveva registrare una distruzione di vasta portata che rase al suolo il quindici per cento dell’area edificata.

Tra i bombardamenti angloamericani più devastanti in provincia si ricorda quello di Villalvernia del 1° dicembre 1944, che è seguito a quello di Novi Ligure, quando i bombardieri hanno preso di mira la stazione ferroviaria. Naturalmente gli Alleati hanno effettuato due sorvoli per ammazzare quelli che non avevano ammazzato prima. Infatti gli abitanti del paese, convinti che fosse tutto finito, stavano tornando alle loro case e non si aspettavano la seconda ondata. Furono colpiti una trentina di edifici tra i quali la stazione ferroviaria, la canonica, le scuole e l’asilo infantile, mentre persero la vita 114 civili (il 15% della popolazione), 235 (il 30% della popolazione) furono i feriti, molti dei quali gravissimi, su 800 abitanti.

Il tragico bollettino di guerra fa di questo bombardamento uno dei più gravi avvenuti nelle campagne italiane durante l’intero conflitto.

Naturalmente per il Cln ieri e per l’Anpi oggi questi fatti, come quelli delle Foibe, non sono degni di essere condannati e ricordati.

Tornando alla bomba inesplosa di Casale, gli artificieri del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano, dopo averla a suo tempo recintata e resa inaccessibile, l’hanno disinnescata stamane dopo che l’area sono state evacuate circa 2000 residenti nel raggio di 500 metri. L’ordigno, una volta disattivato, è stato caricato su un camion per essere demolito. L’operazione ha richiesto circa mezzora ed è finita poco dopo le nove quando la bomba è stata poi interrata e fatta brillare in una cava in località Baraccone.

Alla prossima, perché la Verità, prima o poi, viene sempre a galla e potrebbe essere l’esatto contrario di quanto raccontano a scuola da settant’anni.

DOPO IL TAMPONAMENTO SCENDE PER VERIFICARE I DANNI ED È TRAVOLTA DA UN’AUTO IN TRANSITO

24 febbraio 2017

Acqui Terme – Restano critiche le condizioni di Alessandria Chiarlo, la psicologa di 38 anni residente ad Acqui che martedì sera è stata travolta da una Panda condotta da un uomo di 71 anni di Castellazzo che non l’ha vista travolgendola e scaraventandola a diversi metri di distanza. Il grave incidente è avvenuto intorno alle 19,40, sulla nuova circonvallazione di Strevi, all’altezza del distributore di carburante. La professionista, che ha studi ad Acqui in via Ottolenghi e ad Alessandria in via Parma, stava tornando a casa al volante della sua Fiat 16 quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha tamponato la Peugeot 306 di un uomo di 33 anni residente a Morsasco. Nessuno dei due automobilisti aveva riportato ferite o lesioni, ma la dottoressa Chiarlo scendeva per verificare cosa fosse successo e in quel momento era travolta dalla Panda che sopraggiungeva in senso opposto. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Alessandria, la donna è tuttora in prognosi riservata.

MUORE TRAVOLTO DA UN’AUTO MENTRE TORNAVA IN BICICLETTA DAL LAVORO

9 marzo 2017

Felizzano – Come tutte le sere tornava a casa in bicicletta dal lavoro quando per cause in corso di accertamento è stato travolto da una Ford Focus. Il tragico incidente si è verificato verso le 17,30 lungo la provinciale per Quattordio dove risiede. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e l’elisoccorso ma per l’operaio non c’è stato niente da fare nonostante che i medici abbiano tentato di rianimarlo. Il traffico è stato deviato per circa due ore per consentire di effettuare i rilevamenti del caso e chi proveniva da Felizzano ha dovuto passare da Masio, mentre quelli provenienti da Asti sono stati dirottati in autostrada. Il ciclista non aveva con sé documenti.

IL SINDACO POST COMUNISTA DI VALENZA PREFERISCE INAUGURARE UNA MEGA GIOIELLERIA PIUTTOSTO CHE PARLARE DI FAMIGLIA

16 marzo 2017

Valenza (Andrea Guenna) – Lo spettacolo-conferenza dal titolo “Invertiamo la rotta” a cura dell’avvocato Gianfranco Amato, presidente nazionale dell’organizzazione Giuristi per la Vita, e del cantautore Povia, vincitore del Festival di Sanremo 2006, sul tema della famiglia in rapporto alla cosiddetta cultura gender, avrebbe dovuto svolgersi giovedì 2 marzo nella sala dell’istituto Cellini ma, alla fine, ha avuto luogo nel salone San Rocco in quanto la Cellini era stata negata.

Da chi? E poi: perché?

Iniziamo dalla prima domanda. L’autorizzazione per utilizzare l’aula magna dell’istituto Cellini avrebbe dovuto venire dalla preside (oggi si dice “dirigente scolastico”) Maria Teresa Barisio che abbiamo provato a sentire al telefono ma non è stato possibile in quanto, con mille scuse, s’è sempre fatta negare.

Allora abbiamo chiamato il sindaco Gianluca Barbero il quale, secondo attendibili informazioni, ha fatto pressione insieme alla sua giunta di sinistra sulla preside affinché non concedesse l’aula magna. Anche qui non abbiamo cavato un ragno dal buco perché anche lui s’è fatto negare a più riprese.

Rispondiamo ora alla seconda domanda e diciamo subito che lo spettacolo trattava della cultura gender, ma vista da chi la subisce, cioè dalla famiglia naturale, dai figli, dal mondo cattolico, uno spettacolo che per certa sinistra non è politicamente corretto e non può avere spazio in quanto difende la famiglia normale dalle stranezze che le si avventano contro.

Due essenzialmente le considerazioni finali.

La prima, che lascia l’amaro in bocca, è che il sindaco post comunista di Valenza s’è comportato in modo molto diverso nei confronti della famiglia Bulgari alla quale non ha negato la sua presenza in qualità addirittura di testimonial per l’inaugurazione dello stabilimento che è la più grande manifattura orafa d’Europa con sede proprio a Valenza. Evidentemente è talmente attratto dal fascino dei diamanti e dell’oro che s’è dimenticato di essere un proletario post comunista, ignorando i bambini e le famiglie numerose, belle e sane.

La seconda è che a promuovere il gender oggi sono molti comunisti che, non essendo riusciti a distruggere la famiglia coi soviet in URSS, ci provano ora coi globocrati, facendosi servi del potere finanziario e dei banchieri. E si dimenticano che, a proposito di gender, Stalin gli omosessuali li spediva nei Gulag, mentre, nella Russia di Putin, le coppie gay, pur non essendo fuori legge, non dispongono di alcuna protezione legale.

Inoltre, siccome in nome della teoria gender si pretende di educare i giovani con l’estromissione dei genitori lasciando il compito alla scuola come afferma la ministra Valeria Fedeli (quella che aveva detto di essere laureata ma non è vero) è bene fare riferimento al comma 3 dell’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dove si legge: “I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”.

Ecco perché il sindaco Barbero, preferendo le gioiellerie alle famiglie, secondo noi sbaglia.

Sic transit gloria mundi.

TIR IMPAZZITO IN AUTOSTRADA TRAVOLGE UN CANTIERE: MORTI DUE OPERAI DI OVADA

26 marzo 2017

Albisola – “Ho cercato di gridare, ma era troppo tardi. Quel Tir ci è piombato addosso e non abbiamo avuto scampo”. È la drammatica testimonianza di Giambattista Grandinetti, uno dei sette operai investiti stamane sulla A10 da un Tir fuori controllo. “Sono scappato per mettermi in salvo – ha detto ai soccorritori Grandinetti ancora cosciente – ma sono stato investito lo stesso”. Ora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Paolo di Savona. La tragedia si è consumata verso le nove nel tratto dell’A10 fra Albisola e Celle Ligure, nello stesso punto dove ieri pomeriggio un camion si era schiantato contro il guard rail e aveva preso fuoco. Proprio per questo stamane era stato allestito un cantiere per ripristinare la carreggiata. Dei sette operai investiti, tutti dipendenti della San Giovanni Strade di Ovada, due hanno perso la vita, entrambi di Ovada. Si tratta di Antonio Gigliotti di 44 anni che di recente si era trasferito ad Asti, e l’altro, Giovanni Casaburi, 54 anni, originario di Sala Consilina, in provincia di Salerno e residente a Ovada dove abitava con la compagna in viale Rebora, nel quartiere del Borgo. Gli altri cinque della squadra sono stati ricoverati al San Paolo di Savona. Si tratta di Antonio Coluccia, originario di Lecce e abitante a Costa d’Ovada; Claudio Paris di Bergamo; Giambattista Grandinetti, nativo di Lamezia Terme, residente a Ovada e Jack Charlie Baltazar, peruviano. Del quinto operaio ferito non si conoscono ancora le generalità.

Sono rimasti leggermente feriti l’autista del Tir, Ilim Bildan, 41 anni, e il suo vice, Valentin Cioara di 47 anni, entrambi rumeni e residenti in Spagna.

Il Pm ha autorizzato l’arresto dell’autista per omicidio stradale plurimo. Secondo i primi risultati delle analisi i due rumeni sarebbero risultati negativi ai test alcolemici.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti il pesante mezzo della ditta Banner Transporte De Mercancias carico di pesci surgelati stava percorrendo il tratto di A 10 tra Albisola e Celle quando, per cause in corso di accertamento, poco prima di imboccare la galleria di Pecorile ha sbandato e ha travolto prima una Opel Astra sulla quale viaggiava una coppia di Borghetto Santo Spirito che è finita contro un albero, e poi è piombato sul cantiere dove stavano lavorando i sette operai.

INDAGATI VENTIDUE “FURBETTI DEL CARTELLINO” DIPENDENTI DELL’ASL DI OVADA

18 aprile 2017

Ovada – Sono 22 gli avvisi di garanzia recapitati nei giorni scorsi ad altrettanti dipendenti del distretto sanitario dell’Asl, nell’ex ospedale Sant’Antonio di via XXV Aprile, emessi dalla procura della repubblica di Alessandria. Gli indagati sono medici, infermieri e dipendenti amministrativi che, in base alle indagini disposte dalla pm Silvia Saracino e svolte dalla Guardia di Finanza di Alessandria a partire dal 2014, sono chiamati a rispondere di truffa aggravata per essere usciti in orario di lavoro senza timbrare il cartellino, risultando di fatto presenti in ufficio o in ambulatorio quando in realtà erano altrove. Sarebbero stati incastrati da molti video realizzati dalle Fiamme Gialle per mezzo di telecamere nascoste che hanno ripreso il via vai dei lavoratori con tanto di marca temporale che proverebbe gli orari e la durata delle assenze.

ECCO GLI ALESSANDRINI SUPERPAGATI DALLA REGIONE PIEMONTE

20 aprile 2017

Alessandria (Max Corradi) – Credetemi, non è divertente fare le pulci ai politici in quanto sono i nostri rappresentanti nella stanza dei bottoni ed è un po’ come fare le pulci a noi stessi che, col nostro voto, li mandiamo là. Il Maligno continua a ripetermi che invece di mandarli là bisognerebbe mandarli a quel paese, ma in questo caso loro non ci sarebbero più e vivremmo in una dittatura senza rappresentanza popolare.

Tuttavia non si può far finta di niente quando un tizio, che da modesto elettricista dell’Enel per un colpo di culo diventa consigliere regionale, dopo un paio di decenni matura una pensione da molte migliaia di euro. E magari la somma anche a quella dell’Enel.

E non si può far finta di niente quando un consigliere regionale chiede indietro i contributi versati in pochi anni, incassando decine di migliaia di euro.

Per mettere insieme simili fortune un comune mortale deve lavorare una vita, e non sempre ci riesce perché gli oltre settemila euro mensili di Cavallera Ugo da Bosco Marengo è difficile raggiungerli.

Si tratta dello stesso Cavallera Ugo da Bosco Marengo, per gli amici Fernandel, che oggi è coordinatore provinciale di Forza Italia e che, d’accordo con Riccardo Molinari della Lega e Federico Riboldi di Fratelli d’Italia ha partorito la brillante candidatura a sindaco di Alessandria di Cuttica di Revigliasco, il nuovo che avanza… con rispetto parlando.

Scrivo queste amare riflessioni dopo avere letto la lista dei beneficiari del vitalizio da consigliere regionale pubblicata oggi, nella quale compaiono, tra i mandrogni, proprio Cavallera, il più pagato con 7.094,70 euro mensili, seguito da Claudio Simonelli con 5.402,60 euro, dal giovin signore post comunista Rocchino Muliere attuale sindaco di Novi con 5.031,40 euro. Poi abbiamo la vedova di Angiolino Rossa che continua a percepire una “reversibilità” di 2.534,51 euro con buona pace delle vedove degli operai dell’Ilva o della Montedison che si accontentano di un quinto nonostante che i loro mariti abbiano lavorato molto di più e in condizioni molto peggiori del gioviale Angiolino, padre dell’attuale sindaca di Alessandria, Rita Rossa.

Ma non è finita perché ci sono anche quelli che hanno voluto indietro i contributi versati, della serie: “Sporchi, maledetti e subito”.

Sono Marco Botta, l’ex missino, poi An, poi Pdl ed oggi con Alemanno, che ha incassato la bella cifra di € 366.150,44; il leghista Tino Rossi che ai vari vitalizi della Camera e del Parlamento Europeo, aggiunge una liquidazione di € 195.590,66; il giovin signore leghista Riccardo Molinari che, per quel poco che ha combinato a Torino, ha imbertato € 57.807,82; Michele Formagnana, prima della lega poi del Pdl poi forse anche di Forza Italia che s’è dovuto accontentare di € 52.414,88.

Ma c’è l’eccezione che conferma la regola, ed è quella del consigliere Davide Bono, ex-capogruppo del Movimento Cinque Stelle ed ora consigliere regionale, l’unico che ha rinunciato a tutto, sia al vitalizio che alla restituzione dei contributi, 81.537 euro. Ma il buon Bono, essendo ebreo, non ha certo bisogno di soldi. Beato lui.

E io pago.

GIALLO ALL’OSPEDALE: RISCHIA DI FINIRE NEL DIMENTICATOIO LA MISTERIOSA VICENDA DELLA SIGNORA CASCIANO MORTA TRE GIORNI DOPO IL PARTO

27 aprile 2017

Alessandria (Andrea Guenna) – Dopo decine di perizie, il decesso a soli 37 anni di Simona Casciano, la mamma morta tre giorni dopo il parto per un’embolia polmonare la sera del 13 febbraio 2016 all’ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, non ha ancora una spiegazione.

La signora Simona, una stimata funzionaria di Banca Barclays, era alla sua prima gravidanza ed era stata ricoverata lunedì 8 febbraio 2016, ma dopo la nascita di una splendida bimba, avvenuta mercoledì 10 febbraio 2016, finiva nel reparto di rianimazione per le complicanze dovute ad una diastasi pubica confermata dalle radiografie. Dopo tre giorni di agonia cessava di vivere per un’embolia polmonare, e non si capisce perché i medici del reparto di ostetricia e ginecologia, di cui primario era la dottoressa Oria Trifoglio, non avessero dato corso alla terapia prevista in casi come questo, cioè d’una paziente bloccata a letto da un catetere, lasciata invece tre giorni senza cure.

Tutto il mondo sa quanto fosse prevedibile l’insorgere di complicanze in queste condizioni per cui non deve meravigliare il fatto che sabato 13 febbraio le condizioni della paziente fossero peggiorate al punto che sopravveniva la morte per arresto cardiaco da embolia polmonare massiva, come è emerso dall’autopsia effettuata mercoledì 17 febbraio 2016 dal dottor Roberto Testi di Torino.

A questo punto, il marito, il dottor Davide Riccobono di 42 anni, funzionario commerciale per l’estero d’una multinazionale operante nel settore dell’edilizia, sporgeva denuncia ai carabinieri affinchè fosse avviata un’inchiesta da parte della procura della repubblica di Alessandria. Il dottor Riccobono, assistito dagli avvocati Mauro Anetrini e Roberto Stroppiana di Torino, richiedeva ed otteneva anche il sequestro della cartella clinica, messa subito a disposizione degli inquirenti.

La pm Marcella Bosco apriva un fascicolo per omicidio colposo e iscriveva nel registro degli indagati i medici e i paramedici che avevano avuto in cura la donna, in tutto si trattava di quindici persone compresa la primaria Oria Trifoglio.

Tuttavia il pm Andrea Zito – che nel frattempo aveva preso in carico il fascicolo – aveva richiesto l’archiviazione del caso, ma il marito della povera signora Casciano si opponeva all’archiviazione ed il gip Paolo Bargero, nel mese di ottobre, respingeva la richiesta di archiviazione ordinando nuove indagini e nuove perizie.

Il primo medico legale incaricato dal pm Stefano Moltrasio per analizzare da capo la situazione è stato il dottor Vittorio Merchesotti di Acqui Terme che rifiutava l’incarico per conflitto di interessi in quanto la moglie aveva partorito ad Alessandria in cura da tre, fra medici e paramedici, dei quindici indagati.

Il secondo perito, il dottor Vittorio Aguggia, un medico legale di Alessandria, accettava e consegnerà i risultati delle analisi all’udienza fissata per il 19 giugno prossimo.

Appare molto strano il fatto che ci siano voluti 14 mesi di indagini, tre pm, tre medici legali, per non concludere niente. I reati di cui dovrebbero rispondere gli indagati nel caso di rinvio a giudizio sono quelli di omicidio colposo e colpa medica e non sembra trascurabile il particolare per cui fra di loro compaia il nome di Oria Trifoglio, candidata sindaca di Alessandria, appoggiata dall’ambiente medico e della politica che conta che annovera un personaggio di peso come Felice Borgoglio.

Resta la speranza che il giudice Bargero, che conosciamo bene e che sappiamo essere un magistrato preparato e molto corretto, che non guarda in faccia a nessuno, rinvii a giudizio i responsabili.

“Io mi posso rassegnare anche al fatto che non ci siano colpe per quello che è accaduto a mia moglie – ha detto il dottor Riccobono vedovo della signora Simona -, ma voglio che lo si stabilisca in un’aula di tribunale. La mia bambina sta crescendo senza una mamma e io non posso accettare che la sua storia sia ancora sospesa, ferma in un ufficio della procura della repubblica di Alessandria”.

ANCORA BAMBA AD ALESSANDRIA: IL COMMISSARIO FOX NON PERDONA E FA ARRESTARE IL PUSHER, MA IL PROBLEMA RESTA ED È PREOCCUPANTE

9 maggio 2017

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Ennesimo colpo inferto al mercato della cocaina in città dal Commissario Fox, il pastore tedesco in forza alla polizia municipale di Alessandria messo a disposizione degli agenti della questura che hanno arrestato un pusher albanese con sei etti di cocaina nel bagagliaio della sua auto. Si tratta di B.B. 50 anni, clandestino e pluripregiudicato, abitante in città, sorpreso con addosso un ingente quantitativo di bamba. Secondo quanto accertato dagli uomini della squadra mobile, lo straniero, giunto ad Alessandria da pochi mesi, aveva posto in essere un fiorente commercio di droga. I quotidiani servizi diretti a contrastare lo spaccio al dettaglio avevano infatti consentito di riscontrare la comune provenienza di alcune dosi di cocaina, sequestrate nelle settimane passate, identiche per principio attivo e composizione. Ricostruendo i passaggi di mano dello stupefacente è stato possibile risalire all’albanese che era già sotto controllo e costantemente pedinato dagli uomini della sezione antidroga. Ciò fino a quando, venerdì pomeriggio, l’uomo, al rientro da una trasferta sospetta, era fermato mentre transitava in centro a bordo di un’autovettura al cui interno aveva riposto, sul pianale anteriore, un blocco in pietra del peso di più di 600 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare, condotta con il prezioso ausilio del Commissario Fox, permetteva anche di trovare e sequestrare altri 150 grammi circa della medesima sostanza. Per il pusher albanese scattavano le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si può stimare che la droga, rivenduta al dettaglio, avrebbe fruttato la somma di circa 120.000 euro. L’attività di contrasto ai pusher va avanti da tempo. Quasi un anno fa agenti della squadra mobile avevano arrestato un altro albanese, L.F. di vent’anni, mentre era in centro citta che spacciava della bamba, ma il giudice che lo ha processato per direttissima e condannato a otto mesi, lo ha lasciato andare in quanto la pena è stata sospesa ed il pusher è tornato libero. Dopo il fermo i poliziotti avevano effettuato anche una perquisizione domiciliare nella sua abitazione situata nelle immediate vicinanze, trovandovi tre confezioni da circa mezzo grammo come quella spacciata in strada poco prima. Pare che in zona operi una banda di albanesi composta da circa 20 persone specializzate nell’importazione della cocaina dall’Olanda. Grazie alle indagini condotte nel 2013 dal Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, dottor Alberto Lari, è stata accertata l’esistenza di un gruppo criminale albanese, composto da soggetti provenienti dalla città di Shkoder (Albania) che negli ultimi anni ha sistematicamente organizzato trasporti di sostanza stupefacente in Italia, rifornendo di ingenti quantitativi di cocaina la “piazza” del Tigullio. A capo dell’organizzazione sarebbe Zamir Ftoni, albanese di 41 anni, che di recente ha modificato in Albania il suo nome e cognome in Bamir HYsi, dimorante in Albania, già arrestato dalla polizia ma poi rilasciato. La banda a cadenza mensile farebbe pervenire in città la droga dalla Liguria pronta per essere tagliata e venduta al dettaglio nella province di Genova e di Alessandria. I principali centri di smistamento sarebbero Novi Ligure e Chiavari, città di residenza del nipote di Ftoni, tale Arsen Hysia di 31 anni, arrestato e poi rilasciato come lo zio.

Ma chi sniffa tutta questa roba in provincia di Alessandria? Secondo gli inquirenti i destinatari della bamba sono in prevalenza insospettabili liberi professionisti, artigiani e piccoli imprenditori, tutte persone con disponibilità economiche che non hanno difficoltà a prenotare e acquistare cocaina anche più volte alla settimana per il proprio fabbisogno personale. In tutta la vicenda colpisce la figura del cane antidroga Fox in affidamento alla polizia municipale di Alessandria da noi di Alessandria Oggi ribattezzato da tempo “Commissario Fox”, che da una mano a carabinieri e agenti di polizia con grande successo.

MOTO CONTRO AUTO, MORTO UN CENTAURO DI 44 ANNI

18 maggio 2017

Quargnento – Un uomo di 44 anni, Santo Scalisi di Lu Monferrato, è morto oggi pomeriggio verso le quattro vittima di un tragico incidente stradale. Alla guida della sua moto proveniva da Fubine diretto a Quargnento quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, è andato a sbattere contro una Opel condotta da una donna che stava svoltando a sinistra per entrare nel centro ippico Il Duende sito in Strada Fubine 2A. Il motociclista non ha fatto in tempo ad evitare l’auto che ha urtato violentemente prima di essere sbalzato sull’asfalto a qualche metro di distanza. Inutili i soccorsi da parte di una squadra del 118 in quanto il centauro era già deceduto mentre la donna è stata ricoverata all’ospedale di Alessandria illesa ma sotto choc.

SCHIANTO TRA DUE AUTO, MUORE UN ALESSANDRINO DI 67 ANNI

21 maggio 2017

Sannazzaro de’ Burgondi (PV) – Schianto mortale fra due auto a Sannazzaro de’ Burgondi ieri pomeriggio intorno alle 18,30 lungo la provinciale 193bis, a poca distanza dalla raffineria, in un tratto rettilineo che prende il nome di Via Fratelli Rosselli. La vittima è un uomo di 67 anni abitante ad Alessandria, Ferdinando Acampora che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, al volante della sua Fiat Bravo, mentre era di ritorno dall’ospedale dove si recava tutti i giorni in visita alla moglie ricoverata da due mesi, stava svoltando a sinistra per immettersi in una stazione di servizio proprio mentre sopraggiungeva in senso inverso un’Audi A4 condotta da un uomo di 31 anni del posto. L’impatto è stato tremendo e per Acampora non c’è stato niente da fare. Sul luogo dell’incidente sono accorse l’automedica e l’ambulanza infermieristica del 118 oltre a un’ambulanza della Croce garlaschese. Inizialmente era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che poi è stato fatto rientrare in quanto l’alessandrino era deceduto. Originario di Napoli, Acampora viveva ad Alessandria nel quartiere Borsalino. Infermiere da poco in pensione, era noto soprattutto tra gli sportivi di motociclismo in quanto, insieme alla moglie Cristina, era giudice di gara regionale. Il giovane di 31 anni al volante dell’Audi è stato ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia in condizioni disperate.

La polizia stradale di Vigevano sta accertando la dinamica e le cause dell’incidente ancora in fase di verifica. Sul posto anche i vigili del fuoco.

GUERRIGLIA URBANA A TORTONA FRA GLI STUDENTI DEL MARCONI E DEL PEANO: DANNI ALLA STRUTTURA, TRE ALL’OSPEDALE E UN PROF MALMENATO

9 giugno 2017

Tortona (Maria Ferrari) – Il bilancio finale è di alcuni vetri rotti, banchi sgangherati oltre ad alcuni studenti finiti al pronto soccorso per ferite e contusioni varie. Per “festeggiare” l’ultimo giorno di scuola stamane verso le dieci e mezzo alcuni studenti (si calcola una trentina) dell’istituto Marconi di Viale Luigi Einaudi 6 e di altri istituti tecnici della città hanno preso d’assalto il liceo Peano di Viale Vittorio Veneto 3 tirando sassi, bottiglie, uova marce e altri oggetti contundenti contro i vetri delle finestre e il muro esterno della scuola. Per tentare di sedare gli animi è uscito un professore che per tutta risposta è stato malmenato per cui sono intervenuti alcuni studenti in suo aiuto ed è nato un parapiglia gigantesco che è aumentato col passare del tempo in quanto altri liceali si sono buttati nella mischia per dare manforte ai loro compagni. Secondo alcune testimonianze ad un certo punto è spuntato un carrello del supermercato che è stato lanciato contro il muro del liceo. Sono dovuti intervenire i carabinieri per mettere fine a questo scontro armato in piena regola che oltre a numerosi danni alla struttura è costato il ricovero a tre studenti del liceo Peano che hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale cittadino. Non sarebbe il primo anno che fra i due istituti scoppia la guerriglia nell’ultimo giorno di scuola ma stavolta è stata più violenta degli altri anni. “I nostri ragazzi – ci ha detto una mamma che vuole mantenere l’anonimato – crescono nella violenza. Il mio frequenta il Marconi e quando è a casa studia e si comporta bene ma appena esce coi suoi amici si trasforma e diventa una bestia”. Secondo gli inquirenti non è da escludere che alcuni fra gli assalitori fossero in preda ai fumi dell’alcol o, peggio, di qualche sostanza stupefacente data la tremenda violenza con la quale si sono avventati contro lo storico liceo tortonese. Con ogni probabilità l’intera vicenda finirà sui banchi del Tribunale in quanto alcuni genitori avrebbero sporto denuncia e non si esclude nemmeno il ricorso a misure disciplinari da parte dei dirigenti scolastici nei confronti dei responsabili dei fatti.

ORIA TRIFOGLIO A PROCESSO PER LA MORTE DI UNA DONNA DI 37 ANNI

9 giugno 2017

Alessandria (Andrea Guenna) – Si è svolta ieri sera verso le otto la marcia in ricordo di Simona Casciano, la mamma di 37 anni morta quasi un anno e mezzo fa all’ospedale di Alessandria tre giorni dopo aver partorito una bambina. Ieri in corteo c’erano circa 200 persone, tutti amici della donna, che silenziosamente hanno camminato insieme al marito Davide Riccobono, partendo dall’ospedale per arrivare mezzora dopo davanti al Tribunale, quasi ad invocare una sentenza voluta non per vendetta ma per giustizia. Una giustizia che deve ancora arrivare per la povera Simona dopo il decesso a soli 37 ann avvenuto tre giorni dopo il parto per un’embolia polmonare la sera del 13 febbraio 2016 all’ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo. Una morte che non ha ancora una spiegazione quella di Simona, una stimata funzionaria di Banca Barclays, alla sua prima gravidanza. Era stata ricoverata lunedì 8 febbraio 2016, ma dopo la nascita di una splendida bimba, avvenuta mercoledì 10 febbraio 2016, finiva nel reparto di rianimazione per le complicanze dovute ad una diastasi pubica confermata dalle radiografie. Dopo tre giorni di agonia cessava di vivere per un’embolia polmonare, e non si capisce perché i medici del reparto di ostetricia e ginecologia, di cui primario era la dottoressa Oria Trifoglio, non avessero dato corso alla terapia prevista in casi come questo, cioè d’una paziente bloccata a letto da un catetere, lasciata invece tre giorni senza cure. Tutto il mondo sa quanto fosse prevedibile l’insorgere di complicanze in queste condizioni per cui non deve meravigliare il fatto che sabato 13 febbraio le condizioni della paziente fossero peggiorate al punto che sopravveniva la morte per arresto cardiaco da embolia polmonare massiva, come è emerso dall’autopsia effettuata mercoledì 17 febbraio 2016 dal dottor Roberto Testi di Torino. A questo punto, il marito, il dottor Davide Riccobono di 42 anni, funzionario commerciale per l’estero d’una multinazionale operante nel settore dell’edilizia, sporgeva denuncia ai carabinieri affinchè fosse avviata un’inchiesta da parte della procura della repubblica di Alessandria. Il dottor Riccobono, assistito dagli avvocati Mauro Anetrini e Roberto Stroppiana di Torino, richiedeva ed otteneva anche il sequestro della cartella clinica, messa subito a disposizione degli inquirenti.

La pm Marcella Bosco apriva un fascicolo per omicidio colposo e iscriveva nel registro degli indagati i medici e i paramedici che avevano avuto in cura la donna, in tutto si trattava di quindici persone compresa la primaria Oria Trifoglio.

Tuttavia il pm Andrea Zito – che nel frattempo aveva preso in carico il fascicolo – aveva richiesto l’archiviazione del caso, ma il marito della povera signora Casciano si opponeva all’archiviazione ed il gip Paolo Bargero, nel mese di ottobre, respingeva la richiesta di archiviazione ordinando nuove indagini e nuove perizie.

Il primo medico legale incaricato dal pm Stefano Moltrasio per analizzare da capo la situazione è stato il dottor Vittorio Merchesotti di Acqui Terme che rifiutava l’incarico per conflitto di interessi in quanto la moglie aveva partorito ad Alessandria in cura da tre, fra medici e paramedici, dei quindici indagati.

Il secondo perito, il dottor Vittorio Aguggia, un medico legale di Alessandria, accettava e avrebbe dovuto consegnare i risultati delle analisi all’udienza fissata per il 19 giugno prossimo che è stata prorogata.

Appare molto strano il fatto che ci siano voluti 16 mesi di indagini, tre pm, tre medici legali, per non concludere niente. I reati di cui dovrebbero rispondere gli indagati nel caso di rinvio a giudizio sono quelli di omicidio colposo e colpa medica e non sembra trascurabile il particolare per cui fra di loro compaia il nome di Oria Trifoglio, candidata sindaca di Alessandria, appoggiata dall’ambiente medico e della politica che conta che annovera un personaggio di peso come Felice Borgoglio.

Resta la speranza che il giudice Bargero, che conosciamo bene e che sappiamo essere un magistrato preparato e molto corretto, che non guarda in faccia a nessuno, rinvii a giudizio i responsabili.

“Io mi posso rassegnare anche al fatto che non ci siano colpe per quello che è accaduto a mia moglie – ha detto il dottor Riccobono vedovo della signora Simona -, ma voglio che lo si stabilisca in un’aula di tribunale. La mia bambina sta crescendo senza una mamma e io non posso accettare che la sua storia sia ancora sospesa, ferma in un ufficio della procura della repubblica di Alessandria”.

PRECIPITA UN ALIANTE NEL CENTRO DI NOVI E IL PILOTA MUORE SUL COLPO

11 giugno 2017

Novi Ligure – Un pilota d’aliante di nazionalità tedesca, che partecipava al raduno di mezzi storici in corso all’aeroporto Mossi di Novi Ligure, decollato dall’aviosuperficie di Novi verso le due del pomeriggio, è precipitato nell’area tra Via Nizza e Via Mazzini in prossimità della ferrovia che in quel punto attraversa la città. Sul posto i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I rottami erano sparsi fin sotto il cavalcavia della ferrovia in Via Mazzini (vedi foto web). L’incidente è avvenuto in fase di traino dell’aliante per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri che conducono le indagini. A un certo punto un’ala s’è spezzata e l’aliante è precipitato al suolo da un centinaio di metri. La linea ferroviaria è stata momentaneamente interrotta. Per fortuna al momento dell’incidente non c’era gente in giro e non si registrano danni alle persone.

Aggiornamento.

La vittima si chiamava Jörg Ziller, 78 anni, residente a Monaco di Baviera che, al momento del mortale incidente, era alla cloche d’un Dfs Olympia Meise del 1938. Secondo i primi accertamenti la caduta del velivolo sarebbe da attribuirsi ad un cedimento strutturale dell’ala nella delicata fase del traino.

ELEZIONI AD ALESSANDRIA: VALANGA DI CONTESTAZIONI, RIAPERTI I BUSTONI E RICONTROLLATI I VERBALI

14 giugno 2017

Alessandria (Red) – “Nel mio seggio mi sono dato il voto, e mia moglie ha votato per me, ma, alla fine, in quel seggio non ho preso neppure una preferenza”. Questo l’amaro sfogo di un candidato alle amministrative dell’11 giugno. “La mia è una famiglia di meridionali e a votare eravamo in 35 ma alla fine i voti erano molti meno”, ci ha detto una giovane candidata. Qualcuno ha controllato i voti, sezione per sezione, ed ha scoperto che quelli promessi non c’erano. “Un mio carissimo amico, fraterno direi, si è inginocchiato giurandomi di avermi votato, ma dal conteggio la sua preferenza non risultava da nessuna parte”. A Palazzo Rosso sono arrivate decine di telefonate di candidati inferociti che hanno denunciato la scomparsa di molti voti. “Ho speso mille euro per questa campagna elettorale ma su cento preferenze sicure me ne sono arrivare la metà, qualcosa non funziona”. In questo momento la commissione elettorale centrale sta controllando tutti i verbali per verificare se i conteggi sono giusti, ma si saprà qualcosa solo in serata. Quello che è un atto di ordinaria amministrazione sta diventando una vera e propria ispezione a causa delle numerosissime segnalazioni. Da qui ad un ricorso al Tar il passo potrebbe essere breve, per cui si impone una verifica molto accurata dei documenti provenienti dalla 93 sezioni.

Intanto noi siamo in grado di pubblicare la classifica dei candidati in base alle preferenze assegnate. Dopo i conteggi potrà cambiare, ma per ora questa abbiamo.

ALESSANDRIA COME ASTI? L’OMBRA DEI BROGLI ELETTORALI SI ALLUNGA SUI RISULTATI DI DOMENICA

14 giugno 2017

Alessandria (Red) – La situazione dello spoglio delle schede elettorali è più grave d quello che si potesse immaginare. Siamo al limite dei brogli elettorali in quanto su almeno la metà delle sezioni sarebbero state registrate gravissime irregolarità. Mentre continua la verifica dei verbali delle 93 sezioni alessandrine da parte della commissione elettorale centrale che opera a Palazzo Rosso, ci è pervenuta una denuncia da parte del Movimento 5 Stelle che parla addirittura di “irregolarità in una sezione elettorale su due”.

“Il Movimento 5 Stelle Alessandria – si legge nella nota del M5S – , l’unica forza politica presente da ieri all’ufficio elettorale centrale per le verifiche della commissione del tribunale, esprime forte preoccupazione circa il quadro che si sta delineando dalle verifiche finora condotte, che attestano irregolarità in ben una sezione elettorale su due. La situazione, infatti – prosegue la nota -, sembra simile a quella che si sta verificando ad Asti. Sono infatti numerosi gli errori riportati nel 50% dei verbali delle operazioni dei seggi e di conseguenza nel riepilogo stilato dal Comune. Questi errori riguardano sia i voti assegnati ai candidati sindaco e alle liste che le preferenze dei singoli candidati”.

Pertanto è confermata la notizia data dal nostro giornale stamane sul fatto che le numerosissime contestazioni erano fondate ed ora si rischia di dover rifare tutti i conteggi. Escludiamo che, come è successo ad Asti, al ballottaggio vadano altri soggetti, ma non si esclude che liste civiche come quella di Locci e della Trifoglio possano avere attribuite schede prima ritenute nulle, o peggio, addirittura non conteggiate. Il problema maggiore riguarderebbe le preferenze e sarebbe dovuto al meccanismo del cosiddetto “voto disgiunto” che ha generato una gran confusione. In sostanza si tratta della facoltà lasciata all’elettore di attribuire una preferenza ad un candidato alla carica di consigliere comunale contemporaneamente al voto dato al candidato sindaco che appartiene ad altra lista. Stamane davanti alla Commissione Elettorale Centrale, presieduta dal giudice Stefano Moltrasio, sono stati convocati i presidenti di una settantina di seggi, su un totale di 93, per una rilettura dei verbali e per fornire spiegazioni.

Emanuele Locci raggiunto al telefono non ci ha nascosto i suoi dubbi sulla correttezza dello spoglio e afferma che potrebbero saltar fuori un centinaio di schede a favore della sua lista e ciò comporterebbe il raggiungimento del secondo seggio assegnato in consiglio comunale.

“A differenza di Asti – afferma Andrea Cammalleri, confermato di nuovo portavoce in Consiglio Comunale –i numeri non ci permettono di farci illusioni. Abbiamo preso atto del risultato ed andiamo avanti. Non accusiamo di brogli, ma siamo qui in nome della trasparenza e del senso di responsabilità, principi che fanno parte del nostro dna politico”.

La verifica dei verbali rischia di andare per le lunghe, e si protrarrà per almeno altri due giorni. “Saremo presenti all’ufficio elettorale centrale anche nei prossimi giorni – ha detto Cammalleri -, a dimostrazione del profondo rispetto e gratitudine nei confronti di tutti i cittadini che hanno creduto in noi”.

UOMO SI TOGLIE LA VITA IMPICCANDOSI AL PONTE MEIER

16 giugno 2017

Alessandria – Stamane verso le sette e mezzo i carabinieri sono intervenuti sul Ponte Meier in quanto erano arrivate al 112 molte segnalazioni su un possibile suicidio. Gli uomini della Benemerita una volta giunti sul posto hanno trovato il corpo ormai senza vita di un uomo che si era impiccato con una corda appesa sulla passerella pedonale. Si tratta di un operaio di 57 anni abitante in città che al momento della tragedia indossava abiti da lavoro. Il traffico è stato bloccato per poter effettuare i primi accertamenti e per la rimozione del cadavere. Non vi sarebbero dubbi sul fatto che l’uomo si sia tolto la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti si sarebbe recato sul ponte in bicicletta verso le sette di stamane, poi ha legato la corda al parapetto e ha infilato la testa nel cappio lasciandosi cadere nel vuoto. (Nella foto di Mario Chichi i carabinieri intervenuti sul luogo della tragedia insieme ai vigili del fuoco mentre stanno terminando le operazioni di recupero del cadavere).

PICCHIATA A SANGUE DA MADRE E ZIA PERCHÉ ACCUDIVA IL PADRE MALATO

21 giugno 2017

Parodi Ligure – È stato un carabiniere fuori servizio ad accorgersi che quella ragazza aveva il viso tumefatto e, dopo qualche domanda, si è reso conto che era stata oggetto di pesanti percosse da parte della madre e della zia. Forse la ventunenne non avrebbe mai detto nulla, ma l’immagine della ragazza in lacrime e con un vistoso gonfiore sul volto ha attirato l’attenzione dell’uomo della Benemerita che transiva nel Comune di Parodi Ligure e che immediatamente le ha prestato assistenza. La ragazza tremante e spaesata era in strada e non voleva assolutamente dire nulla, per cui c’è voluto un po’ prima che vuotasse il sacco, rivelando che poco prima era stata violentemente percossa da sua madre e da sua zia. Ancora più sconcertante il motivo dell’accanimento. La ventunenne, che assiste il padre attualmente in gravi condizioni di salute e separato dalla madre, è stata aggredita poiché ritenuta “complice e colpevole” della mancata corresponsione di denaro alla madre. I militari della Stazione di Mornese hanno denunciato in stato di libertà le due donne che sono di nazionalità rumena, dell’età di 37 e 47 anni, rispettivamente madre e zia della vittima che ha 21 anni. La giovane è stata successivamente sottoposta a cure mediche all’Ospedale di Novi Ligure, mentre le due aggreditrici sono state deferite per lesioni personali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.

TROVATO MORTO NEL SUO APPARTAMENTO UN MEDICO DEL PRONTO SOCCORSO DI CASALE

22 giugno 2017

San Martino di Rosignano Monferrato – Un medico dell’ospedale di Casale Monferrato, Andrea Juvara di 47 anni, è stato trovato morto stamane verso le 9,30 nella sua casa di San Martino di Rosignano, in cascina Varacca 34. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi della vittima preoccupati per il fatto che il dottor Juvara, solitamente molto puntuale, non era ancora sul posto di lavoro. Hanno avvisato la fidanzata che si è recata immediatamente a casa sua e, avendo le chiavi, è entrata facendo la macabra scoperta. Quindi ha chiamato subito i carabinieri e la squadra del 118 che giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso per una coltellata ad un fianco. Successivamente sono arrivati anche il nucleo investigativo del reparto operativo dei carabinieri di Alessandria (nella foto de La Stampa.it) insieme al magistrato della Procura di Vercelli. Il dottor Juvara aveva lavorato anche al 118 di Alessandria e ultimamente era in servizio al pronto soccorso di Casale.

FERMATO IL PRESUNTO OMICIDA DEL MEDICO DI CASALE, È UN COLLEGA DELL’OSPEDALE

22 giugno 2017

Casale Monferrato – I carabinieri di Casale hanno interrogato a lungo un collega del dottor Andrea Juvara trovato morto nella sua abitazione stamane verso le dieci, anche lui medico all’ospedale di Casale Monferrato. Si tratta di A.M. di 52 anni, che avrebbe confessato ed è ora accusato di omicidio volontario. Alla base dei contrasti fra i due medici che hanno portato all’omicidio del Juvara ci sarebbero dei motivi di lavoro. Ad incastrare A.M. alcune macchie del suo sangue trovate sul cancello della casa della vittima. Infatti il presunto omicida ha riportato delle ferite durante la colluttazione con la vittima che cercava di difendersi. Il dottor A.M. si è fatto medicare a pronto soccorso dove prestava servizio proprio il Juvara.

HA FINALMENTE UN NOME IL PRESUNTO ASSASSINO DEL DOTTOR JUVARA

23 giugno 2017

Casale Monferrato (g.p.) – Avrebbe confessato di aver ucciso a coltellate il collega Andrea Juvara (nella foto web) trovato morto ieri mattina verso le nove e mezzo nella sua casa di San Martino di Rosignano, in cascina Varacca 34. Si tratta del dottor Massimiliano Ammenti, 51 anni di Casale, in servizio, come la vittima, al dipartimento di emergenza dell’ospedale della città monferrina. Il cadavere del dottor Juvara era riverso in una pozza di sangue nella camera da letto della casa dove abitava da solo. Il dottor Ammenti l’avrebbe finito con una decina di fendenti nel fianco prima di darsi alla fuga che è durata meno di un giorno. Ora il reo confesso è in carcere a Vercelli.

Il dottor Andrea Juvara, di origini liguri, si era laureato a Genova nel 1997. Aveva lavorato al 118, poi al Pronto Soccorso di Casale e da circa un anno era nel reparto di Rianimazione del Santo Spirito. Sposato con una collega da cui si era separato, aveva tre figli.

Il movente sarebbe dovuto ai ripetuti sfottò che Juvara rivolgeva ad Ammenti che subiva la personalità più forte del collega, un professionista preparato, intelligente, molto franco ma affabile e gentile con gli altri e non con lui. Ammenti non ne poteva più, non sapeva rispondere efficacemente alle battute sarcastiche del Juvara finché la goccia ha fatto traboccare il vaso ed ha reagito nel modo peggiore, con la violenza.

A farlo confessare è stata la sostituta procuratrice Roberta Brera del tribunale di Vercelli, una magistrata intelligente, psicologa e di grande esperienza che per l’interrogatorio si è basata innanzi tutto sui risultati del meticoloso sopralluogo effettuato dai carabinieri del Ris, dentro e fuori l’abitazione, durato tre ore.

UNA TERRORISTA DELL’ISIS A GARBAGNA

24 giugno 2017

Tortona – Gli uomini della Digos di Alessandria hanno tratto in arresto una donna di 26 anni, residente a Garbagna nel tortonese, accusata di terrorismo. Si tratta di Lara Bombonati (nella foto) che giovanissima era partita per la Siria dove è stata al fianco di chi combatte nelle file dello Stato Islamico. C’è da chiedersi se in famiglia non sapessero niente anche perché la madre, un anno fa, era andata a trovarla in Turchia, dove la foreign fighter si recava spesso. La giovane donna è stata arrestata nella notte tra il 22 e 23 giugno mentre era in casa della sorella che sta a Tortona in esecuzione del relativo ordine emesso dalla Procura della Repubblica di Torino, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Digos di Alessandria con quella di Torino. Il fermo è stato disposto per il pericolo di fuga conseguente al suo progetto di abbandonare il territorio nazionale per raggiungere nuovamente la Siria utilizzando contatti in Belgio. Secondo gli inquirenti la Bombonati ha svolto attività di logistica e di assistenza nell’ambito di una neo formazione terroristica operante nelle aree di Idlib ed Aleppo. Attualmente è rinchiusa nel carcere Le Vallette di Torino mentre il provvedimento di fermo è al vaglio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, competente per territorio, sulla richiesta di convalida proposta dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale. La pronuncia è attesa nella giornata di lunedì 26 p.v.

Agli inquirenti, fra l’altro, non quadra il fatto che nessuno a Garbagna, un paese di 700 abitanti dove tutti sanno tutto di tutti, non si fossero accorti di niente, Anche perché il marito Francesco Cascio, originario di Trapani, era un foreign fighter italiano come lei, morto il giorno di Santo Stefano durante un’irruzione in un campo di addestramento. Lei era stata fermata a gennaio al confine tra la Turchia e la Siria dai militari dell’esercito turco che pattugliano la zona cuscinetto tra lo Stato Islamico e il territorio controllato dai curdi. Era stata arrestata ed era finita in una cella nelle carceri turche fino a quando il governo non l’ha espulsa e segnalata alle autorità italiane. Da quel momento è stata la presunta terrorista più controllata d’Italia. Presunta fino a un certo punto in quanto gli investigatori sono certi che stesse programmando un nuovo viaggio in Siria dopo quello fallito sei mesi fa. Forse sarebbe tornata proprio nei luoghi dove era partita per la prima volta col marito che è stato ucciso in circostanze ancora avvolte nel mistero. Per il processo deve essere fissata l’udienza. Ad assisterla la legale d’ufficio Nicoletta Masuelli.

ALLE ELEZIONI CROLLA RITA ROSSA, VINCE CUTTICA: DOPO 15 ANNI TORNA UN SINDACO LEGHISTA AD ALESSANDRIA

26 giugno 2017

Alessandria – Il vento di destra che ha attraversato l’Italia ha decretato la vittoria di Gianfranco Cuttica di Revigliasco ad Alessandria, il secondo sindaco leghista 15 anni dopo Francesca Calvo che aveva chiuso il suo ultimo mandato nel 2002. Cuttica, appoggiato al ballottaggio da tutto il centrodestra, ha ottenuto un ottimo risultato e un vantaggio netto su Rita Rossa (56% a 44%), ma ora dovrà dimostrare di saper amministrare la città e di avere a disposizione una squadra di assessori all’altezza. Il compito non sembra facile ma l’accordo al secondo turno con Emanuele Locci, valido politico oltre che amministratore capace, al di là del fatto che non sarà assessore ma “solo” presidente del consiglio, da la possibilità alla futura giunta di avere a disposizione un “consulente” affidabile.

Rita Rossa ha pagato soprattutto la crisi che sta vivendo la sinistra a livello nazionale ma, sorprendentemente, non è stata travolta, come qualcuno aveva pronosticato, a causa della sua disastrosa gestione del Comune di Alessandria, in quanto la tanto sbandierata vittoria del centrodestra 60/40 non c’è stata, essendo del tutto evidente che la sinistra, con l’apparentamento tra Rita Rossa e Oria Trifoglio, ha recuperato tra il primo e il secondo turno. Oltre ai voti di Oria Trifoglio con le sue liste, Rita Rossa ha capitalizzato almeno la metà dei voti di Cesare Miraglia ed un 30% dei voti di Ivaldi.

Cuttica ha invece potuto fare suoi i voti delle tre liste di Locci, il 70% dei voti di Ivaldi, il resto dei voti di Miraglia, tutti i voti di Campana e del Movimento 5 Stelle.

Il calo dei votanti tra il primo e secondo turno, che sono stati solo 34.627 pari al 45,71% (al primo turno erano stati il 54,89%) degli iscritti al voto, è stato del 9,18%, ma ha influito poco sul dato finale del centrodestra il cui elettorato, tradizionalmente, è meno propenso ad andare a votare specialmente quando la data delle elezioni è domenica 25 giugno.

Sul fronte del centrodestra non tutto è oro quello che luccica poiché, per quanto riguarda Emanuele Locci, il non aver neppure provato a fare l’apparentamento ha fatto sì che, a parte lui che sarà il prossimo presidente del consiglio, nessuno dei suoi candidati ha ottenuto una nomina almeno per quanto riguarda il consiglio, anche se resta da vedere se a livello amministrativo (giunta e partecipate) uscirà qualche poltroncina.

C’è anche da dire che Cuttica ha vinto con un consenso striminzito se è vero che, a causa della scarsa affluenza alle urne, l’hanno votato solamente 18.762 alessandrini su 75.761 iscritti, per una percentuale reale del 24,76% degli elettori. Un po’ poco, troppo poco, per amministrare una città come Alessandria, soprattutto nelle condizioni in cui si trova.

Per la giunta sembrano confermati i nomi di Davide Buzzi Langhi (il figlio della Calvo) alla carica di vicesindaco, di Giovanni Barosini ai lavori pubblici, di Paolo Bonadeo (fortemente voluto da Federico Riboldi di Fratelli d’Italia) alla cultura, ma ce ne saranno altri e ne conosceremo i nomi fra qualche ora.

“Eravamo fiduciosi di fare un bel risultato ed i numeri ci stanno dando ragione – dice il coordinatore Regionale di Forza Italia Gilberto Pichetto -. I nostri candidati sindaci, forti del sostegno di tutto il centrodestra hanno dimostrato di poter vincere anche ad Asti e soprattutto ad Alessandria, secondo capoluogo piemontese che il centrosinistra considerava come sua roccaforte. Anche laddove i nostri candidati non sono riusciti a spuntarla – continua Pichetto – sono stati dei testa a testa in comuni dove già arrivare al ballottaggio era considerata da molti una impresa impossibile. Se i risultati dovessero essere definitivamente confermati comincerà una nuova pagina del centrodestra che risponderà alle bugie di Renzi ed alle battute di Grillo con la serietà di chi sa governare per il bene dei suoi cittadini”.

ENRICO BERTERO, SINDACO DEL CENTRODESTRA PERDE IL COMUNE DI ACQUI TERME PER SOLI CINQUE VOTI

26 giugno 2017

Acqui Terme (a.g.) – C’è un tizio di Casale che si diverte a fare politica anche se non sa giocare e non ha ancora capito che, in politica appunto, dovrebbe esserci un obiettivo alto da seguire e non mille faccende di bassa cucina da sbrogliare. Sono solo belle parole, le mie, me ne rendo conto, forse anche teneramente ingenue, ma è così. E se ad Acqui è stato possibile che il sindaco di centrodestra Enrico Bertero abbia perso in modo rocambolesco, ad Alessandria abbiamo una maggioranza di incompetenti (chi farà l’assessore al bilancio?) che si affidano a dei dirigenti pasticcioni che fanno tanta fuffa e che da quegli incompetenti sono considerati bravi (?) per cui non è difficile prevedere l’ennesimo flop della politica mandrogna (destra o sinistra fa listess). Ad Acqui è andata ancora peggio perché quel ragazzotto di Casale Monferrato che ha partecipato alla vittoria del centrodestra ad Alessandria essendo il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, e che risponde al nome di Federico Riboldi, non ha dato l’appoggio alla stessa coalizione ad Acqui Terme per motivi che, in tutta franchezza, ci sfuggono… diciamo così. È andata a finire che il povero sindaco uscente ha perso per cinque, diconsi 5 voti, che gli potevano venire tranquillamente dall’appoggio di Fratelli d’Italia (4.204 per Bertero col 49,97% contro 4.209 di Lucchini col 50,03% – vedere la grafica de La Stampa a lato) per battere (ci voleva veramente molto poco) Lorenzo Lucchini di 53 anni, infermiere del 118, alla guida della lista del Movimento 5 Stelle, che ha mandato a casa Bertero. Ma la Meloni (nella foto) queste cose le sa o dove vive? Lo sconfitto Bertero ha già chiesto il riconteggio, visto lo scarto minimo. La sconfitta per il centrodestra acquese è ancora più devastante se si considera che al primo turno Bertero aveva ben 20 punti di vantaggio su Lucchini.

Ah, se ci fosse stato l’appoggio di Riboldi e dei suoi Fratelli d’Italia, la destra avrebbe vinto anche nella Città Termale!

Ma la Meloni le sa queste cose?

MOLTE OMBRE SUL FALLIMENRO DI PAGLIERI SELL SYSTEM

27 giugno 2017

Pozzolo Formigaro (Franco Traverso) – Dopo il fallimento della Paglieri Sell System, dichiarato nel febbraio dell’anno scorso, i quarantadue dipendenti licenziati non hanno più avuto risposte nemmeno per quanto riguarda il pagamento delle spettanze (stipendi pregressi e Tfr) che sono crediti privilegiati, cioè che devono essere pagati per primi. Nonostante molte e-mail inviate allo studio del dottor Leonardo Marta di Via Morghen 33 a Torino, che è il curatore nominato dal tribunale fallimentare di Alessandria, da oltre un anno quei lavoratori non hanno visto un cent e devono arrangiarsi per tirare avanti. La Paglieri Sell System, azienda nota per la distribuzione di prodotti cosmetici e di bellezza con una rete di circa 8.000 punti vendita, che è stata acquisita a tempo di record da Dpv di Torino, prima del fallimento – siamo nel luglio 2015 – aveva inoltrato domanda di concordato preventivo al Tribunale di Alessandria. In quel periodo i dipendenti erano già scesi da 142 a 100 essendo stata avviata la procedura di mobilità, uno degli strumenti previsti dalla legge (i cosiddetti ammortizzatori sociali) per rendere meno drammatiche le conseguenze della perdita del lavoro in quanto si offre un sostegno economico e si attivano i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione consentendo il passaggio in altre aziende. Fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore, l’indennità spetta per un massimo di 12 mesi; da 40 a 49 anni di età, il periodo di godimento dell’indennità è elevato a 24 mesi; oltre i 50 anni di età, la durata sale a 36 mesi. Ma la verità è che quei 42 dipendenti non hanno ancora visto un cent. Per questo motivo hanno chiesto più volte allo studio Marta di Torino copia delle relazioni trimestrali di cassa previste dalla legge sul fallimento, ma dal curatore fallimentare la risposta è stata sempre negativa. Ultimamente le richieste dei lavoratori sono state più pressanti ed inoltrate in rapida successione il 13 giugno, il 14 giugno e il 16 giugno, ma da Torino la risposta è sempre stata evasiva fino a quando ad uno di loro è stato risposto: “Le segnalo che il pagamento delle sue spettanze sarà eseguito con tutta probabilità nel mese di luglio”, cioè quando il tribunale di Alessandria è in ferie: oltre al danno la beffa.

MORTO UN OPERAIO FINITO SOTTO UN MEZZO MECCANICO

29 giugno 2017

Garbagna – Un operaio rumeno di 36 anni è morto oggi verso le 13 vittima di un tragico incidente sul lavoro in un cantiere allestito in Frazione Bagnara. Si tratta di Catalin Ursu residente a San Sebastiano Curone che, mentre era ai comandi di un sollevatore telescopico per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato ed è precipitato lungo una scarpata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare in quanto era già morto. I carabinieri d Tortona hanno sequestrato il pesante mezzo meccanico e stanno effettuando gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuta anche una squadra dello Spresal, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’Asl di Alessandria.

GLI ANZIANI DELLE CASE DI RIPOSO DI VALENZA? SEMPRE AL BAR… OFFRE IL COMUNE

5 luglio 2017

Valenza (Gianni Patrucco) – Ma chi l’ha detto che la terza età è sinonimo di malinconia? Nella città dell’oro, o almeno quella che fu tale molti anni fa, niente è più falso. Infatti, non solo gli anziani ospiti della casa di riposo comunale Uspidalì sono affezionati clienti di uno dei più apprezzati bar della città, ma sono gli stessi baristi che vanno a portare a casa loro cibo e bevande. Non è una barzelletta ma la pura verità. Infatti, dopo il fallimento della cooperativa Jd Service che dall’anno scorso aveva l’appalto per la preparazione dei pasti alla Casa di riposo e all’Uspidalì di Valenza, in tutto 180 pasti (60+120) per colazione, pranzo e cena, il Comune di Valenza, con una notevole dose di fantasia, ha deciso di affidare lo stesso servizio, per un mese, non ad un’altra cooperativa, che so, la Puntoservice che gestisce la Casa di riposo ed è anche attrezzata per la fornitura di pasti alle collettività, ma ad un Bar della città, il Bar Barattolo che si trova nella zona artigianale lungo la strada provinciale 64, in mezzo ai capannoni. Inutile la protesta delle otto dipendenti di Jd Service che adesso sono senza lavoro e alle quali è stato anche proibito l’accesso alla cucina. Paradosso nel paradosso sono senza stipendio e senza una lettera di licenziamento che darebbe loro la possibilità di accedere al sussidio di disoccupazione. Come se non bastasse devono ancora prendere gli stipendi di maggio e giugno che saranno pagati – forse, chissà, non si sa, può darsi, vedremo – dalla stessa Puntoservice che è anche garante nel caso, come questo, che le aziende che lavorano per lei non paghino. Alla base di tutto sta una serie di errori da parte di chi ha individuato gli affidatari, soprattutto del Comune che ha la responsabilità del servizio, e c’è da chiedersi, a questo punto, con quale criterio sia stata scelta una simile cooperativa dal sindaco Barbero insieme al responsabile dei Servizi Socio assistenziali e Casa di riposo del Comune che è il dottor Marco Cavallera (nella foto), figlio del più noto Ugo Cavallera, politico di lungo corso alessandrino, già vicepresidente della Regione Piemonte e prossimo presidente di Amag, la potente anche se superindebitata, multiservizi mandrogna. Dottor Marco perché, nonostante abbia conseguito la laurea breve in ingegneria a Barcellona, per la legge italiana non è un ingegnere. Poco male perché deve occuparsi di anziani. Ma è proprio qui che, come si suol dire, casca l’asino, perché non si riesce a capire quali competenze possa avere un signore che ha studiato ingegneria in Spagna per dirigere un ente di assistenza in Italia. Bisognerebbe chiederlo all’ex sindaco Cassano che ha assunto l’ingegner… pardon, dottor Marco Cavallera senza bando di concorso ma con l’istituto dell’intuitu personae. Raccomandato? Ma quando mai! Anche se, visti i risultati, sarebbe stato meglio indire un concorso.

ARRESTATO DAI CARABINIERI IMPIEGATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CHE PRENDEVA STECCHE PER SVELTIRE LE PRATICHE

10 luglio 2017

Alessandria – Secondo gli inquirenti l’infedele Carmelo si faceva pagare, tutto sommato poco (8 euro a pratica), per accelerare l’iter amministrativo inerente il rilascio di libretti, passaggi di proprietà e altro. Le stecche saranno state anche modeste ma sufficienti per il reato di concussione. E proprio di concussione deve rispondere Carmelo Sebeto di 59 anni, dipendente della motorizzazione civile, un napoletano verace residente a Valenza, che é stato arrestato giovedì scorso in flagrante mentre era in corso il passaggio di denaro, in totale 1200 euro. Nella fattispecie, per i carabinieri che conducono le indagini, dirette dal pm Alessio Rinaldi, le due rate erano, una a fine giugno e una a gennaio dell’anno nuovo. Insomma, la tredicesima e la quattordicesima “fuori bilancio”, proprio come è successo al Comune di Alessandria dove sono spariti 9,5 milioni più o meno allo stesso modo, anche quelli fuori bilancio. Per chi aveva bisogno dei documenti l’alternativa era di attendere o pagare. Essendo pratiche di mezzi di lavoro, dal trattore al camion, è evidente che i richiedenti, non potendo lavorare causa fermo mezzi, per sbrogliarla pagavano e tutto andava a posto. La cosa è venuta fuori il 15 maggio scorso, quando il Sebeto s’è recato negli uffici della Confederazione Italiana Agricoltori, sezione di Alessandria, per spiegare che le pratiche presentate alla Motorizzazione Civile di Alessandria – per lo più immatricolazioni e passaggi di proprietà di mezzi agricoli – che avevano subito svariati ritardi per la loro definizione, si potevano chiudere in fretta se gli fosse stata corrisposta la somma di “dieci euro” a pratica che, per lo stupore degli interlocutori, era poi “corretta” a “otto euro”, limite riferito “invalicabile” dall’impiegato. I dirigenti della Cia facevano finta di aderire all’offerta ma avvisavano subito i carabinieri. Dopo aver sveltito le pratiche, il Sebeto tornava negli uffici della Cia per incontrare i funzionari ai quali diceva che a fine giugno avrebbe comunicato loro il “saldo” e consigliando loro di nascondere i soldi dentro un pacchetto di sigarette, in totale 1208 euro per 151 pratiche evase, scontati a 1200 euro, da corrispondere entro il termine concordato del 6 luglio. Ma quando si è recato alla Cia per ritirare il pacchetto di sigarette ha trovato i carabinieri che lo hanno perquisito trovandogli addosso il pacchetto di sigarette con dentro 1.200 euro. L’interrogatorio di garanzia è avvenuto dinanzi alla gip Tiziana Belgrano presente il difensore d’ufficio Massimo Taggiasco.

L’ARAL DI CASTELCERIOLO INDAGATA DAL NOE PER TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

11 luglio 2017

Alessandria – Giuseppe Esposito, 60 anni, capo impianto della società Aral Spa (partecipata al 75% dal Comune di Alessandria), è stato arrestato stamane dai carabinieri del Noe di Milano in seguito alle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Brescia/D.D.A., in collaborazione coi Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente di Milano, in Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania, e coi Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti. Oltre all’Esposito è stato arrestato anche Paolo Bonacina di 46 anni, Amministratore Unico delle società “B&B s.r.l.” di Torre Pallavicina (BG) e della “B.P.S. s.r.l.” di Abbadia Lariana (LC). Ai due sono stati dati gli arresti domiciliari. Le indagini si riferiscono al traffico illecito di ben 100.000 tonnellate di ecoballe provenienti dalla Campania.

Il broker D.S., 63 anni, della società “Ecosavona S.p.a” è stato colpito dalla misura interdittiva del divieto temporaneo totale di esercitare uffici direttivi per 12 mesi.

Complessivamente sono 26 le persone che risultano coinvolte nell’inchiesta ed indagate a vario titolo.

L’indagine ha avuto avvio nell’ottobre del 2014 in seguito all’incendio sviluppatosi all’interno del capannone della società “Trailer Spa” di Rezzato (BS): l’intervento dei Carabinieri dei N.O.E. di Brescia e Milano e l’analisi delle prime risultanze investigative, infatti, avevano fin da subito fatto emergere come, all’interno dell’impianto andato a fuoco, fossero state illecitamente messe in riserva oltre 1000 tonnellate di rifiuti solidi urbani provenienti da impianti campani in totale difformità con l’autorizzazione posseduta.

I successivi accertamenti delegati dalla Procura di Brescia e sviluppati dai militari del Noe di Milano, anche con l’ausilio tecnico delle intercettazioni telefoniche e di videoriprese sugli impianti di trattamento, hanno evidenziato successivamente l’esistenza di una struttura organizzata e ormai ben rodata, costituita da più soggetti dediti allo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali provenienti principalmente (ma non esclusivamente) dagli Stabilimenti di Tritovagliatura e Imballaggio Rifiuti urbani (in breve STIR) di Giugliano in Campania e Tufino, gestiti dalla società “sapna Spa” (Sistema Ambiente Provincia di Napoli).

Il modus operandi utilizzato si era ben consolidato nel corso del tempo ed era tanto semplice quanto efficace, per cui gli indagati ritiravano ingenti quantità di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dal trattamento meccanico (definiti Frazione Secca ed Umida Tritovagliata ed Imballata) provenienti dagli stabilimenti “Sapna Spa” di Napoli, “Co.La.Ri Spa” di Roma, “Acam Spa” di La Spezia e, attraverso fittizie operazioni di recupero e trattamento, consistenti nella mancata tritovagliatura della frazione secca e nella omessa stabilizzazione – per 21 giorni – della frazione umida, i rifiuti venivano successivamente portati a smaltimento con la complicità di alcuni soggetti interni alle aziende stesse nei termoutilizzatori delle società A2A Ambiente Spa di Brescia, Lomellina Energia Srl” di Parona Lomellina (PV), “Aral Spa” di Castelceriolo (AL) ed “Ecosavona Srl” di Vado Ligure (SV). Il trasferimento dei rifiuti avveniva su autotreni intestati a 3 società di trasporto conniventi quali Ressia Autotrasporti & C.” di Alessandria, Autotrasporti Luterotti Srl di Brescia ed Euroimpresa Srl di Novi Ligure, colpite dal provvedimento di sequestro preventivo emesso dall’autorità giudiziaria.

Di fatto, dunque, gli effetti delle azioni criminose poste in essere hanno avuto conseguenze sia in termini di inquinamento vero e proprio – poiché negli impianti di smaltimento sono giunti rifiuti non trattati a norma di legge – che di inquinamento dei circuiti economici legali, visto che il risparmio derivante dal mancato trattamento dei rifiuti hanno consentito, in sede di gara d’appalto, di avanzare offerte con ribassi d’asta difficilmente sostenibili per le aziende “sane”. Le condotte illecite sopra descritte, infatti, hanno consentito agli odierni indagati di realizzare un ingiusto profitto quantificabile in circa 10.000.000 euro.

In ottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, in fase esecutiva si è proceduto inoltre al sequestro del capitale sociale delle società di trattamento rifiuti “B&B srl” di Torre Pallavicina (BG), “BPS srl di Abbadia Lariana” (LC) e “CRYSTAL AMBIENTE srl” di Brescia e di circa 80 automezzi utilizzati per il trasporto e movimentazione dei rifiuti, per un valore stimato superiore ai 6.000.000 di euro.

E’ stata data contestuale esecuzione a n.20 decreti di perquisizione locale che hanno consentito il rinvenimento di copioso materiale documentale, ora al vaglio per il prosieguo delle indagini.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso le proprie abitazioni a disposizione dell’A.G. mandante, con il divieto di comunicare con l’esterno.

Milano, 11 luglio 2017

EZIO GUERCI, ANDREA FIRPO E CLAUDIO CATTANEO FINITI NELL’INCHIESTA SUL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

13 luglio 2017

Alessandria (Andrea Guenna) – Secondo il dottor Sandro Raimondi, procuratore aggiunto della Repubblica presso la Procura Distrettuale di Brescia che conduce le indagini sul traffico illecito di rifiuti tra Napoli, Brescia, Alessandria e Savona, Ezio Guerci (nella foto), il potente esponente del Pd alessandrino compagno di vita dell’ex sindaca nonché ex presidente della provincia di Alessandria Rita Rossa, sarebbe pesantemente coinvolto nell’inchiesta per cui è finito nel registro degli indagati. Inoltre, sempre secondo la procura di Brescia, in forza del rapporto personale con Rita Rossa, avrebbe favorito la trattativa per l’acquisto del pacchetto azionario di Aral Spa da parte di A2A, la più grossa azienda di gas e acqua della Lombardia (una sorta di Amag bresciana) e in cambio si sarebbe anche fatto regalare una Fiat Freemont del valore di circa 30.000 euro per la quale è stato acceso un contratto di leasing a nome dello stesso Guerci i cui ratei sarebbero stati pagati su conti correnti della società Scerpa Srl di cui Guerci era socio.

Indagati altri alessandrini

A2A era collegata per rapporti di lavoro direttamente a Paolo Bonacina di 46 anni – quello, per intendersi, che ha pagato la Freemont a Guerci – che era Amministratore Unico delle società B&B Srl di Torre Pallavicina (BG) e della B.P.S. Srl di Abbadia Lariana (LC). Bonacina, secondo i giudici bresciani che conducono l’inchiesta, sarebbe il deus ex machina del business illecito, attualmente agli arresti domiciliari. Dei 33 indagati dell’inchiesta che ha portato all’arresto nei giorni scorsi, oltre che di Bonacina, di Giuseppe Esposito, 60 anni, capo impianto della società Aral Spa di Castelceriolo (partecipata principalmente dai Comuni di Alessandria e di Valenza), ben otto sono residenti nella nostra provincia. Fra di loro personaggi molto conosciuti come, appunto, Ezio Guerci, 59 anni, compagno di vita della ex sindaca di Alessandria Rita Rossa; l’ingegnere Fulvio Delucchi di Novi, 67 anni, all’epoca dei fatti presidente del Cda di Aral; il geometra Massimo Cermelli, 59 anni di Alessandria, responsabile del procedimento in Aral; Andrea Firpo di Novi, 46 anni, all’epoca dei fatti direttore della discarica di Novi Srt; Claudio Cattaneo di Novi, 51 anni, geometra della discarica Srt di Novi. Gli altri indagati sono Loris Lessio di Alessandria, 50 anni, capo impianto di Aral; Fabio Ferrari, 56 anni, di Alessandria, all’epoca dei fatti legale rappresentante di Euroimpresa Srl di Novi; Gian Piero Ressia, 62 anni di Alessandria, autotrasportatore.

Il modus operandi

Le indagini si riferiscono al traffico illecito di ben 100.000 tonnellate di rifiuti provenienti dalla Campania e sono partite nell’ottobre del 2014 in seguito all’incendio che si è sviluppato all’interno del capannone della società Trailer Spa di Rezzato (BS). L’intervento dei Carabinieri del N.O.E. di Brescia e Milano e l’analisi delle prime risultanze investigative, avevano fin da subito fatto emergere come, nell’impianto andato a fuoco, fossero state illecitamente messe in riserva oltre 1000 tonnellate di rifiuti solidi urbani. I successivi accertamenti, le numerose intercettazioni telefoniche e le videoriprese sugli impianti di trattamento, hanno evidenziato l’esistenza d’una struttura organizzata e ormai ben rodata, costituita da più soggetti dediti allo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali provenienti principalmente (ma non esclusivamente) dagli Stabilimenti di Tritovagliatura e Imballaggio Rifiuti Urbani (in breve STIR) di Giugliano in Campania e Tufino, gestiti dalla società Sapna Spa (Sistema Ambiente Provincia di Napoli). Gli indagati ritiravano grosse quantità di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dal trattamento meccanico (definiti Frazione Secca ed Umida Tritovagliata ed Imballata) provenienti dagli stabilimenti Sapna Spa di Napoli, Co.La.Ri Spa di Roma, Acam Spa di La Spezia e, senza essere trattati come prevede la legge, erano smaltiti, con la complicità di alcuni soggetti interni alle aziende stesse, nei termoutilizzatori delle società A2A Ambiente Spa di Brescia, Lomellina Energia Srl di Parona Lomellina (PV), Aral Spa di Castelceriolo (AL) ed Ecosavona Srl di Vado Ligure (SV). Il trasferimento dei rifiuti avveniva su autotreni intestati a tre società di trasporto: Ressia Autotrasporti & C. di Alessandria, Autotrasporti Luterotti Srl di Brescia ed Euroimpresa Srl di Novi Ligure.

Ecoballe napoletane

La truffa avrebbe fatto guadagnare complessivamente agli indagati una cifra che si aggira sui 10 milioni di euro. Oltre agli avvisi di garanzia ci sono state le perquisizioni delle abitazioni degli indagati. Per il Procuratore Raimondi “sussistono gravi indizi di colpevolezza” a carico dei 33 indagati per il reati di traffico illecito di rifiuti. In essere c’era una serie di accordi commerciali tra le società riferibili a Paolo Bonacina e la società Linea Ambiente Srl tra il 2014 e il 2015, avendo ottenuto l’aggiudicazione di cinque gare di appalto bandite dalla società municipalizzata Sapna Spa di Napoli abbattendo i costi di smaltimento di ecoballe grazie alle fittizie operazioni di recupero svolte anche nella discarica esaurita di Castelceriolo di Aral Spa, nella discarica Aral Spa di Solero e nelle discariche Srt Spa di Novi e Tortona. Nelle quattro discariche sarebbero arrivate ben 14.800 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, ricevuti con codice CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non composta) definiti contrattualmente Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata (FUTS), prodotti dall’impianto di tritovagliatura rifiuti solidi urbani nel comune di Vado Ligure (SV) di proprietà della Ecosavona SrL, avviati per il recupero all’Aral di Castelceriolo e da qui, senza essere stati sottoposti a trattamento, restituiti immodificati, previo cambio cartolare del codice CER da 190501 a 190503, per tornare alla discarica di Vado Ligure (SV) ed essere destinati anche a quella della Bossarino Srl, facenti capo alla Geotea Spa.

LO SCANDALO ARAL SI ALLARGA: FIRPO E CATTANEO DI SRT DI NOVI E TORTONA AVREBBERO SMALTITO LA “FINTA” FOS PER LA DISCARICA DI CASTELCERIOLO

15 luglio 2017

Alessandria (Andrea Guenna) – E siamo alla terza puntata dell’inchiesta sul traffico illecito di rifiuti che vede nell’occhio del ciclone le discariche Aral di Castelceriolo e di Solero, ed Srt di Novi e Tortona. Dal 2014 i carabinieri del Noe hanno prodotto un fascicolo di 736 pagine per cui sono finite nel registro degli indagati 33 persone di cui nove della nostra provincia. Determinanti ai fini dell’indagine le intercettazioni telefoniche ma anche ambientali che hanno consentito di delineare con molta precisione le responsabilità dei singoli nell’ambito di una storia che potrebbe allargarsi ulteriormente. I protagonisti dell’intricata vicenda sono, fino a questo momento, Paolo Bonacina amministratore unico di B&G srl di Torre Pallavicina (BG), Ezio Guerci di Alessandria, compagno di vita di Rita Rossa ed esponente di spicco della sinistra alessandrina, Fulvio Delucchi, all’epoca dei fatti presidente del Cda di Aral, Andrea Firpo (nella foto) all’epoca dei fatti direttore generale di Srt Spa, Giuseppe Esposito responsabile capo impianto di Aral a Castelceriolo, Claudio Cattaneo direttore degli impianti Srt di Novi e di Tortona. I contatti telefonici e gli incontri tra Bonacina ed Esposito proseguivano ed il 16 giugno 2015 alle 12:58 il secondo, preoccupato per i quantitativi di “umida” in giacenza, comunicava che la Srt Spa titolare delle due discariche di Tortona e Novi Ligure (nella foto a fianco il giorno dell’inaugurazione del biodigestore di Novi col tradizionale taglio del nastro da parte dell’allora sindaco di Novi Robbiano)aveva un debito nei confronti di Aral pari a circa 500.000 euro per cui, in forza di ciò, suggeriva di chiedere a Firpo, il Direttore Generale di Srt Spa, di intervenire: “… cioè se si piglia un po’ di Fos noi andiamo avanti! … (…) se si prendono la Fos è meglio! …(. ..) … che non sappiamo più dove metterla! …”.

La discarica di Castelceriolo era a tappo e doveva smaltire molta frazione organica stabilizzata (Fos), ed Esposito stava cercando una soluzione per cui il 18 giugno 2015 alle ore 09:00 sollecitava Bonacina affinché si adoperasse con Firpo (Srt Novi e Tortona) per aumentare il numero dei conferimenti (già in atto) verso le discariche di Tortona e Novi Ligure, un rifiuto al termine del processo di stabilizzazione e recupero, in modo da far apparire tutto regolare.

Le successive investigazioni invece evidenziavano una situazione tutt’altro che lecita. I filmati registrati con la telecamera – a partire dai primi di luglio – collocata in aperta campagna di fronte all’Area 19 e 20, consentivano di acquisire immagini inequivocabili: ingenti quantitativi di rifiuti appena scaricati dagli autoarticolati provenienti dal Centro e Sud Italia, giornalmente – con modalità rodate – venivano immediatamente ricaricati (tal quali) su altri vettori ed inviati alle citate discariche. Tali rifiuti – che avrebbero dovuto essere avviati a recupero con stabilizzazione della frazione organica (rivoltamento, insufflazione aerobica, ecc.) all’interno dell’impianto di Castelceriolo – secondo una procedura standardizzata (che non necessitava di particolari accordi telefonici tra gli addetti) venivano scaricati e subito dopo ricaricati. Era ancora Giuseppe Esposito il 15 luglio 2015 a riferire a Bonacina di aver incontrato negli uffici dell’Aral Spa il geometra Claudio Cattaneo, responsabile del settore tecnico di Srt per le discariche di Novi e Tortona, ribadendo la circostanza a Delucchi il giorno seguente alle ore 10:00 (intercettazione ambientale): “Sono andato a Novi col geometra Cattaneo; l’ho fatto venire perché mi son messo d’accordo con Paolo (Bonacina; ndr) che lui non veniva, non veniva allora ‘senti vado io’ … e così si son messi d’accordo, lui ha chiamato Firpo e gli ha detto che io sarei andato a parlare, eccetera eccetera … Comunque alla fine per farla breve ho fatto venire il geometra Cattaneo qua… gli ho fatto vedere il materiale, lui mi ha spiegato che dovevano fare una va … hanno fatto una vasca nuova; gli ho detto che la cosa migliore sarebbe metterci un sottofondo di questo materiale soffice che abbiamo noi qua nel piazzale… triturato, infatti lui ha detto “sì, sì, sì, sì va benissimo … (…) lui fa uno strato sotto poi si butta la Fos e siamo a posto!..”.

In sostanza Firpo e Cattaneo sarebbero stati al corrente del fatto che quel “compost” non era per nulla a norma tanto che lo stesso Cattaneo s’era preoccupato di spiegare ad Esposito come fare a stoccarlo riducendo il pericolo di inquinamento al minimo. Ed effettivamente le riprese dell’ apparato di video sorveglianza collocato lungo il perimetro esterno dell’impianto di discarica controllata Aral di Solero (AL) in Frazione Calogna hanno documentato la natura illecita dello smaltimento avente ad oggetto rifiuti speciali non stabilizzati conferiti sotto falsa “identità”.

ARAL DI CASTELCERIOLO SEMIPARALIZZATA PER UNA DETERMINA DELLA PROVINCIA

21 luglio 2017

Alessandria – Ieri il dirigente del settore ambiente della provincia di Alessandria Claudio Coffano, alla luce dei preoccupanti sviluppi dell’inchiesta sui rifiuti, con una sua determina ha deciso di vietare con decorrenza immediata tutti i ricevimenti di rifiuti ad eccezione di quelli provenienti dall’ambito territoriale alessandrino facendo seguito al provvedimento interno preso la settimana scorsa dal presidente di Aral Spa Fulvio Delucchi prima delle sue dimissioni. Da oggi a Castelceriolo potranno rivolgersi solo i 32 Comuni del consorzio alessandrino, i 116 di quelli novese, tortonese, acquese e ovadese, oltre ai 14 Comuni dell’astigiano di confine che fanno capo a Srt. Esclusi quelli del casalese e del resto d’Italia. Ora Genova è bloccata e la situazione di emergenza potrebbe aggravarsi sensibilmente anche per la Superba. Inoltre nella determina Coffano si legge che la linea di stoccaggio dei rifiuti provenienti da fuori provincia (capannone 18) debba essere completamente bonificata e ripulita al massimo in 90 giorni. Per quanto riguarda gli altri rifiuti il dirigente della Provincia nella determina scrive che “i rifiuti attualmente presenti dovranno comunque essere sottoposti al previsto trattamento di stabilizzazione. I rifiuti provenienti dallo svuotamento del capannone 18 dovranno essere inviati a ditte regolarmente autorizzate alla gestione degli stessi”.

È FRANCESCA GANCI IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ALESSANDRIA

24 luglio 2017

Alessandria – La dottoressa Francesca Ganci, catanese di 59 anni, è il nuovo segretario generale del Comune di Alessandria e della provincia di Alessandria. È stata nominata con Decreto Sindacale n. 33 trasmesso al Ministero dell’Interno per la richiesta di assegnazione ed il relativo nulla osta. Per quanto riguarda il Comune di Alessandria prende il posto del dottor Antonio Salonia. Ganci è stata scelta in un novero di 31 candidature pervenute in risposta al bando emesso dall’amministrazione comunale di Alessandria. S’è laureata in giurisprudenza nel 1985 a Catania ed è iscritta all’albo dei segretari comunali e provinciali dal 2003. Tuttavia già nel febbraio del 1989 è stata nominata segretario comunale in esperimento presso il comune di Oviglio (AL), quale vincitrice del concorso pubblico per esami bandito con D.M. 31/01/1986 e nel 1993 . Con provvedimento del Presidente del tribunale di Alessandria è stata anche autorizzata ad esercitare le funzioni di cancelliere dell’ufficio di conciliazione del comune di Oviglio (AL). Nello stesso anno è stata nominata titolare del comune di Malvicino (AL) e reggente a tempo pieno dei comuni di Masio (AL) ed Oviglio (AL), mentre nel 1994 è stata nominata titolare del servizio convenzionato di segreteria dei comuni di Masio (AL) ed Oviglio (AL). Nel 1997 è stata nominata Direttore Generale del Comune di Masio (AL) e nel 1999 Direttore Generale del Comune di Bergamasco (AL). Ha iniziato il servizio di ruolo il 16 dicembre del 2003 con la qualifica di Segretario Generale presso il Comune di Augusta (SR).

RIFIUTOPOLI E TERZO VALICO: ALESSANDRIA È LA PATTUMIERA DELLA PADANIA

30 luglio 2017

di Tino Balduzzi – Il materiale risultante dallo scavo del Terzo Valico (il cosiddetto “smarìno”) comporta, semplificando, quattro tipi di inquinamento: quello naturale presente nel terreno scavato, in particolare amianto; quello “antropico” connesso ad attività umane, come gli additivi usati per effettuare lo scavo con la cosiddetta “talpa” meccanica; rifiuti che possono essere illegalmente aggiunti allo “smarino” durante il trasporto o direttamente nei siti di deposito; rifiuti già’ illegalmente nascosti in una’ cava o in una discarica che possono essere sepolti definitivamente con grandi quantità di “smarìno”.

Cave trasformate in discariche: una scelta criminale

Lo “smarino” del Terzo Valico finisce per lo più in cave di ghiaia dismesse che comunicano con le falde acquifere essendo, a differenza delle discariche, _prive di fondo impermeabile. La situazione è aggravata dal fatto che col Terzo Valico si pretende di affrontare con un numero ridicolo di controlli “a campione” rischi che invece richiedono controlli di tipo “esaustivo”, ovvero quei controlli che, ad esempio, sono effettuati all’ingresso delle banche, dove tutte le persone vengono controllate, e non, ad esempio, una ogni 1000. L’intelligenza criminale della mMafia dei rifiuti può aggirare qualsiasi tipo di controllo a campione. Veri controlli farebbero esplodere i 6,2. miliardi di costo del Terzo Valico, ma la perdita di falde acquifere costa molto di più.

Terzo Valico: un’opera inutile, costosissima e dannosissima

Troppi sono i rischi legati ad un’opera inutile come il Terzo Valico, come il “rischio amianto” molto elevato a causa del lungo trasporto, come la difficoltà nel separare dall’altro materiale l’amianto e gli additivi usati per lo scavo con forte probabilità che la quantità di “smarino” contaminato possa essere sottostimata, come la facilità nello smaltire rifiuti per la criminalità organizzata. Andare a smaltire in Campania comporta lunghi viaggi, scavare, sversare e subito ricoprire. Nell’alessandrino invece ci sono grandi cave dismesse e con l’enorme movimento terra proveniente dal Terzo Valico il materiale per ricoprire i rifiuti arriva di continuo. A vantaggio dell’ecomafia c’è il fatto che è praticamente impossibile controllare tutte le cave “sospette” dopo che sono state riempite di “smarino”.

I pozzi abusivi

Il Terzo Valico fa grossi danni alle falde acquifere, non solo a quelle superficiali, ma anche a quelle profonde che ricevono l’inquinamento dalle falde di superficie perché messe in comunicazione tra loro da migliaia di pozzi profondi, indipendentemente dal fatto che essi siano utilizzati o meno. Si tratta di pozzi realizzati nel secolo scorso con una tecnica ora non più ammessa. Nella maggioranza dei casi non ne è mai stata denunciata l’esistenza alle autorità competenti. Si stima che ve ne siano tra 50 e 100mila in tutta la Pianura Padana, mentre la direttiva europea 60 del 2000 obbliga a ricondizionarli imponendo di isolare le falde tra loro, con un costo medio che va da 20 e 30mila euro a pozzo. La Regione Piemonte ha imposto di ricondizionarli tutti entro il 2016, ma poi, a causa dei risultati irrisori, ha spostato il termine al 2021. Un clamoroso fallimento derivante dal fatto che l’operazione non è stata adeguatamente finanziata.

Politici ignoranti, collusi e impuniti

Il buon senso dice che salvare le falde acquifere è più importante che costruire tunnel, ma in Italia la politica dice l’opposto. Non solo. Nell’alessandrino la stessa classe politica che favorisce il Terzo Valico permette che su falde acquifere, vitali per la sopravvivenza della popolazione, si trattino rifiuti e si realizzino pericolose discariche, come avviene, rispettivamente, a Predosa e a Sezzadio. Due aspetti pochissimo noti aggravano la situazione: la lentezza delle falde di pianura, che per percorrere un chilometro ci possono mettere alcuni anni garantendo l’impunità per prescrizione agli inquinatori, è poi l’esistenza nell’alessandrino, proprio sotto le cave scelte per metterei le terre da scavo del Terzo Valico, d’una preziosissima falda acquifera che arriva fino a 1500 metri di profondità per uno spessore di circa 900 metri. Si tratta di un’invisibile riserva vitale, non solo per il Piemonte, ma totalmente indifesa da una classe politica che gioca il futuro della popolazione alla “slot machine” della “crescita”.

Numeri impietosi

Per legge nelle terre e rocce da scavo è ammessa una quantità di amianto pari all’uno per mille (1.000 mg/kg.). Ad esempio circa 8.000 tonnellate di amianto su 8 milioni di tonnellate destinate al solo Comune di Alessandria. Una quantità enorme. In molti, tra cui l’Istituto Superiore di Sanità, hanno chiesto inutilmente di ridurre del 90% (100mg/Kg) la quantità di amianto ammessa, ma siccome, in questo caso, i costi del Terzo Valico aumenterebbero di molto, il Governo ha mantenuto l’uno per mille. Ma in realtà la quantità di amianto potrebbe essere anche molto superiore perché si tratta di montagne notoriamente ricche di questo minerale. Inoltre, a causa della sua estrema volatilità, tenere sotto controllo I’amianto durante il trasporto è molto complicato e costoso. Cosi come evitare che successivamente, trasportato dal vento e dall’acqua, si sparga in un territorio vastissimo, molto abitato ed attraversato da strade e autostrade molto trafficate.

Leggi “complici” di politici in malafede

Un ulteriore problema viene dal fatto che la legge prevede limiti per l’amianto presente nell’aria ma non prevede nessun limite per l’amianto presente nell’acqua. Questo in base a teorie, ampiamente contraddette da molti casi clinici, che negano la pericolosità dell’amianto ingerito, come recentemente riaffermato dall’assessore regionale piemontese Valmaggia. Per dimostrare la malafede contenuta in tali affermazioni è sufficiente ricordare che in realtà l’acqua utilizzata per irrigare e per lavare successivamente poi asciuga, liberando le fibre di amianto in essa contenute. Inutile togliere l’amianto dai tetti quando regolarmente si lavano i pavimenti di casa con acqua contenente amianto. Non basta perché bisogna anche correre ai ripari per i danni causati dalla famigerata “Legge Obiettivo“ che ha partorito sia il Terzo Valico che la Torino-Lione. Inoltre ha concesso al generaI contractor Cociv di realizzare il Terzo Valico secondo una prassi definita “criminogena” dai magistrati come dimostrato dai fatti che hanno portato al suo commissariamento. Alla fine la “Legge obiettivo” è stata infine cancellata ed è stato previsto un “dibattito pubblico” per ogni grande opera, ma sul Terzo Valico (come pure sulla Torino-Lione), chissà perché, un serio e approfondito dibattito non c’è mai stato, con politici e sindacalisti che sistematicamente rifiutano il confronto.

ARAL SPA HA IL NUOVO AMMINISTRATORE UNICO

30 luglio 2017

Alessandria – Stamane l’assemblea straordinaria di Aral Spa ha nominato il nuovo amministratore unico che è il dottor Alessandro Giacchetti, nato a Roma il 22 settembre 1947, già prefetto di Pavia, membro del Gabinetto del Ministro dell’Interno per cui nel 2001 è nominato vice capo di Gabinetto. Sarà nominato prefetto di Viterbo e poi di Trieste. Nel gennaio del 2013, a causa delle anticipate dimissione del sindaco di Siracusa, Roberto Visentin, si trasferisce in Sicilia, dove diventa commissario straordinario del comune aretuseo, di cui rimarrà alla guida fino a giugno 2013, mese dell’elezione del nuovo sindaco. Il 17 giugno 2013, in conseguenza della legge emanata dal Governo Regionale Crocetta e varata dall’Assemblea regionale siciliana, tutte le nove Province regionali siciliane sono annullate, sostituite da Liberi Consorzi comunali, i quali entreranno formalmente in azione a sostituire i precedenti enti dal gennaio 2014. Alessandro Giacchetti, il 17 giugno 2013, diviene ufficialmente il commissario per la Provincia di Siracusa fino all’aprile 2015 quando è sostituito dal commissario prefettizio Giovanni Corso.

STRAVOLTO IL PROTOCOLLO A PALAZZO ROSSO: LA POSTA DEGLI ASSESSORI LA LEGGE PRIMA MAGO ZAC

12 agosto 2017

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insito ma mi chiamo Evaristo e torno a scrivere su questa strana città nella quale non ci si può certo annoiare in quanto le novità sono all’ordine del giorno. Tutto ciò che altrove sarebbe inaudito qui da noi costituisce la regola e la menzogna per coprire le tante anomalie diventa la norma. Una su tutte, quella sul dissesto che non c’era come ha dimostrato anche il nostro direttore Guenna nel suo libro.

Ma veniamo a noi.

Da quando esiste il servizio postale, cioè da circa 5000 anni (i primi a realizzarlo sono stati i Sumeri e poi i Cinesi), se Caio scrive a Sempronio, la lettera di Caio sarà consegnata a Sempronio e non a Tizio. Ma qui da noi può succedere che sia consegnata a Tizio che può leggerla, alla faccia di Sempronio e della riservatezza.

La cosa ancora più grave è che ciò succede in ambito comunale, a Palazzo Rosso, dove tutto deve essere protocollato. Ma è proprio l’ufficio protocollo a commettere la prima scorrettezza in quanto la direttrice Rossella Legnazzi ha dato disposizioni che la posta in arrivo sia consegnata prima al ragioniere capo Antonello Zaccone (per gli amici Mago Zac, nella foto), anche quella destinata agli assessori ed al sindaco.

Secondo il Maligno, sempre così bene informato, sarebbe stato proprio Mago Zac a chiedere di visionare la posta degli altri e la Legnazzi avrebbe acconsentito.

Siamo al delirio, in quanto Mago Zac, invece di essere cacciato a calci nel sedere per aver determinato lo sforamento del patto di stabilità nel 2010 essendosi dimenticato di chiedere la compensazione verticale alla regione Piemonte, e di finire sotto processo per aver commesso un clamoroso falso in atto pubblico manomettendo la data di un fax inviato in Regione (vedere sotto), ora si permette addirittura di aprire la posta destinata ai membri della giunta. Per qualcuno il maghetto è un impunito perché molto vicino al potente Ugo Cavallera che di Fabbio e Vandone, invece, non s’è mai occupato molto, neppure quando sono finiti nellammerda per la clamorosa “svista” di Mago Zac.

E, come se non bastasse, siamo arrivati al punto che sindaco e assessori invece di ribellarsi e chiedere con forza che la posta sia recapitata ai destinatari, fanno finta di niente! Soprattutto la Formaiano che è tanto simpatica al nostro direttore, la Lumiera e Buzzi Langhi, ma anche gli altri che si vedono obbligati a leggere le lettere a loro indirizzate dopo che le ha lette Mago Zac.

Non una presa di posizione, un sussulto d’orgoglio, macché, chi comanda ormai, a Palazzo a Luci Rosse, sono loro, i dirigenti, e sarà così per tutto il mandato che, proprio per questo, si spera duri il meno possibile.

E così ci ritroviamo un tizio – Mago Zac – che ha fatto l’assessore nella giunta di Piercarlo Fabbio, dallo stesso Fabbio nominato ragioniere capo con notevole aumento di stipendio, che ha ringraziato mandando in crisi la giunta che lo aveva favorito dimenticandosi la compensazione verticale e causando lo sforamento del patto di stabilità, che adesso si permette di leggere per primo la posta del sindaco e dei componenti della giunta.

Un tizio – il potente maghetto – che nel 2010 si è dimesso per la vergogna a causa di quello che aveva combinato, anche se la vergogna è durata poco in quanto è ricomparso due anni dopo come se niente fosse in qualità di ragioniere capo al servizio dei carnefici di Fabbio (giunta Rossa & C.) ed ora, questa giunta di destra, a parole amica di Fabbio e Vandone, se l’è tenuto come ragioniere capo onnipotente, mentre sindaco e assessori si trastullano occupandosi di accattoni, di lucchetti dell’amore e di altre sciocchezze del genere quando Alessandria sprofonda nei rifiuti.

Ecco che si capisce perché questi nostri politici, non sapendo che pesci prendere, insieme alla posta, abbiano consegnato la città ai dirigenti, Legnazzi e Zaccone compresi.

E io pago.

CINGHIALE IN BICICLETTA A TORTONA

19 agosto 2017

Tortona (Maria Ferrari) – Nella mia esperienza di cronista mi mancava il cinghiale in bicicletta ma sono stata fortunata perché il destino è stato benevolo con me in quanto non ho fatto fatica a trovarne uno. Infatti oggi pomeriggio verso le due meno un quarto è transitato nel centro di Tortona un ghanese che trascinava a mano una bicicletta con adagiato sopra proprio un cinghiale di circa 70 chili, ovviamente morto. S’è fermato in piazza della stazione e, per riposarsi, ha appoggiato la “bici con cinghiale” ad un paletto. Nel frattempo è giunta una pattuglia dei vigili urbani che non si sa bene cosa abbiano fatto, anche perché abbiamo telefonato al Comando della Polizia Municipale facendo tutti i numeri possibili (0131.821469; 0131.821555; numero verde 800.093.929) ma non ha risposto nessuno. Strano perché gli uffici dovrebbero essere aperti anche il sabato dalle 7,30 alle 19,30 e noi abbiamo chiamato ripetutamente dalle 15,15 alle 15,50. Avremmo voluto sapere come mai quel cinghiale non è stato sequestrato come impone la legge, anche per motivi igienici. Inoltre avremmo voluto sapere in che modo è stato ammazzato, per quale motivo è stato ammazzato, se l’avesse ammazzato la “risorsa nera” o chi altro, con che arma e se, eventualmente, chi l’ha ammazzato ha il porto d’armi, anche se resta il fatto che l’abbattimento dei cinghiali nella nostra provincia può essere consentito solo per fini di selezione.

Il nostro direttore, che conosce i negri perché, essendo un missionario laico, è stato in Congo, a Bukavu, un giorno m’ha raccontato che un missionario saveriano, suo buon amico, gli ha confidato che se dal Congo dovessero andar via i missionari e le varie organizzazioni umanitarie, i negri tornerebbero tutti nella giungla. Qui da noi invece la giungla l’hanno trovata a Tortona dove si portano a casa trofei di caccia come quel cinghiale da mangiare in famiglia e con gli amici.

Se quello che ha fatto quel ghanese l’avesse fatto un italiano sarebbe finito in galera e il cinghiale sarebbe stato sequestrato.

Ma questo è bieco populismo.

Tuttavia non solo di giungla si tratta, ma anche di deserto arabo poiché Tortona vanta una moschea con sede in Viale De Gasperi 1, frequentata da musulmani che vengono anche da fuori, dove si tengono molte riunioni alle quali prendono parte oltre trecento islamici per volta.

C’è qualcuno che controlla? E dato che i vigili urbani non sono in ufficio perché nessuno risponde al telefono, sicuramente saranno di pattuglia per la città, per cui c’è da sperare che facciano di tanto in tanto una visitina alla moschea per controllare se è tutto a posto con le misure di sicurezza e antincendio, e con le licenze varie che le associazioni di ogni genere sono obbligate ad avere.

ARRESTATO L’EX ASSESSORE DEL PD FEDERICO FONTANA

22 agosto 2017

Novi Ligure – Federico Fontana 52 anni, uomo di spicco del Pd novese, presidente del Cit (Consorzio Intercomunale Trasporti) fino all’anno scorso, nonché assessore al bilancio nelle giunte a guida Pd con sindaci Mario Lovelli e Lorenzo Robbiano, docente universitario di economia aziendale a Genova, è stato arrestato oggi dagli uomini della Guardia di Finanza su ordine del tribunale di Imperia (Gip Massimiliano Botti, pm Grazia Pradella e Francesca Sussarellu) insieme a Gabriele Saldo, 65 anni, ex consigliere regionale di Forza Italia nonché direttore generale di Rivieracqua Scpa, società a capitale pubblico gestitrice unica del servizio idrico in provincia di Imperia, difeso dall’avvocato Alessandro Mager. I due avrebbero anticipato le domande di un concorso indetto da Rivieracqua al candidato che poi ha vinto. Fontana, che è difeso dall’avvocato Alessandro Moroni di Sanremo, era infatti presidente della commissione d’esame per l’assunzione di personale nella società e avrebbe dato le domande al direttore generale Saldo che a sua volta le avrebbe girate al candidato. Il politico e docente novese e Saldo sono attualmente agli arresti domiciliari su richiesta del Gip, dovendo rispondere dei reati di rivelazione di segreto d’ufficio e truffa ai danni dello Stato. Durante gli accertamenti degli agenti del nucleo di polizia tributaria diretti dal maggiore Roberta Masci, era emerso che una candidata aveva partecipato alla prova d’esame con gli auricolari collegati al cellulare del figlio che, da casa, le avrebbe suggerito le risposte. A marzo iniziavano le indagini che oggi vedono coinvolti sei indagati, Fontana e Saldo, Fabio Cassella che ha vinto il concorso, Gianluca Filippi, terzo classificato e il padre Marco Filippi, libero professionista che secondo l’accusa si sarebbe dato da fare per far passare il concorso al figlio e Flavia Carli, la “candidata con l’auricolare”.

PANETTIERE DI OVADA ABUSAVA DEL FIGLIOLETTO DI 4 ANNI: ARRESTATO DAI CARABINIERI IN FLAGRANZA DI REATO

28 agosto 2017

Ovada – Una turpe storia è finita come doveva finire, col protagonista sbattuto dietro le sbarre del carcere. Si tratta di un panettiere ovadese di 31 anni che è stato arrestato ieri sera dai carabinieri dell’aliquota operativa del NOR di Acqui Terme in flagranza di reato. L’accusa è tremenda: violenza sessuale su minorenne. Le indagini erano iniziate un anno fa quando era stata presentata contro l’uomo una denuncia per fatti avvenuti nei confronti del figlio di appena 4 anni che si era confidato con la madre la quale si era immediatamente recata dai Carabinieri. All’epoca, viste le accuse generiche e in assenza di riscontri, le indagini erano giunte a un punto morto. Madre e figlio erano comunque stati immediatamente trasferiti in una comunità protetta senza la possibilità per il bimbo di incontrare il padre. Ciò è durato fino ad alcune settimane fa, quando sono stati autorizzati incontri di poche ore tra il bambino e il padre per tentare di ricostruire un’unità familiare. Tuttavia, il panettiere, dopo solo un paio di visite, aveva di nuovo abusato del piccolo che si era confidato ancora una volta con la madre che riferiva la cosa agli assistenti sociali. Gli inquirenti verificavano che le descrizioni del piccolo risultavano precise, tanto da rendere necessarie indagini anche di carattere tecnico, al fine di chiarire una volta per tutte come stavano le cose. Ieri sera gli uomini della Benemerita, accuratamente appostati, hanno potuto assistere alla scena tremenda delle pratiche sessuali cui il padre, all’interno dell’abitazione, stava sottoponendo il figlioletto. A questo punto i carabinieri facevano irruzione ed arrestavano l’uomo in flagranza di reato, per cui è stato trasferito immediatamente in carcere di Alessandria, mentre il piccolo ha potuto riabbracciare la madre in comunità protetta. Per lui sarà finito un incubo ma il ricordo di quello che ha subito non sarà mai cancellato dalla sua mente.

DECEDUTO IMPRENDITORE ALESSANDRINO PRECIPITATO COL SUO AEREO

9 settembre 2017

Cerrione (BI) – Un pilota alessandrino, Mauro Ghislieri di 70 anni residente a Bassignana e titolare di GiEffe Racing, un magazzino di ricambi per auto da corsa a Castelceriolo, è deceduto stamane intorno alle 10:15 dopo essere precipitato mentre era alla cloche di un bimotore Piper Pa-34 (nella foto) schiantandosi in un campo poco prima dell’aeroporto di Biella-Cerrione. Era decollato dall’avio superfice di Piovera ed avrebbe dovuto atterrare nello scalo di Cerrione, a Biella. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno dovuto spegnere le fiamme del velivolo esploso dopo l’impatto, per cui l’esperto pilota è morto sul colpo. I soccorsi sono partiti alle 10:30 e dai primi accertamenti pare che a bordo del velivolo non ci fosse nessun altro. Ancora ignote le cause del sinistro che potrebbe essere dovuto ad un guasto meccanico e non ad un errore del Ghislieri data la sua grande esperienza di volo.

UN ALTRO INCIDENTE AEREO NELL’ALESSANDRINO: MUORE UN OVADESE PRECIPITATO A BORDO DI UN ULTRALEGGERO

17 settembre 2017

Quargnento – Un uomo di Ovada, F.S. di 59 anni, ha perso la vita oggi pomeriggio verso le cinque e mezzo precipitando col suo ultraleggero. Era partito poco prima dal campo di volo di Mantovana e stava sorvolando la pista per aeromodelli in strada Croci con alcune virate in segno di saluto agli appassionati a terra. Improvvisamente, forse per un guasto meccanico, il velivolo che pilotava ha perso quota fino a schiantarsi al suolo. L’allarme è stato dato immediatamente e in pochi minuti é giunta sul posto una squadra del 118 ma per il pilota ovadese non c’è stato niente da fare perché era già morto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente.

LA CURIA DI TORTONA LICENZIA SENZA GIUSTA CAUSA: È QUESTO IL NUOVO CORSO DEL VESCOVO VITTORIO VIOLA?

18 settembre 2017

Tortona (Maria Ferrari) – Nonostante la clausola di salvaguardia sociale inserita dal Comune di Tortona nel bando per l’affidamento degli asili nido comunali, la Curia di Tortona, che si è aggiudicata la gara tramite l’Odpf “Santachiara”, ha licenziato, poco cristianamente e senza giusta causa, sei delle nove operatrici assunte nell’arco di otto anni dalla cooperativa Azimut che gestiva gli asili nido “Arcobaleno” di Via Trento, il micro nido “Mary Poppins” di Viale Kennedy e il micro nido “Sarina” di Viale De Gasperi. La decisione presa dalla Curia è inaccettabile soprattutto perché fra le condizioni del bando di gara era richiesta esplicitamente la “garanzia dei livelli occupazionali” e previsto l’inserimento di “clausole sociali” per cui si obbligava chi avesse vinto “ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro riguardante i lavoratori occupati”. Ma la Curia vescovile di Tortona tramite l’Odpf ha confermato soltanto il personale che riteneva necessario, lasciando a casa quanti considerati in esubero. I sindacati hanno gridato allo scandalo denunciando il mancato mantenimento dei livelli occupazionali, ed il trattamento economico dei dipendenti ritenuto inaccettabile perché i nuovi contratti hanno un monte ore maggiore ed uno stipendio più basso. A rimanere senza lavoro sono state tre addette alle pulizie e due educatrici assunte part time per sostituire un’assenza per maternità, oltre alla coordinatrice, ruolo considerato “fiduciario” del precedente gestore. La vicenda ha destato molto scalpore in città anche perché proprio da chi predica la solidarietà non ci si sarebbe mai aspettati un atteggiamento così punitivo nei confronti dei dipendenti. “Noi difenderemo il nostro posto d lavoro – ci hanno scritto le lavoratrici licenziate dalla Curia – peraltro tutelato dalle norme di legge e dalle delibere del Comune di Tortona, perché lavoriamo per vivere, perché abbiamo necessità di ricevere lo stipendio per mantenere o partecipare al mantenimento della famiglia. La nostra – si legge ancora nella nota – non è una pretesa, ma un diritto e per questo stiamo lottando e faremo quel che ci è possibile per affermarlo, fino in fondo”.

Abbiamo telefonato in Curia ma dopo ben sei chiamate consecutive alle quali non ci è stato risposto (hanno preso la linea e poi hanno chiuso) abbiamo parlato con qualcuno piuttosto scocciato che non sapeva niente e ci ha detto di chiamare il Santa Chiara.

Abbiamo telefonato al Santa Chiara a Voghera e per ben cinque volte ha squillato il telefono ma qualcuno prendeva la linea e buttava subito giù.

Dalla Curia non si sa niente, dal Santa Chiara nemmeno, alla faccia della trasparenza e della buona educazione.

Ecco il nuovo corso del vescovo Vittorio Viola (nella foto web).

Preti, non consideratevi in una botte di ferro, perché dice il Signore: “Ora a voi questo monito, o sacerdoti: se non mi ascolterete e non vi prenderete a cuore di dar gloria al mio nome […], manderò su di voi la maledizione e cambierò in maledizioni le vostre benedizioni. Anzi le ho già maledette […]” (Malachia 2; 1).

ASILOPOLI: PREVISTA UN’INCHIESTA SULL’APPALTO VINTO DAL SANTACHIARA

23 settembre 2017

Tortona (Maria Ferrari) – Ieri pomeriggio alla sala Romita del municipio s’è tenuta l’attesa conferenza stampa del consigliere comunale di minoranza Fabio Morreale e del sindacalista Alberto Rito insieme alle cinque maestre d’asilo non riassunte dalla Curia dopo che l’istituto diocesano Santachiara ha vinto la gara per la gestione degli asili nido.

“Con quello stipendio mantenevano la famiglia” ha detto commossa una maestra ricordando che ora è in grande difficoltà grazie al colpo di mano inferto dalla Curia che non ha confermato la pianta organica, venendo meno alle clausole contenute nel bando di gara per cui le cinque educatrici degli asili nido comunali sono rimaste senza lavoro nel passaggio di gestione dalla cooperativa Azimut all’istituto diocesano Santachiara.

Tra gli astanti anche le mamme dei bambini ospiti dei nido che hanno solidarizzato con le maestre: “Insieme ad altre madri dell’asilo nido Arcobaleno – ha detto una di loro – abbiamo già avuto due incontri con la dirigente comunale Luisa Iotti prima e con la direttrice del Santachiara Pinuccia Barbieri. I bambini stanno risentendo di questa situazione per il fatto che le educatrici sono in numero insufficiente. Noi però paghiamo la retta per avere un servizio completo”.

Alberto Rito segretario provinciale della Federazione sindacati indipendenti ha detto: “Abbiamo chiesto all’Ispettorato del lavoro di convocare le parti per cercare di sciogliere il nodo asili nido comunali e trovare un accordo e invece ci siamo trovati davanti uno schieramento di avvocati e di consulenti del lavoro che non mi è mai capitato di vedere in riunioni del genere”. In attesa di un nuovo incontro all’ispettorato previsto per giovedì prossimo è sul tavolo la proposta di un’richiesta per cui sarà necessaria un’ispezione per saperne di più sul tanto discusso appalto vinto dal Santachiara.

“Affideremo l’incarico ad un legale – ha detto ancora Rito – per verificare se questo bando ha rispettato o meno i termini di legge. Se il Comune ha sbagliato, dovrà risponderne”. Intanto il consigliere comunale di minoranza Fabio Morreale (nella foto) ha depositato un’interpellanza che si discuterà venerdì prossimo: “Chiedo rassicurazioni – ha detto Morreale al cronista – e chiarimenti su qualità del servizio e garanzia dei livelli occupazionali”.

PROVINCIALI: IL PD SCONFITTO PAGA LA SUA DISTANZA DALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO

26 settembre 2017

Alessandria (Piercarlo Fabbio) – I Comitati per la tutela del territorio di Sezzadio e della Valle Bormida hanno salutato con soddisfazione la vittoria di Gianfranco Baldi alle elezioni del nuovo Presidente della Provincia che si sono svolte domenica scorsa. È un fatto positivo ed inclina a qualche valutazione di ordine politico, perché, indipendentemente dal merito, è da notare come il PD, da sempre sedicente paladino dell’ambiente, si sia invece dimostrato assai favorevole ad interventi di costituzione di discariche sul territorio alessandrino che finiscono per proporre un’economia decisamente in contrasto con l’ecosistema. In special modo il pericolo è per le falde acquifere di zone che hanno la vocazione – come ad esempio Predosa – di servire con un significativo approvvigionamento idrico interi territori comunali che invece rischierebbero di essere assetate e pericolosamente esposte a fenomeni di inquinamento che si protrarrebbero nei decenni a venire.

Gianfranco Baldi conosce a fondo le ragioni di chi ha combattuto fino ad oggi lo scempio dell’ecosistema per ragioni di scelta economica, probabilmente lucrando politicamente per acquisire consensi a buon mercato. Sa che uno dei suoi obiettivi sarà quello di fermare decisioni invise alle popolazioni, ma soprattutto sa che una produzione di ricchezza basata sullo sfruttamento del territorio e non sulla sua tutela è sicuramente una scorciatoia, ma si scontra con i desiderata di chi vorrebbe che l’economia fosse socialmente e ecologicamente sostenibile e non invece continuasse a porre le basi per una compromissione della provincia, oggi non più accettabile, né perseguibile. Ma il PD da tempo non elabora più nulla di nuovo e la sua capacità di pensare il futuro del territorio in termini di riduzione del suo consumo è progressivamente diminuita fino al punto di estinguersi o di individuare soluzioni del tutto fuori dal tempo. Quando, però, si tende a prendere decisioni che danneggiano le popolazioni, la fine è da ritenersi segnata. E a Baldi dunque consegniamo un compito difficile, ma che il neo Presidente conosce e che saprà interpretare (nella foto Rocchino Muliere del Pd, clamorosamente sconfitto da Gianfranco Baldi di Forza Italia).

ASILOPOLI. CONTRATTO CAPESTRO PER DUE MAESTRE D’ASILO RIASSUNTE PER UN ANNO DALLA CURIA DI TORTONA: È IL CLASSICO SCHERZO DA PRETE

29 settembre 2017

Tortona (Maria Ferrari) – O mangi la minestra o salti dalla finestra : questo in sintesi è quello che è successo ieri alla riunione sindacale che si è svolta nell’ufficio provinciale dell’Ispettorato del Lavoro (iniziata alle nove di mattina e terminata il pomeriggio verso le quattro e mezzo) per discutere sulla sorte delle cinque maestre non riassunte dalla Curia, lasciate a casa dopo il passaggio della gestione degli asili nido comunali dalla cooperativa Azimut al Santacroce (alias Curia Vescovile di Tortona). Al termine dell’estenuante trattativa due di loro hanno ceduto, accettando e firmando il contratto di assunzione per un anno, dopodiché saranno disoccupate. Oltre alle due maestre “riassunte” ve ne sono altre due che sono rimaste in attesa della verifica della sussistenza dei titoli richiesti per legge nonostante che in precedenza, titoli o non titoli, avessero lavorato per otto anni in quegli asili senza che nessuno obiettasse nulla. Delle due l’una: o la signora Luisa Iotti, dirigente dei servizi sociali ed educativi del Comune di Tortona, e l’assessora Marcella Graziano (nella foto) non hanno mai verificato l’idoneità di quelle due maestre quando erano dipendenti di Azimut, o la Curia ciurla nel manico nel tentativo di scaricarle. Le prime due saranno assunte entro il 15 e le altre due (forse, chissà, può darsi, staremo a vedere, non si sa mai, che Dio ce la mandi buona) entro il 31 ottobre. Per tutte si tratta di un contrattino di un anno. Per la quinta maestra siamo ancora in alto mare in quanto è rimasta fuori dall’accordo. All’incontro c’erano i rappresentanti delle lavoratrici (sindacale), del Comune di Tortona, della cooperativa sociale Azimut e dell’Istituto Santachiara. Il documento è stato sottoscritto dall’assessora ai servizi sociali Marcella Graziano, dal segretario provinciale della federazione sindacati indipendenti Alberto Rito, dal presidente del Santachiara Pinuccia Barbieri e dal rappresentante di Azimut Valentino Balestrero.

Insomma chi scrive e parla di buon risultato, o non sa, o è un idiota, o è in malafede. Oppure è il solito pennivendolo.

“Così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione. Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, dicendo: Questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini” (San Matteo; 15-6).

CAMIONISTA DI PONZONE MUORE IMPROGIONATO NELLA CABINA DEL SUO CAMION PRECIPITATO NELLA SCARPATA

Loazzolo (AT) – Renzo Barbieri, 51 anni, un autotrasportatore di Ponzone è morto ieri pomeriggio verso le sei e mezzo a Loazzolo, sulla provinciale tra Bubbio a Cessole, in provincia di Asti, mentre era alla guida del suo camion che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente, è precipitato sul greto del Bormida. Stava trasportando una cisterna di acqua potabile per conto di Amag, quando ha sbandato di colpo ed è uscito di strada sfondando il guard rail, finendo contro una quercia che ha divelto per poi proseguire la sua folle corsa attraverso i filari di un piccolo vigneto e precipitare per trenta metri prima di sfracellarsi tra le pietre del fiume (nella foto web). Qualcuno ha dato l’allarme e poco dopo sono giunti i soccorritori ma per Barbieri non c’è stato niente da fare in quanto era già morto intrappolato tra le lamiere contorte della cabina del camion. Il suo corpo è stato trasferito alla camera mortuaria di Nizza e si attende che sia disposta l’autopsia. Dopo aver fatto il carabiniere si era congedato per dare una mano alla moglie Daniela Olivieri nell’azienda di famiglia Edil Olivieri di Abasse, frazione di Ponzone, dove viveva con la famiglia composta anche dai figli Sonja e Davide che gestiscono la pizzeria “Il laghetto” a Cimaferle.

ASILOPOLI TORTONA: GLI ASILI NIDO OPERANO DA ALMENO DUE ANNI SENZA L’AUTORIZZAZIONE DELL’ASL AL, LO SCANDALO SI ALLARGA

4 ottobre 2017

Tortona (Maria Ferrari) – Non si attenuano i toni tra minoranza e maggioranza in consiglio comunale sullo scandalo della gara di cessione in partneriato della gestione degli asili nido comunali ma, soprattutto, dopo la diffusione di un vergognoso comunicato stampa del Pd, in merito all’aggressione del capogruppo del Movimento 5 Stelle Danilo Bottiroli da parte del capogruppo del Pd Marco Picchi, che travisa i fatti e addossa la colpa dell’accaduto a non meglio precisati “sobillatori”.

“Presenteremo la mozione di sfiducia – ha detto Bottiroli ai cronisti – perchè il sindaco non ha gestito la situazione e perché il successivo comunicato del Pd è veramente imbarazzante”.

“Il sindaco – ha poi aggiunto il consigliere di Nuova Tortona, Fabio Morreale –non è stato in grado di gestire un problema interno al Comune ed esterno con la cittadinanza. Dopo l’aggressione ai danni di Danilo Bottiroli non ha detto una parola e il suo silenzio ci ha sinceramente lasciato perplessi”.

Al di là dell’aggressione dell’altra sera, c’è una novità sconvolgente, è cioè quella secondo cui da almeno due anni la Curia Vescovile di Tortona gestisce l’asilo nido comunale tramite l’Odpf Santachiara senza le autorizzazioni dell’Asl. Nella risposta (leggere a pie’ d’articolo) che ha dato in merito il dottor Giuseppe Pollarolo, presidente della commissione di vigilanza dell’Asl Al, al punto 6 si legge: “Da rilevare l’inadempienza del Comune di Tortona che ad oggi non ha ancora presentato istanza autorizzativa del Nido, cosa che gli altri comuni in situazioni analoghe hanno già attivato”.

Non è tutto perché le autorizzazioni mancherebbero anche per gli altri due asili nido comunali gestiti prima dalla cooperativa sociale Azimut e oggi dalla Curia tramite l’Odpf Santachiara.

Ma la responsabilità principale, trattandosi di strutture comunali, è della signora Luisa Iotti (nel fotomontaggio fra il sindaco Bardone ed il vescovo Viola) direttrice del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità che si è “dimenticata” di chiedere le autorizzazioni obbligatorie per legge. Coinvolti anche il sindaco di Tortona Gianluca Bardone che risponde per il Comune ed il vescovo di Tortona Vittorio Viola che risponde per la Curia (Santachiara).

Infatti la legge prevede che, prima dell’inizio dell’attività, bisogna comunicare all’Asl l’avvenuta ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 2 del D. Lg.Vo n. 39 del 4 marzo 2014.

Ora la posizione della signora Iotti appare piuttosto compromessa e questo fatto costituisce un peggioramento della situazione in cui versa il Comune di Tortona. Una situazione che potrebbe generare una crisi di maggioranza per il fatto di avere gestito con leggerezza un’operazione estremamente delicata e importante per la città.

Inoltre, prima dell’aggressione del povero Bottiroli in consiglio comunale, l’assessora competente Marcella Graziano (nella foto a lato), a precisa domanda di Morreale, ha risposto che le autorizzazioni ci sono ed è tutto regolare.

Invece sappiamo che non è così.

Graziano sapeva e ha mentito, o non sapeva e ha risposto a vanvera?

In ogni caso anche la sua posizione è critica in quanto, o ha mentito sapendo di mentire, o non si è occupata a dovere della vicenda rispondendo senza essere informata.

DUE VIGILI NOVESI ARRESTATI PER FALSO

9 ottobre 2017

Novi ligure – Stamane all’alba i carabinieri hanno arrestato due vigili urbani di Novi Ligure perché devono rispondere di falso per aver effettuato dei controlli fittizi in un locale pubblico segnalato per attività illecite nell’ambito delle indagini cui è stato dato il titolo “Operazione bad guys”. Il blitz dei carabinieri è partito all’alba nelle abitazioni delle persone colpite da misure cautelari cui sono contestati vari reati e con ruoli diversi: estorsione, incendio, violenza privata, falso ideologico commesso sia da pubblico ufficiale che da privato in atti pubblici, intestazione fittizia di beni, trasferimento fraudolento di valori, permanenza illegale di extracomunitari nel territorio italiano attraverso la celebrazione fittizia del rito del matrimonio. Sono tuttora in corso perquisizioni domiciliari nelle abitazioni delle persone coinvolte nelle indagini. In una è stata trovata una piccola piantagione di marijuana allestita in uno scantinato.

Ottanta i carabinieri impiegati, con copertura aerea assicurata da velivolo del 1° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Volpiano (TO), che hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari coercitive emessa dal G.I.P. del Tribunale di Alessandria per cui sono scattate le manette per 15 persone, 12 di nazionalità italiana, tre stranieri e tre donne, tutti residenti in provincia di Alessandria. A finire dentro sono Fioramante Caruso, 35 anni di Serravalle Scrivia; Giuseppe Lombardo, 32 anni di Spinetta Marengo; Eleonora Cerasa, 23 anni di Alessandria; Davide Lo Iacono, 27 anni di Alessandria; Antonilo Intili, 35 anni, Mustapha Ahsikou, 33 anni marocchino residente ad Alessandria; Serena Luciano, 28 anni di Alessandria; Fabio Milia, 30 anni di Spinetta Marengo. Agli arresti domiciliari sono finiti Agnieszka Anna Szalska, 39 anni, convivente di Fioramante Caruso; Sergio Grosso, 57 anni di di Novi Ligure; Maurizio Vadinazzi, 55 anni di Novi Ligure; Domenico Franzé, 33 anni di Alessandria; Klodian Bagosi, 31 anni, albanese residente ad Alessandria; Paolo Bidone, 55 anni di Pozzolo Formigaro e Salvatore Cusumano, 36 anni di Alessandria.

Le indagini, convenzionalmente denominate “Operazione Bad Guys”, condotte dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Alessandria e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, avviate sin dal mese di febbraio dello scorso anno, a seguito dell’arresto di quattro persone responsabili di alcune estorsioni ai danni di imprenditori alessandrini, hanno consentito di individuare l’esistenza una rete di malviventi che vede tra le figure di spicco quella di Fioramante Caruso, pluripregiudicato di origini siciliane, già assurto alla ribalta delle cronache nel 2012, in quanto citato tra le carte dell’inchiesta condotta all’epoca dalla procura di cremona sul “calcioscommesse”.

Inoltre, Giuseppe Lombardo, Eleonora Cerasa e Serena Luciani avevano avviato un’ attività volta a favorire, dietro pagamento di somme in denaro, la permanenza illegale sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari attraverso matrimoni fittizi con cittadine italiane. Al riguardo, almeno due i matrimoni fittizi conclamati, celebrati presso il comune di Alessandria tra il mese di maggio e quello di ottobre dello scorso anno.

È MORTO BOB ACCARDO, FONDATORE DI RADIO BBSI E DELL’INFORMATORE ALESSANDRINO

10 ottobre 2017

Alessandria – Bob Accardo, fondatore e proprietario di Radio BBSI, una delle emittenti più seguite di tutta la provincia, è mancato stanotte all’una all’ospedale di Alessandria stroncato da un male incurabile. Aveva 65 anni e, tornato dalla Russia dove aveva i parenti della moglie – che aveva sposato in seconde nozze da pochi anni, mentre aveva un figlio da una precedente relazione – accusava dolori al ventre ed era molto dimagrito. È stato un suo caro amico, Piercarlo Fabbio, a consigliargli una visita urgente alla quale Bob si è subito sottoposto, la cui diagnosi – purtroppo – è stata implacabile. Un tumore al pancreas se l’è portato via in due mesi. Era originario di Castelvetrano in provincia di Trapani e nel 1976 aveva fondato Radio BBSI con sede in Corso Acqui. Tra i tanti speaker si annovera proprio Piercarlo Fabbio, l’ex sindaco di Alessandria, che è anche direttore della radio e buon amico di Accardo, e il dj Stefano Venneri, detentore del Guinness dei Primati per la trasmissione radiofonica più lunga al mondo, una delle colonne della radio di Accardo della quale con ogni probabilità ne continuerà la gestione. Nel 2006 aveva fondato anche un mensile molto letto in città, l’Informatore Alessandrino, un free press da circa 15.000 copie.

DA 38 ANNI IL COMUNE DI TORTONA NON RINNOVA LE AUTORIZZAZIONI DELL’ASL PER IL NIDO ARCOBALENO GESTITO DAI PRETI

12 ottobre 2017

Tortona (Maria Ferrari) – Ci saremmo aspettati che la signora Luisa Iotti, dirigente del settore servizi alla persona e alla comunità del Comune di Tortona dal lontano 2004, avesse provveduto a mettere a norma gli asili nido comunali, e invece scopriamo, per sua stessa ammissione scritta, che da 38 anni il nido Arcobaleno opera senza nessun aggiornamento autorizzativo rilasciato dall’Asl Al. Certo è che, dato lo stipendio che percepisce (69.867,56 euro lordi annui, pari a circa 48,000 euro netti che corrispondono ad uno stipendio netto mensile di oltre 4.000 euro), da lei qualche sforzo sarebbe giusto pretenderlo, e stare 13 anni senza accorgersi che il nido più importante della città con oltre 40 iscritti non è a norma, è roba dell’altro mondo. Lo ha scoperto il dottor Giuseppe Pollarolo – che non è Pecos Bill come ha detto qualcuno dell’entourage della Iotti, ma un medico di alto livello – responsabile della commissione di vigilanza sui requisiti strutturali ed organizzativi degli enti sanitari, nonché vice presidente della commissione di vigilanza di Asl Al sui presidi socio assistenziali ed educativi del distretto di Alessandria e Tortona. Ebbene il dottor Pollarolo lunedì mattina ha incontrato il sindaco di Tortona Gianluca Bardone che non ha obiettato nulla alle sue puntuali osservazioni e ha chiesto un anno di tempo per mettere a norma le strutture tortonesi. Naturalmente i soliti pennivendoli di questa triste cittadina mezza lombarda e mezza piemontese, ormai assuefatta ad un certo andazzo prettamente curiale, scrivono il contrario della verità che è un po’ diversa di quel che si legge in qualche fogliaccio locale. E quello che ha dichiarato per iscritto la Iotti alla commissione di vigilanza e al CISA non fa altro che confermate che è dal 1° settembre del 1979 (ovvero da 38 anni) che l’asilo Arcobaleno svolge la sua attività senza avere mai rinnovato le autorizzazioni. Ma non è finita perché anche per l’ente della Curia Santachiara, che gestisce il nido Arcobaleno, le autorizzazioni non ci sono mentre avrebbero dovuto essere presentate alla commissione di vigilanza come a suo tempo espressamente richiesto da Pollarolo dopo che la gestione dei nido comunali è passata dalla cooperativa sociale Azimut all’ente di diritto privato in capo alla Curia Vescovile. In tutta questa vicenda colpisce anche il mancato rispetto dell’accordo per la riassunzione delle dipendenti di Azimut sottoscritto giorni fa all’Ispettorato del Lavoro. Quell’accordo prevedeva che due maestre sarebbero state assunte entro il 15 ottobre ma delle due solo una è stata riassunta mentre l’altra, essendo straniera, secondo qualcuno che pretende di saperla lunga, deve attendere ancora per problemi burocratici. E qui esce di scena (solo temporaneamente) Luisa Iotti per lasciare il palcoscenico alla presidente del Santachiara Pinuccia Barbieri che, forse, per tirare a campare (“meglio tirare a campare che tirare le cuoia”, diceva il grande Giulio) , continua ostinatamente a non prendere in considerazione quanto indicato dallo stesso dottor Pollarolo nella sua lettera ufficiale, rimangiandosi quanto dichiarato e soprattutto sottoscritto in ITL, chiedendo alla lavoratrice straniera di produrre relativa documentazione rilasciata dal suo consolato che ha sede a Roma. E non si capisce come mai, fino a ieri, questa maestra abbia lavorato tranquillamente alle dipendenze di Azimut per le stesse mansioni e lo stesso nido, mentre oggi non può. Mistero della fede. Ma il vescovo Vittorio Viola (nella foto sopra), non sa niente? Cosa gli racconta il suo “solerte” segretario Don Paolo Padrini (nella foto a lato)?

“Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, và oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?”. Dicono: “L’ultimo”.

E Gesù disse loro: “In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio (San Matteo; 21/28)

TEME DI ESSERE AFFETTO DA UN MALE INCURABILE E SI TOGLIE LA VITA GETTANDOSI DAL TERZO PIANO DEL CIMITERO

14 ottobre 2017

Alessandria – Forse temendo di essere affetto da un male incurabile un pensionato alessandrino di 75 anni, Bruno Porcelli, si è tolto la vita ieri mattina intorno alle 11 lanciandosi dalla terrazza del cimitero al terzo piano proprio davanti ai loculi dove riposano i suoi genitori. Ad accorgersi della tragedia è stato un poliziotto fuori servizio che ha sentito il tonfo ed è accorso sul posto ma per Porcelli, caduto da un’altezza di circa dieci metri, non c’era ormai più niente da fare e a nulla sono valsi i soccorsi di una squadra del 118. In tasca gli è stato trovato un biglietto in cui saluta il nipote con un’esortazione: “Continua a studiare”.

PER PAGARE MOLINA, MAGO ZAC HA MOLTIPLICATO GLI EURO (40 VOLTE)

18 ottobre 2017

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo. Prosegue il “Serial di Palazzo a Luci Rosse” a proposito della misteriosa assunzione – si fa per dire – di Roberto Molina (nella foto a lato) come “direttore coordinatore facente funzione” (chissà, può darsi, non si sa, vedremo, che Dio ce la mandi buona) dell’ufficio del sindaco di Alessandria il marchese professore Gianfranco Cuttica di Revigliasco (se non lo chiami così non si gira). Basta leggere le puntate precedenti della nostra piccola inchiesta (come al solito fatta da noi in beata solitudine) per rendersi conto di come questa giunta non sa neanche quanti soldi ci sono a disposizione. Per saperlo si ricorre ad Antonello Paolo Zaccone (nella foto in alto) alias Mago Zac che, per la seconda volta quei soldi li ha moltiplicati, stavolta per consentire l’assunzione di Molina (ma il contratto, dov’è?). Cosa fa il ragioniere capo per tutte le stagioni, li stampa in cantina? Ma nooo, con la bacchetta magica li moltiplica come Gesù Cristo ha moltiplicato i pani e i pesci. Infatti, come risulta nella delibera di giunta n. 60 del 15 marzo 2017 (vedere sotto), il fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 era, a marzo di € 36.122,00, suddivisi con estrema “precisione” in € 24.764,00 per spesa di personale a tempo determinato e di € 11.358,00 per spesa relativa a contratti co.co.co, per cui è del tutto evidente che, con quelle cifre, i soldi per Molina non sarebbero bastati. E allora che fare? Semplice, si cambiano i dati e a farlo, ca va sans dire, è stato l’incommensurabile, inesplicabile, ineffabile, unico Mago Zac che ha moltiplicato quasi 40 volte il fabbisogno rilevato a marzo che è passato da € 36.122,00 a € 1.428.134,00 come risulta nella delibera di giunta n. 235 del 29 settembre (vedere sotto). Così si possono pagare i primi stipendi al “direttore coordinatore facente funzione”, che dal 16 ottobre al 31 dicembre ammontano a € 31.342,00, così suddivisi:

1. € 23.009,00 per la retribuzione

2. € 6.377,00 per contributi

3. € 1.956,00 per imposte e tasse

Facendo due conti, da quello che risulta agli atti (ma con Mago Zac è possibile di tutto) si viene a sapere che il buon Molina Roberto porta a casa uno stipendiuccio mensile lordo di € 14.258,68, pari a € 171.104,21 annui.

Naturalmente per l’assessora al bilancio Cinzia Lumiera (nella foto a lato) è tutto regolare (vedere sotto il conteggio della delibera 241).

E io pago

CUTTICA NEL PALLONE: CONFERISCE UN INCARICO AD UN PROFESSIONISTA E IL GIORNO DOPO LO REVOCA

26 ottobre 2017

Alessandria (Louis Cyphre) – Il professor marchese Gianfranco Cuttica di Revigliasco (se non lo chiami così non si gira) dà l’impressione di non sapere più da che parte è girato. Dopo aver conferito incarichi senza averne facoltà (capo dei vigili, addetto stampa) o incarichi gratuiti molto sospetti (Rogna e Magrassi), ora conferisce gli incarichi e il giorno dopo li revoca.

Non ci credete? Leggete i due decreti che riportiamo a pie’ d’articolo.

Cuttica lunedì 23 ottobre, con decreto 56, ha conferito un incarico gratuito al professor Maurizio Delfino (nella foto) destinato all’ufficio dell’assessora Lumiera, con deleghe a programmazione finanziaria, tributi e pari opportunità a titolo volontario e gratuito “per un periodo temporaneo dalla data del presente decreto sino all’intervenuta approvazione del documento di Programmazione economico finanziaria 2018 e 2020”.

Già la cosa suona strana perché Delfino non lavora gratis, ma ancora più strano è il decreto 58 del giorno dopo, il 24 ottobre 2017, nel quale si legge che il sindaco “decreta di revocare ad ogni effetto di legge […], per le motivazioni di cui in premessa, il proprio decreto n. 56 del 23.10.2017 ad oggetto un incarico di collaborazione a titolo volontario e gratuito di supporto dell’attività dell’Assessorato Programmazione finanziaria, Tributi, servizi Demografici e Pari opportunità”.

Ma sono ubriachi?

Come è possibile pubblicare un decreto e poi un altro il giorno dopo che lo revoca?

Cosa può essere successo?

Forse che Delfino appena ha saputo di dover lavorare gratis ha preso il telefono e ha mandato a stendere il sindaco o il suo capo di gabinetto Roberto Molina (che lavora senza contratto).

Oppure che Molina, presumibilmente il vero estensore dei due decreti, abbia avuto una lavata di testa da Mago Zac che lo ha costretto a fare dietrofront.

Oppure ancora che Delfino e Mago Zac (Zaccone) abbiano litigato e Delfino se ne sia andato dall’ufficio di Mago Zac sbattendo la porta e rifiutando l’incarico.

A parte il fatto che nel decreto di revoca il sindaco scriva impropriamente: “Premesso che con decreto n. 56 del 23.10.2017 il sottoscritto ha provveduto a conferire incarico…”, usando un idioma privatistico da Bar Sport e poco burocratico perché, invece di “sottoscritto” (prima persona), avrebbe dovuto scrivere “il Sindaco” (terza persona), per cui la frase corretta avrebbe dovuto essere: “Premesso che con decreto n. 56 del 23.10.2017 il Sindaco ha provveduto a conferire incarico…”, tutta la vicenda dimostra ancora una volta che questa giunta di centrodestra è composta da incompetenti abborracciati che non sanno quello che fanno e che si affidano a dirigenti altrettanto incompetenti e abborracciati.

Per cui ha fatto bene Delfino a mandarli a quel paese.

E io pago.

ASILOPOLI TORTONA: IL COMUNE, PER FARE AVERE 67.200 EURO ALLA CURIA, HA RINUNCIATO AI SUOI 100.000

30 ottobre 2017

Tortona (Maria Ferrari) – La Curia di Tortona non paga l’Imu ma ha preso, grazie ad uno stratagemma orchestrato da alcuni dipendenti comunali, 67.200 euro di finanziamento regionale per il locali del Santachiara che sono i suoi, in forza del fatto che il Comune, inspiegabilmente, li ha presi in affitto senza averne bisogno. Qualcuno amava ripetere che al peggio non c’è mai fine, e aveva ragione. Infatti qui a Tortona, città di molti ipocriti, nel 2012 in Comune qualcuno, con alcuni complici, è riuscito ad avere tutti quei soldi dalla Regione Piemonte poi dirottati alla Curia per la manutenzione straordinaria dei locali del Santachiara.

Ciò è stato possibile in quanto il Comune, avendo affittato quei locali senza averne bisogno, risultava essere il beneficiario del finanziamento regionale destinato solo agli enti pubblici mentre la Curia è un ente privato.

In verità per dare il bianco e controllare gli impianti tutti quei soldi erano esagerati, per cui è facile immaginare che la Curia si sia vista arrivare un finanziamento inatteso e molto gradito, oltre che ridondante, che in gran parte ha incamerato per fare cassa (se non se li è messi in tasca nessuno).

Per contro s’è ben guardata di riassumere le maestre d’asilo che avrebbero dovuto passare dalle dipendenze di Azimut, che aveva la precedente gestione dei nido comunali, a quelle del Santachiara.

Così, oltre alla vergogna del fatto che la Curia di Tortona ha messo le mani in tasca ai piemontesi e si è presa quasi 70.000 euro… “piovuti dal cielo”, c’è stato il mancato rispetto degli accordi sottoscritti all’Ispettorato provinciale del Lavoro.

Ma il Vescovo Viola (nella foto) le sa ste cose o chi gli sta intorno si guarda bene dall’informarlo?

Ora si capisce perché, grazie soprattutto alle “indagini” effettuate da Alberto Rito del sindacato autonomo, la signora Luisa Iotti, responsabile del settore servizi alla persona e alla comunità del Comune di Tortona, d’accordo probabilmente con l’allora sindaco Massimo Berutti oggi consigliere regionale di Forza Italia e da sempre molto vicino all’ex assessore regionale ed attuale coordinatore provinciale di Forza Italia Ugo Cavallera, abbia preso in affitto, senza averne bisogno, i locali del Santachiara. Allora in Regione c’era Ugo Cavallera oggi c’è Massimo Berutti. Una coincidenza? Può darsi, ma i fatti sono questi.

A dimostrazione di ciò sta la determina regionale D.D. 26 ottobre 2012, n. 259 con la quale la regione Piemonte ha messo a disposizione con D.G.R. n. 26-3398 del 13 febbraio 2012 – Atto di indirizzo “Programma di finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili destinati ad asilo nido e/o micro-nido comunali” – Prima assegnazione contributi – Importo totale assegnazione €. 2.534.063,40 (cap.226190/2010-impegno 1817), di cui parte alla Curia di Tortona che non ne aveva diritto. Infatti i destinatari del finanziamento erano i Comuni singoli o associati, Comunità Montane e Collinari, Aziende speciali comunali e Enti comunali, costituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per la conduzione dei servizi, ma di enti religiosi non v’è traccia. A pagina 6 della delibera si leggono infine le motivazioni del finanziamento all’asilo Comunale Santa Chiara, che è della Curia, di 67.200 euro (pagina 6) e del nido comunale Arcobaleno di 100.000 euro (pagina 9) come risulta dalla delibera sotto. Ma il bello, si fa per dire, è che in seguito alla riduzione dei finanziamenti regionali per mancanza di fondi, l’allora sindaco Berutti ha preferito mantenere la richiesta dei 67.200 euro destinanti in pratica alla Curia rinunciando ai 100.000 (danno erariale) che sarebbero invece andati al Comune per l’Arcobaleno.

Roba dell’altro mondo: il Comune di Tortona ha rinunciato al suo finanziamento per farne avere uno alla Curia.

Ma i cittadini di Tortona le sanno queste cose o leggono solo e sempre gli illeggibili fogliacci di regime?

MUORE PER UN MAL DI SCHIENA E LA PROCURA APRE UN FASCICOLO CONTRO L’OSPEDALE

4 novembre 2017

Alessandria – Dopo la denuncia dei figli di Mariangela Lionello, la donna di 64 anni deceduta giovedì verso le 18,30 per cause ancora sconosciute mentre i sanitari della squadra del 118, giunti a casa sua in Via Martiri della Benedicta, tentavano di rianimarla, la Procura ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. La donna aveva accusato forti dolori alla schiena mercoledì 1° novembre, per cui s’è rivolta alla guardia medica in Via Ghilini ed è tornata a casa con la prescrizione di alcune pastiglie. Il dolore non passava e la sera stessa è stata accompagnata al Pronto soccorso, ma i medici hanno riscontrato solo una forte lombalgia per cui è stata dimessa subito. Il giorno dopo i figli Katiuscia e Cristian di 42 e 43 anni, poiché il dolore non passava, hanno chiamato il 118, ma la prima ambulanza ha avuto un incidente stradale perché un’utilitaria non s’è accostata per lasciarle il passo come prevede il codice della strada, mentre le altre due ambulanze – una di base e una medicalizzata – sono arrivate troppo tardi perché la signora Mariangela ormai era morta.

FULMINATO E SRADICATO UN CEDRO SECOLARE IN PIAZZA DELL’OSPEDALE

5 novembre 2017

Tortona (Andrea Guenna) – Il fatto che sto per raccontare ha dell’incredibile per i profani ma è la naturale conseguenza di quello che sta succedendo a Tortona per chi, bene o male, conosce le segrete cose. Nella piccola città sede di una delle più importanti Curie italiane, i sacerdoti mentono spudoratamente e i tortonesi sono disorientati. La vicenda si riferisce alle innumerevoli panzane proferite dai rappresentanti della Curia a proposito della triste vicenda degli asili nido che, dopo il passaggio di gestione dalla cooperativa sociale Azimut alla Opdf (L’Opera Diocesana della Preservazione della Fede) Santachiara (della Curia), vede le strutture prive di autorizzazioni e le maestre licenziate in spregio agli accordi che ne prevedevano la riassunzione. Ma Dio non è con certi sacerdoti, perché sta sempre dalla parte della Verità e il disastro che documentiamo nelle foto sta a dimostrare che, forse, non è un caso che stamane verso le sette un larice del giardino dell’ospedale, mentre stava piovendo a dirotto, sia stato colpito alla base da un fulmine che lo ha fatto esplodere e le cui schegge impazzite sono rovinate sulla struttura danneggiando la recinzione, i muri e le vetrate dell’oncologia, e qualche auto parcheggiata. L’albero si è spezzato in tre e un tronco da un metro e mezzo di diametro, alto circa due metri e mezzo, come un proietto di artiglieria è finito contro una tettoia. Per fortuna non ci sono vittime, ma il Signore è chirurgico, non punisce gli incolpevoli poiché non ha avuto pietà solo per il Comune (l’ospedale è una struttura comunale), sodale della Curia e dei preti che continuano a mentire. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco mentre i danni non sono stati ancora quantificati anche se si prevede ammontino a decine di migliaia di euro. Coincidenza (?) vuole che il crollo sul nosocomio tortonese faccia seguito alla visita dell’assessore regionale alla sanità Antonio Saitta del 25 ottobre scorso per l’inaugurazione della nuova breast unit di senologia, della sala gessi e dei nuovi spazi del pronto soccorso aperto la scorsa primavera, con l’assessora comunale Marzia Barbieri – che è dipendente dell’Asl Al, ma non in aspettativa (ma va?) come il sindaco Bardone – che per l’occasione si è gradevolmente esibita presentando al suo capo (Saitta assessore alla Sanità) la nuova Tac donata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Tutto ciò dopo che lo stesso ospedale è stato privato, sempre da Saitta senza che l’assessora Barbieri eccepisse alcunché, del reparto di neonatologia per cui le donne incinte devono partorire a Novi o a Voghera. Naturalmente questo non piace ai tortonesi che forse, essendo molto devoti, hanno acceso qualche cero alla Madonna che ha interceduto presso il Padreterno che si è “incazzato come una bestia” poiché “Buono e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore” (Salmi 102; 8) ma quando gli girano sono dolori. E, dopo Saitta, ha mandato una saetta, una sola ma efficace, a monito per la città intera affinché i suoi abitanti (non tutti si intende) raccontino meno balle e lavorino di più per il bene collettivo. Preti compresi.

L’AVVOCATO CESARE ROSSINI È IL NUOVO “DEUS EX MACHINA” DI SLALA

6 novembre 2017

Alessandria (Max Corradi) – Quando non c’è più speranza chiamano lui e lui, l’avvocato Cesare Rossini (nella foto) finora ha fatto miracoli: ha salvato l’Alessandria Calcio, ha salvato baracca e burattini in ambito montano per quanto riguarda la trasformazione delle Comunità Montane delle valli alessandrine, è venuto a capi del pasticcio di Farmacom, la controllata del Comune di Tortona costituita illegittimamente dal ragionier Sandro Tortarolo, ed ora l’hanno chiamato a salvare la Fondazione Slala, ovvero l’ente che si occupa della logistica del Nord Ovest. La nomina è avvenuta stamane nel corso dell’assemblea dei soci che all’ordine del giorno aveva la discussione sulla necessità di ridurre fortemente i costi di gestione dell’ente. Per questo motivo è stato stabilito che il nuovo assetto non prevedrà più la figura del direttore generale e che l’utilizzo della sede non sarà più oneroso. L’assemblea è stata convocata in seguito alle dimissioni dell’ormai ex presidente Daniele Borioli e del direttore generale Antonino Andronico. Dimissionario anche Pierangelo Taverna, nel Cda in quota Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ora rappresentata solo dal tortonese Paolo Ronchetti, già consigliere comunale di Tortona, mentre Taverna resta nel Consiglio Generale che oggi è così composto: Cesare Rossini presidente, Gian Paolo Coscia della Camera di Commercio di Alessandria, Luciano Pasquale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia – La Spezia – Savona, Gianfranco Cuttica di Revigliasco del Comune di Alessandria, Gianfranco Baldi della Provincia di Alessandria, Rocchino Muliere del Comune di Novi Ligure e Pierangelo Taverna della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

L’attuale Consiglio di Amministrazione invece è oggi così composto: Cesare Rossini presidente, Gian Paolo Coscia e Adelio Ferrari della Camera di Commercio di Alessandria, Luciano Pasquale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia – La Spezia – Savona, Davide Buzzi Laghi del Comune di Alessandria, Rocchino Muliere del Comune di Novi Ligure, Paolo Ronchetti, Davide Maresca e Maria Augusta Mazzarolli della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Federico Riboldi della Provincia di Alessandria.

La Fondazione Slala è un ente costituito alla fine del 2007 come evoluzione della precedente Slala S.r.l. costituita nel 2003 da alcuni Enti Piemontesi e Liguri per la promozione di infrastrutture ed insediamenti a supporto della logistica. I suoi obiettivi sono quelli di dare una reale alternativa ai flussi di merci in Europa, essere un punto di riferimento per il sistema logistico localizzato tra i porti della Liguria e l’aeroporto di Malpensa, allocare gli investimenti infrastrutturali e sviluppare azioni di marketing territoriale unitamente ai porti liguri. Dopo le dimissioni di Bruno Binasco, manager vicino al Gruppo Gavio, nella carica di presidente del Cda di Slala era subentrato il senatore del Pd Daniele Borioli nominato nel giugno 2016. Un mese fa le dimissioni anche di Borioli per cui s’è reso necessario un rimpasto che è diventato urgente dopo le dimissioni dei giorni scorsi anche del direttore generale Antonino Andronico. Al suo posto andrà Cesare Rossini che cumulerà gli incarichi di presidente e di direttore generale.

LUISA IOTTI PERDE LA CAUSA CONTRO IL SINDACO E UNA DIRIGENTE DEL COMUNE DI TORTONA ED È CONDANNATA A PAGARE I DANNI

7 novembre 2017

Tortona (Maria Ferrari) – Dopo la vicenda “Asilopoli” che la vede coinvolta, non c’è pace per la dottoressa Luisa Iotti (nella foto), responsabile del “Settore Servizi alla Persona e alla Comunità” del Comune di Tortona che stamane in Tribunale ad Alessandria ha perso la causa intentata da lei contro il sindaco Gianluca Bardone e la dirigente Simona Ronchi segretario comunale, ritenuti responsabili di non aver vigilato per garantire il suo diritto alla reputazione e all’immagine. Nel novembre del 2014 in consiglio comunale si era discusso a proposito della vicenda del teatro che era stata sollevata da alcuni organi di stampa, fra cui il nostro, nella quale era tirata in ballo. Nel verbale dell’ordine del giorno si citava la Iotti riportando le iniziali e in ciò si sarebbe rilevata una lesione alla sua onorabilità, per questo motivo ha citato il sindaco e la segretaria generale chiedendo loro 8.000 euro di danni, per un totale di 16.000 euro più spese legali. Ma la giudice Stefania Polichetti ha respinto l’istanza di risarcimento e contestato “la riconducibilità dei danni da lesione alla reputazione e immagine della ricorrente alla condotta dell’amministrazione in punto pubblicazione dell’ordine del giorno e in ogni caso l’irrilevanza del danno lamentato” rilevando anche “il difetto di legittimazione in capo alla Ronchi che non è soggetto che tratta i dati e non aveva potere di veto in ordine alle operazioni fatte dal Comune”. Alla fine Luisa Iotti dovrà pagare le spese processuali in favore di ciascuna parte, per un importo di € 2.738,00 cadauna oltre Iva, Cassa Previdenza e 15% per rimborso spese generali per un importo complessivo di circa 10.000 euro.

ASILOPOLI TORTONA: LA CURIA È OBBLIGATA A RIASSUMERE LE MAESTRE

15 novembre 2017

Tortona (Maria Ferrari) – Alla fine la Regione ha decretato che le maestre ignorate dal Santachiara devono essere assunte con decorrenza 31 luglio 2017.

“È la prima sconfitta – ci ha detto Alberto Rito, il sindacalista indipendente che sta difendendo le maestre non ancora riassunte dalla Curia – di chi credeva di poter fare il bello e il cattivo tempo. Ma la legalità ha prevalso e i diritti delle persone sono stati garantiti”.

In effetti la notizia dell’idoneità delle maestre “ignorate” dal vescovo Viola, tramite la dirigente della Curia Pinuccia Barbieri, che ora deve riassumerle nell’istituto diocesano Santachiara che ha la gestione dei nido comunali, è clamorosa, dopo tutta la disinformazione messa in atto dai soliti miserabili pennivendoli che sono sempre a disposizione del potere a scapito dei diritti dei cittadini. Dopo l’incontro di lunedì 6 novembre in prefettura ad Alessandria, presenti il sindacalista Alberto Rito, la vice prefetta Maria Callegari, Luisa Iotti per il Comune di Tortona e Pinuccia Barbieri per l’istituto diocesano Santachiara, nel corso del quale è stato deciso di chiedere alla Regione Piemonte la conferma dell’idoneità delle maestre, la conferma è arrivata stamane (pubblichiamo sotto il documento della Regione Piemonte) per cui scatterà la riassunzione fino al 31 luglio 2018, dopo di che si spera nella conferma dell’incarico. Lo stesso contratto sarà riproposto per le altre cinque maestre per le quali è già stato fissato l’incontro in ITL il 23 novembre. La risposta della “Direzione Coesione Sociale Settore Politiche dell’Istruzione” della Regione Piemonte a firma della dirigente dottoressa Elena Russo, in seguito ad ulteriore accertamento da parte della commissione di vigilanza ASL-AL ad opera del dottor Giuseppe Pollarolo, è stata chiara e puntuale, e la prima maestra ad avere pieno titolo all’assunzione è la dottoressa Silvia Scafidi.

“Resto in attesa – ci ha detto Alberto Rito della Federazione Sindacati Indipendenti – di un positivo riscontro da parte dell’ODPF Santachiara, mentre per le altre maestre Patrizia Ferrari e Aldayturriaga Idoya mi riservo di svolgere ulteriori indagini e di rivolgermi all’autorità giudiziaria per tutelare i loro diritti”.

Big Ben ha detto stop, e la pazienza ha un limite, per cui se la Curia tergiversa ancora, scatterà la denuncia in Procura della Repubblica.

Di solito Alberto Rito fa quello che dice e Frate Viola (nella foto) è avvisato.

LA GIUNTA DI TORTONA INIZIA A PERDERE PEZZI: SI DIMETTE L’ASSESSORA BARBIERI CUGINA DELL’ASSESSORE DAVIDE FARA

17 novembre 2017

Tortona (Maria Ferrari) – Tanto tuonò che piovve e le vicende degli asili nido, unite a quelle delle farmacie e dell’ospedale cittadino, hanno con ogni probabilità costituito un cocktail esplosivo che ha spinto l’assessora alla Sanità Marzia Barbieri (nella foto web) a rassegnare le dimissioni presentate e protocollate stamane, con decorrenza da lunedì prossimo. “Troppo stress” è la motivazione ufficiale anche se i bene informati sospettano che alla base del gesto della dottoressa Barbieri, che è cugina prima dell’assessore ai Lavori Pubblici Davide Fara (al centro insieme al Vescovo nella foto a lato), ci possa essere una sua presa di posizione in merito al paventato trasferimento di una farmacia senza tener conto della normativa inerente la disposizione sul territorio comunale nel rispetto dei cosiddetti “Quadranti” urbanistici. Non basta perché la dottoressa Barbieri è anche dipendente dell’Asl e non è andata in aspettativa, come invece ha fatto il sindaco Gianluca Bardone, per cui si intravede, nel suo caso, un conflitto di interessi piuttosto grave.

In una nota diramata dall’assessora dimissionaria si legge: “Con profondo rammarico e dopo un’attenta riflessione da lunedì lascio l’incarico di Assessore. Ormai da alcuni mesi gli impegni lavorativi e la loro logistica non mi consentono di continuare a dedicare tutto il tempo e le attenzioni che le deleghe a me attribuite richiedono”.

IMMIGRATO DI COLORE SCIPPA UNA DONNA AL MERCATO E POI MORDE LA MANO DELLA VIGILESSA CHE TENTA DI FERMARLO

18 novembre 2017

Tortona – È finita all’ospedale la vigilessa che ha tentato di fermare un negro al mercato di Piazza Milano dopo che aveva scippato una donna intenta a fare la spesa. I fatti si sono susseguiti in rapida successione: l’uomo di colore si aggirava fra i banchetti quando ha notato una donna aprire la borsetta per tirare fuori il borsellino dovendo pagare la merce acquistata. Come un fulmine le si è avventato contro strappandole la borsa con dentro il borsellino coi soldi e si è dato alla fuga. Poco distante c’era una pattuglia della Polizia Urbana in servizio che ha visto la scena e l’agente Marzia Pariano Marson ha tentato di fermare l’immigrato che però le ha morso la mano con la quale lo aveva afferrato, strappandole coi denti un lembo di pelle. La vigilessa per il dolore ha mollato la presa lanciando un urlo e a nulla è valso il tentativo dell’ispettrice Mariella Zunino di fermare il negro che ha ferito anche lei prima di darsi alla fuga riuscendo a dileguarsi. L’agente Marzia Pariano è stata subito ricoverata al pronto soccorso dove la profonda ferita è stata medicata e suturata. Anche l’ispettrice Mariella Zunino ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari anche se le sue condizioni sembrano essere meno gravi di quelle della collega. Sono stati avvisati anche i Carabinieri che hanno iniziato le ricerche del ladro feritore.

Gli immigrati di colore sono più di trecento in città e costituiscono un problema in quanto sono soliti ad atti di teppismo e di maleducazione. La Polizia Municipale non pare in grado di fronteggiare il fenomeno e la vicenda di stamane è emblematica a questo proposito. Al mercato di Piazza Milano stamane c’era un nutrito gruppetto di negri che continuavano a disturbare i passanti come testimoniato da molte dichiarazioni. “Tortona è allo sbando – ci ha detto la signora Lucia, 60 anni, di Tortona – non si può più nemmeno venire a fare la spesa al mercato senza rischiare di essere aggredite”.

“Sono troppi e sono ormai fuori controllo – ci ha detto il signor Carlo, pensionato, di Tortona – non è più sufficiente nemmeno il controllo del territorio da aprte delle forze dell’ordine e noi tortonesi siamo in balia di questi balordi”.

Si ubriacano e poi commettono atti di teppismo e di vandalismo fino ad arrivare allo scippo e al furto.

“Se li sfidi ti ridono in faccia – ci ha detto Fabrizio, 44 anni, un padre di famiglia con figlioletto per mano – ed c’è d’avere paura”.

Aggiornamento delle ore 18,30

L’aggressore è stato finalmente fermato da agenti della polizia Municipale e dai Carabinieri intervenuti sul posto. Si tratta di un uomo di 25 anni senza fissa dimora e clandestino. Deve rispondere di violenza, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. In precedenza era stato espulso dall’Italia ma è rimasto sul territorio nazionale. È già stato messo in libertà in attesa della convalida dell’arresto che avverrà probabilmente lunedì. Sempre se sarà rintracciabile, cosa che escludiamo, dati i precedenti.

A CASTELNUOVO SCRIVIA IL “BALLETTO DELLE MULTE” PORTA DRITTO IN PROCURA DELLA REPUBBLICA

19 novembre 2017

Castelnuovo Scrivia (Maria Ferrari) – Dopo che, nell’ultimo consiglio comunale, il gruppo di maggioranza a trazione Pd ha presentato una mozione per limitare quello che il sindaco Gianni Tagliani ha definito un abuso del diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali, quella mozione è stata approvata dalla maggioranza per evitare l’intasamento degli uffici. Domani sera si terrà un altro consiglio comunale con la minoranza sulle barricate per difendere l’accesso agli atti senza limiti che l’ingegner Giovanni Ferrari (nella foto) della lista Comune Trasparente, capo della minotìranza, considera “un diritto sacrosanto alla base di ogni sistema democratico che si rispetti”.

Ed ecco che, mentre il sindaco post comunista Gianni Tagliani, per motivi che lui definisce puramente organizzativi, applica la censura, l’opposizione liberale guidata dall’ingegner Ferrari promette battaglia sul bilancio considerato farlocco in molti punti. Come a proposito delle multe per il codice della strada i cui incassi non sono chiari, anzi si può dire che le cifre sono talmente ballerine che sembra di essere al Rischiatutto: quale bilancio vuole? Quello della busta uno, della due o della tre?

Nel 2014 si è costituita tra i Comuni di Castelnuovo Scrivia, Guazzora e Alzano Scrivia l’Unione dei Comuni denominata “Bassa Valle Scrivia”, per cui le multe sono ripartite fra di loro. Nel 2015, primo anno operativo per l’Unione, sono state elevate multe per un totale di € 44.305,71. Dopo un accesso agli atti richiesto dalla minoranza è stato accertato però che, dall’inizio del 2015 ai primi 3 mesi del 2017, sono state elevate multe per 160.000 euro, statisticamente circa 70.000 euro all’anno, per cui, se la matematica non è un’opinione non si capisce come sia possibile che siano stati contabilizzati solo 44.000 euro circa, per cui mancherebbero all’appello, solo nel 2015, ben 26.000 euro. Il bello è che, nonostante non quadrino i conti, tutti i documenti contabili sono stati approvati dalla maggioranza per cui l’opposizione intravede in questo fatto, oltre al danno erariale, anche una truffa ai danni dello Stato e un falso in atto pubblico.

A questo proposito è stata attivata la Corte dei Conti e si prevede un prossimo ricorso alla Procura della Repubblica di Alessandria per l’aspetto squisitamente penale di tutta la vicenda.

MALERBA CONFESSA I FURTI IN PALESTRA MA SUL SUO STRANO CASO RESTANO ANCORA MOLTE DOMANDE SENZA RISPOSTA

21 novembre 2017

Alessandria (Max Corradi) – Cambiando l’avvocato si è ribaltata la linea difensiva di Angelo Malerba, l’ex capogruppo in consiglio comunale del Movimento 5 Stelle arrestato per furto compiuto nella palestra che frequentava. Il legale di prima, avvocato Massimo Martinelli, è un duro, uno che non molla mai e che, conoscendo molto bene la procedura, si attacca a tutto ciò che possa tenere a galla un processo penale e, nella fattispecie, il suo patrocinato Malerba. Più moderato l’attuale avvocato Fabio Bellora che ha preferito la linea arrendevole dell’imputato che ha confessato pur di finirla con una vicenda che stava stressando un po’ tutti. I carabinieri, che avevano piazzato negli spogliatoi della palestra Pianeta Sport alcune telecamere perché il titolare aveva lamentato alcuni furti negli armadietti, l’hanno arrestato il 10 marzo 2016 con l’accusa di aver rubato due banconote da 50 euro nello spogliatoio della palestra, prelevandole dal portafogli che Aurelio Nuccio, altro cliente della struttura, avrebbe tenuto nel proprio armadietto. Le accuse rivoltegli erano apparse da subito inverosimili. I Carabinieri infatti sostenevano di averlo filmato mentre apriva l’armadietto del Nuccio, prendeva due banconote dal suo portafogli e lasciava poi aperto lo sportello. il derubato invece diceva di “presumere” il furto (non sapeva quanti soldi aveva) perché gli sembrava che il fermasoldi di metallo (estratto ed esibito in giudizio) in cui teneva il suo denaro, nella tasca dei pantaloni, fosse in posizione diversa da quella in cui l’aveva lasciato nell’armadietto; armadietto che aveva comunque rinvenuto chiuso a chiave.

Al momento del giudizio per direttissima, nel fascicolo del pm Rinaldi non c’era nessun filmato e solo prima dell’udienza dibattimentale era saltato fuori un cd su cui era stato “composto” un filmato di Malerba intento a prendere un portafogli da un armadietto ed estrarne due banconote.

In dibattimento gli stessi pm avevano tra l’altro ammesso che il fascicolo era stato “rimaneggiato” e che il cd non c’era al momento della prima udienza ma vi era stato messo dopo.

L’avvocato Massimo Martinelli aveva tentato in ogni modo di impedire la condanna, a costo di inimicarsi tutti, magistrati e colleghi compresi ma l’imputato Malerba si è rivolto ad altro legale in un ulteriore processo per una serie di altri furti, commessi nella stessa palestra, che gli sono stati anch’essi contestati.

Non si sa quali siano gli elementi di prova in quest‘ulteriore giudizio, al di là del fatto che lui fosse presente in palestra nei momenti in cui erano avvenute le azioni furtive.

Sta di fatto che all’ultima udienza Malerba ha chiesto pubblicamente scusa dell’accaduto, promettendo di risarcire il danno e “confessando” tutto, anche il primo furto, cioé quello per cui era stato arrestato e di cui avevano dato descrizioni così contrastanti Aurelio Nuccio e il Carabiniere Sergio Danti per il quale è ancora pendente il processo d’appello.

Cosa, o chi, abbia spinto Malerba ad autoaccusarsi pur smentito dagli stessi atti processuali, commettendo così il delitto di autocalunnia punito dall’art. 369 c.p con la reclusione fino a tre anni, non è dato sapere. E neppure si sa la ragione di tanto accanimento per un fatto bagatellare attribuito a un personaggio di spessore così esiguo. L’impressione però è che la cosa non sia destinata a finire qui.

Si tratta d’una brutta pagina giudiziaria in cui a fare bella figura è soltanto l’avvocato Massimo Martinelli che ha accettato di difendere Malerba, senza poi essere pagato, tentando tutto il possibile per non farlo schiacciare, a costo di inimicarsi l’apparato giudiziario, quello giornalistico e quello dei colleghi.

SCRITTE INFAMANTI CONTRO IL SINDACO GIANLUCA BARDONE ALLO STADIO COPPI DI TORTONA

26 novembre 2017

Tortona (Maria Ferrari) – Sono comparse strane scritte ai bordi dello stadio Coppi contro il sindaco Gianluca Bardone e l’ex presidente del Derthona Mazzariol. L’anonimo, o gli anonimi estensori se la prendono col sindaco definito “Servo del potere” e ritenuto responsabile del disinteresse del Comune per la squadra cittadina, il Derthona Fbc 1908 – di cui ultimo amministratore è stato Georgian Pomana nella gestione del presidente Riccardo Sonzogni – dichiarata fallita lo scorso 26 gennaio dal Tribunale di Alessandria.

La maggioranza dei debiti era verso Equitalia per il periodo tra il 2007 e il 2010 quando amministratore era Marco Picchi, attuale capogruppo del Pd in consiglio comunale a Tortona. Gli altri debiti erano verso i fornitori – come, per esempio, i 130.000 euro per l’albergo che ospitò il ritiro precampionato nel 2009 – che, in gran parte, erano stati fatti prima, soprattutto durante le gestioni di Carmelo Quattrone, Luigino Valsorda, Roberto Canobbio, per il periodo a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila.

Nel triennio 2003 – 2006 la famiglia Icardi tentò una prima razionalizzazione dei conti, come è stato fatto anche nel biennio successivo dal presidente Gianluca Barabino, fino alle gestioni di Vittorio Massano e Mehmet Hysa prima della presidenza Sonzogni. Alla fine il debito del Derthona nei confronti di Equitalia era prossimo ai 400.000 euro per tasse e imposte non pagate, di cui la società di calcio tortonese aveva ottenuto una rateizzazione pagata in minima parte dal presidente Riccardo Sonzogni.

Curatore fallimentare è stato nominato il commercialista tortonese Giuliano Lugano, in passato assessore allo sport della città e buon amico di Marco Picchi.

Forse chi ha scritto quelle frasi scoperte stamane allo stadio Coppi si riferisce al fatto che, nonostante Marco Picchi sia stato amministratore del Derthona nel periodo più critico, e nonostante che ora sia capogruppo del Pd in consiglio comunale in appoggio a giunta e sindaco, lo stesso sindaco Gianluca Bardone non abbia mosso un dito per salvare la centenaria e gloriosa squadra di calcio cittadina. Si punta il dito su di lui anche per aver non avere scongiurato il declassamento dell’ospedale e per non aver impedito la chiusura del tribunale cittadino. Quelle frasi citano anche l’ex presidente del Derthona Mazzariol per motivi squisitamente sportivi.

La società HSL Derthona, che milita in Promozione, una delle due squadre cittadine nate dopo il fallimento del Derthona Fbc 1908 – l’altra è il Calcio Derthona che gioca in Serie D – in una nota pubblicata su facebook, “… esprime totale disapprovazione e profondo disappunto per le scritte comparse notte tempo allo stadio F. Coppi. Tali gesti testimoniano solo inciviltà e sentimenti antisportivi, per i quali si esprime completa condanna”.

Stamane i Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per raccogliere i primi elementi di indagine volta a scoprire l’autore o gli autori di quelle scritte.

MORTO D’INFARTO ADDETTO ALLA SICUREZZA DI UNA DISCOTECA DEL CENTRO

4 dicembre 2017

Alessandria – Ivano Notti, 52 anni residente in Spalto Borgoglio, un addetto alla sicurezza della discoteca Zettel che si trova in Via del Prato 15, non distante dall’Aci, è morto sul posto di lavoro domenica mattina verso le quattro. Vani i soccorsi della squadra del 118, chiamata dai colleghi della discoteca, che ha provato a rianimarlo col massaggio cardiaco per oltre mezzora senza esito. Il cuore di Ivano Notti si era fermato per sempre. Lasca la moglie e una figlioletta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, su ordine del pm, hanno consentito il trasferimento della salma all’obitorio in attesa che si disponga l’autopsia.

NO ALLA STRAGE DEI CAPRIOLI: GLI ANIMALISTI NON MOLLANO

4 dicembre 2017

Alessandria (Max Corradi) – Finalmente gli animalisti del Rifugio Miletta, insieme a quelli dell’associazione Animal Law di Bari, saranno ricevuti a Palazzo Ghilini dal presidente della Provincia Gianfranco Baldi (nella foto col vicepresidente Riboldi) e dagli amministratori provinciali. Gli animalisti tenteranno di convincere i responsabili della Provincia di Alessandria a ritirare il piano di abbattimento in massa dei caprioli. Si parlerà soprattutto della normativa vigente (la legge 157 del 1992) che regola i piani di controllo della fauna selvatica per chiedere l’attuazione di metodi non cruenti o ecologici, come l’installazione di reti elettrificate, l’utilizzo del pastore elettrico e la diffusione di sostanze deterrenti nei campi coltivati e nelle vigne. La riunione di stamane si è resa indispensabile in quanto non accenna a placarsi la polemica al calor bianco in merito alla decisione, per alcuni giudicata scellerata e criminale, presa dal presidente della Provincia di Alessandria (a proposito quand’è che le aboliscono le province?) Gianfranco Baldi, che chiede un piano straordinario per abbattere mille caprioli. Molte le associazioni animaliste (praticamente tutte) hanno alzato gli scudi contro quella che definiscono una “dichiarazione di guerra da parte delle autorità deputate alla gestione della fauna selvatica, definita per legge patrimonio dello Stato e dunque patrimonio di ogni singolo cittadino, contro i caprioli della provincia di Alessandria, accusati di danneggiare le coltivazioni”. In testa c’è l’Associazione Rifugio Miletta di Novara che anche grazie al sito http://www.change.org (e poi Marina Berlusconi vorrebbe oscurare il web: si vergogni) è riuscita a far cambiare temporaneamente idea al presidente Baldi che ha sospeso l’iter di approvazione del provvedimento. Su http://www.change.org si chiede alle autorità competenti di cassare la decisione baldiana (una volta c’erano i badogliani, oggi ci sono i baldiani) “per motivi etici e per comprovata inutilità”. Da sempre, infatti, la gestione della fauna selvatica è avvenuta attraverso piani di abbattimento che non hanno mai risolto il problema della coabitazione degli animali selvatici con gli insediamenti umani. Il Rifugio Miletta e Animal Law a ottobre hanno lanciato una petizione on line contro il piano, alla quale hanno aderito 70.000 persone decise a fermare il “massacro baldiano”, mentre l’8 novembre scorso le due associazioni avevano inviato alla Provincia una richiesta di partecipazione al tavolo indetto dal presidente Baldi che aveva invitato le guardie venatorie, le polizie municipali dei Comuni interessati e gli agricoltori proprietari dei terreni interessati dal ripopolamento dei caprioli, proprio per promuovere l’utilizzo dei metodi incruenti che la legge impone in via prioritaria rispetto alla caccia di selezione. Infatti – ma un presidente di Provincia queste cose dovrebbe saperle – i piani di abbattimento sono previsti solo in caso di inefficacia dei metodi incruenti ed ecologici. Gli animalisti avevano anche coinvolto un team di etologi esperti di fauna selvatica, per includere nella discussione dei pareri tecnici e scientifici riguardo metodi moderni, efficaci ed ecologici per ridurre drasticamente i danni alle colture e il numero degli animali, alcuni dei quali sono stati di recente sperimentati con successo in altre regioni italiane. Speriamo che nella riunione di oggi si faccia qualche passo avanti.

MORTO VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE UN OPERATORE SOCIALE DEL CENTRO NELSON MANDELA DI VISONE

6 dicembre 2017

Acqui Terme –Molto probabilmente è stato l’asfalto reso sdrucciolevole dalla prima neve a causare l’uscita di strada lunedì sera verso le 22,30 in Viale Einaudi della Citroen C1 condotta da Luca Casalta (nella foto web), 40 anni, operatore sociale alla cascina Nelson Mandela di Visone gestita dalla comunità di San Benedetto al Porto, abitante con la famiglia in regione Bertero. Secondo alcune testimonianze, tutte concordanti, l’auto ha iniziato a sbandare fino ad uscire di strada al quartiere Bagni nella curva al termine del rettilineo all’altezza del hotel dancing Gianduja, per poi andarsi a schiantare contro un muretto di cemento. Per Luca Casalta non c’è stato niente da fare in quanto è morto sul colpo, mentre la collega Monica Moschella, 47 anni di Genova, che era in macchina con lui, ha riportato molte fratture ed è attualmente ricoverata all’ospedale di Acqui in prognosi riservata. Luca Casalta lascia la moglie Michela Piana di 35 anni, di Visone, e due figli piccoli.

PER ARAL, MENTRE SOLERO E QUARGNENTO CHIEDONO DANNI MILIONARI, L’ALTERNATIVA È: FALLIMENTO O CESSIONE AI PRIVATI

9 dicembre 2017

Alessandria – L’assemblea dei sindaci dei Comuni consorziati in Aral si è conclusa nel modo peggiore, con due Comuni, Solero e Quargnento, che hanno chiesto un milione e mezzo di danni entro il 15 di dicembre altrimenti adiranno le vie legali contro Aral. Il che, tradotto in soldoni, significa pignoramento dei beni e conseguente fallimento del consorzio. Un consorzio, quello di Aral, di cui il Comune di Alessandria detiene il 94% delle quote e questa ipotesi sarebbe una tegola molto pesante sulla testa di una giunta, quella del sindaco Cuttica, che finora (poco più di sei mesi) non ha certo brillato.

La situazione di Aral descritta dal commissario unico Alessandro Giachetti è disastrosa, in quanto vede il consorzio sommerso dai debiti e sull’orlo del fallimento. Solo lo smaltimento dei rifiuti che intasavano Castelceriolo è costato 1,025 milioni (425.000 euro per portarli a Torino più 600.000 euro per portarli a Buriano, nel Pisano). I debiti complessivi ammontano ad una trentina di milioni di euro di cui circa la metà coi fornitori. Ma le cose non stanno migliorando in quanto solo nel 2017 si prevede un debito di quasi due milioni di euro per un trend in costante aumento mentre si teme che già a gennaio sarà molto difficile, se non impossibile, pagare l’Iva.

Luigi Benzi (nella foto), Forza Italia, sindaco di Quargnento, e Giovanni Ercole, Pd, sindaco di Solero, hanno chiesto chiaramente di rientrare dei loro soldi, circa 1,5 milioni; a che titolo non è dato sapere, a meno che non li chiedano come risarcimento danni per avere la discarica sui loro territori (la discarica Aral è in località Calogna nel comune di Solero, ma al confine con Quargnento). E ciò si capisce dalla dichiarazione dello stesso Benzi che ha detto di aver subito l’insediamento di un impianto mai accettato dal Comune e dalla popolazione. Tant’è che i due sindaci chiedono il risarcimento milionario entro il 15 di dicembre ma i soldi non ci sono e la situazione si complica. A nulla servono le analisi “macroeconomiche” dell’assessore del Comune di Alessandria Paolo Borasio – che stranamente non si è opposto alle richieste di Quargnento e Solero – per il quale il servizio di smaltimento va messo a gara. Sì, ma chi partecipa? La solita Iren o c’è qualche alternativa valida? Chi si accolla l’onere di un’azienda tanto indebitata ma, soprattutto, paralizzata dai rifiuti per cui è praticamente esaurita?

A questo punto l’alternativa è: fallimento o cessione a privati. Ma non resta molto tempo per decidere.

CACCIATORE MORTO “FUCILATO” DA UN COMPAGNO DI BATTUTA AL CINGHIALE

13 dicembre 2017

Sezzadio – Un cacciatore esperto, Piercarlo Minetti, 53 anni di San Salvatore Monferrato, è morto oggi pomeriggio intorno alle quattro e mezzo ucciso da una fucilata di un altro cacciatore partecipante alla stessa battuta di caccia al cinghiale. Il colpo è stato esploso da una distanza di circa cento metri e per il cacciatore monferrino non c’è stato niente da fare perché è morto all’istante. Sul luogo sono giunti i carabinieri di Sezzadio che hanno transennato la zona per i rilievi del caso ed hanno iniziato le indagini per scoprire l’esatta dinamica del drammatico incidente.

MINI GANG ASSALTA UNA TABACCHERIA E MANDA ALL’OSPEDALE L’ANZIANA TITOLARE CON UNA GAMBA ROTTA

17 dicembre 2017

Tortona (Andrea Guenna) – Erano le cinque e mezzo del pomeriggio di venerdì 15 dicembre quando un gruppo di ragazzini ha fatto irruzione nella tabaccheria di Via Arzani 48 (rivendita di tabacchi n. 30) per compiere una rapina approfittando del fatto che era presente solo l’anziana titolare di 73 anni. Il branco di giovanissimi, tutti con indosso felpe e cappucci, dopo essere entrato, mentre uno fungeva da palo all’esterno e un altro teneva bloccata la porta interna che divide il retro con lo spazio aperto al pubblico per impedire alla titolare – che cercava di entrare – di poter intervenire, faceva velocemente razzia delle stecche di sigarette presenti sugli scaffali.

Aggredita l’anziana titolare

La titolare, non senza fatica, ad un certo punto riusciva ad aprire la porta e ad entrare in negozio ma i giovani rapinatori se la davano a gambe portando via le poche stecche che riuscivano a nascondere sotto i giubbotti, abbandonando il grosso della refurtiva sul pavimento. La donna ha cercato di bloccare uno dei giovani afferrandolo alle spalle ma il teppista riusciva a divincolarsi gettandola a terra per cui, a causa della caduta, l’anziana donna riportava una frattura alla gamba a seguito della quale subiva il ricovero in ospedale a Tortona dove si trova tuttora degente. Dopo pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati da un vicino che riuscivano a raccogliere la testimonianza della tabaccaia ancora dolorante prima del ricovero, la quale ricordava che il gruppo che aveva fatto ingresso in tabaccheria era composto da giovanissimi.

L’intervento dei carabinieri

Sulla scorta delle descrizioni acquisite e degli elementi investigativi raccolti nell’immediatezza avevano luogo le ricerche dei possibili autori con servizi di osservazione e controllo nei luoghi potenzialmente frequentati dai sospettati e nei pressi delle loro abitazioni. Finalmente, nella mattinata di sabato 16 dicembre, dopo molte ed approfondite ricognizioni, i carabinieri procedevano ad accedere nelle rispettive abitazioni dove, in presenza dei genitori o di altri parenti, trattandosi di soggetti minorenni, identificavano i responsabili della rapina e procedevano all’esecuzione degli atti di polizia giudiziaria che portavano al rinvenimento e al sequestro di una parte della refurtiva, consistente in numerosi pacchetti di sigarette.

Rei confessi

Tutti i minori confermavano la loro partecipazione al “colpo” indicando ruoli e compiti di ciascuno, tanto da confermare che l’episodio delittuoso fosse stato pianificato e organizzato allo scopo di impossessarsi dei tabacchi. I minori in questione sono quattro italiani ed un lituano, tutti residenti in città, rispettivamente di 14 (2), 13 (2) e 12 (1) anni, tutti iscritti in una scuola media di Tortona. Dagli accertamenti svolti è emerso che alcuni di loro sono già seguiti dai servizi sociali. I due quattordicenni sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di rapina, mentre gli altri tre minorenni, non imputabili, in quanto non ancora quattordicenni, saranno comunque segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino. Al termine delle operazioni tutti i minori sono stati affidati ai rispettivi familiari da parte dei Carabinieri di Tortona.

È FALLITA LA BORSALINO, RESPINTA DAL TRIBUNALE LA SECONDA RICHIESTA DI CONCORDATO

18 dicembre 2017

Alessandria – Poco fa il Tribunale di Alessandria ha decretato il fallimento della Borsalino, la storica azienda alessandrina di cappelli. La giudice Caterina Santinello ha emesso la sentenza rigettando la seconda richiesta di concordato preventivo presentata dal cda della società (Marco Moccia, Saverio Canepa, Raffaele Grimaldi). Entro giovedì si dovranno depositare in cancelleria i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, insieme all’elenco dei creditori. Coinvolta nel maxi-crac dell’imprenditore Marco Marenco di Asti, la Borsalino Spa era stata rilevata dall’imprenditore italo svizzero Philippe Camperio che l’aveva affittata con la prospettiva di acquisirla al termine della procedura, per cui aveva presentato, tramite la Haeres Equita Srl di cui è socio di maggioranza, la prima richiesta di concordato revocato nel dicembre del 2016.

Nessun comunicato è stato per ora diramato dall’azienda mentre i sindacati nel pomeriggio incontreranno i curatori Stefano Ambrosini e Paola Barisone, e i lavoratori: “Abbiamo già chiesto un incontro coi curatori fallimentari e, nel pomeriggio, incontreremo anche i lavoratori – ha detto ai giornalisti Elio Bricola della Uil -, per quel che sappiamo i contratti del ramo d’affitto restano”.

I legali della Borsalino Spa, secondo quanto appreso, stanno approfondendo il dispositivo del tribunale e se restasse il fallimento la storica azienda alessandrina andrebbe all’asta.

UOMO DI 29 ANNI TROVATO MORTO IMPICCATO AD UNA TENDA IN CAMERA D’ALBERGO

19 dicembre 2017

Alessandria – Ieri mattina un uomo di 29 anni, di Vigevano, Riccardo Nemesio, è morto impiccato a una tenda nella camera 21 dell’Hotel Royal di Corso Carlo Marx 18. Lo ha trovato la titolare dell’albergo Elisabetta Fachini, penzolante dal soffitto, ormai senza vita, con indosso solo un paio di slip. La donna ha subito dato l’allarme e sul posto sono arrivate una pattuglia della Volante e una squadra del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Il Nemesio, “un bel ragazzo distinto” secondo la descrizione della titolare dell’hotel, è arrivato da solo ed ha prenotato per una notte pagando in anticipo col bancomat. La scoperta del cadavere è stata possibile la mattina dopo in quanto la camera 21 era stata assegnata ad un nuovo cliente e prassi vuole che il cliente precedente la liberi entro le 11. Ma a quell’ora Nemesio non era ancora uscito e la titolare è salita per chiedergli se poteva lasciarla al nuovo ospite. Non avendo trovato risposta dopo aver bussato ripetutamente ha aperto col “passe par tout” e ha fatto la macabra scoperta. Secondo le prime indiscrezioni gli inquirenti propendono per il suicidio anche se non si escludono altre ipotesi.

SACERDOTE MUORE IN CURIA DAVANTI AL VESCOVO NEL CORSO DELLA CERIMONIA DEGLI AUGURI DI NATALE

20 dicembre 2017

Tortona – Era circa mezzogiorno e in Vescovado al cospetto del Vescovo c’erano i preti della diocesi riuniti nel tradizionale incontro per lo scambio degli auguri di Natale. Tutti hanno detto qualcosa e quando è stato il turno di Don Romeo Gardella (nella foto de La Provincia Pavese), poco dopo aver iniziato il suo discorso è stramazzato a terra privo di vita. Pare che sia stato colto da un aneurisma fulminante all’addome che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118. L’uomo doveva compiere 71 anni il 21 gennaio. Era stato ordinato sacerdote nel 1972 e da molti anni era parroco della Parrocchia di S. Matteo in Tortona, oltre che Vicario Foraneo e Canonico della Cattedrale. Le esequie saranno celebrate sabato 23 dicembre, alle 10, in Cattedrale.

È MANCATO EUGENIO FERRERO GIÀ SEGRETARIO DEL PSI DI ALESSANDRIA

26 dicembre 2017

Pavia – È mancato oggi Eugenio Ferrero, dopo lunga malattia all’Ospedale di Pavia dove era da tempo ricoverato. Vedovo, aveva settantadue anni e lascia una famiglia numerosa e affiatata, in particolare la figlia Francesca che l’ha amorevolmente seguito nella malattia. In gioventù sindacalista della Cgil, fu per molti anni segretario del Psi di Alessandria quando era il primo partito della città. Della componente lombardiana, si distinse sempre per la capacità di dialogo ed umanità, risultando negli anni ottanta e novanta uno dei principali esponenti piemontesi della sinistra democratica e libertaria, cui la storia nel tempo restituirà onore e dignità, soprattutto alla luce della politica inconcepibile della cosiddetta Seconda Repubblica. Lavoratore indefesso, nonostante la malattia, continuò fino agli ultimi giorni a occuparsi di cultura e politica in particolare nel Gruppo di Volpedo particolarmente attivo nella memoria del grande pittore Pellizza.

FATTI E RIFATTI AD ALESSANDRIA: DENUNCIATO FALSO CHIRURGO ESTETICO

29 dicembre 2017

Alessandria – Il NAS di Alessandria ha denunciato un falso medico di Milano di 63 anni per esercizio abusivo della professione sanitaria. Al termine di una complessa serie di accertamenti, infatti, i Carabinieri sono riusciti a stabilire che l’uomo, tra il giugno 2016 e l’ottobre 2017, aveva portato a termine una serie di interventi di chirurgia estetica pur non avendo mai conseguito il previsto titolo di studio. Sono stati sequestrati numerosi bisturi, forbici chirurgiche e siringhe, ma, soprattutto, molti farmaci come la lidocaina, anestetici vari ed oppioidi quali la morfina ed il Fentanyl, farmaco semisintetico con potenza analgesica da 75 a 100 volte superiore alla morfina. A lui i carabinieri sono arrivati in seguito alla denuncia d’una paziente che aveva riportato ecchimosi ed ematomi sul volto. Pare che il falso chirurgo estetico avesse frequentato all’estero dei corsi di medicina e conseguito una laurea priva di validità sul territorio nazionale per la quale non aveva mai richiesto un’eventuale omologazione. Per gli interventi, che erano pagati in nero, il finto medico utilizzava sostanze come il botulino ma anche anestetici come lidocaina e morfina che l’uomo riusciva a procurarsi grazie a “contatti” all’interno di imprese farmaceutiche. Il costo della prestazione andava dai cento euro per la rimozione dei tatuaggi agli oltre 7.000 euro per gli interventi più complessi.

TROVATO MORTO NEL SUO LOCALE IL PROPRIETARIO DEL RISTORANTE BRASILIANO DRAGUT DI VIA VOCHIERI

29 dicembre 2017

Alessandria – Un uomo di 51 anni, Gianluigi Sanguineti, titolare del ristorante brasiliano Dragut di Via Vochieri, è stato trovato morto oggi verso le quattro del pomeriggio all’interno del locale. I carabinieri intervenuti sul posto insieme ad una squadra del 118 hanno tentato di soccorrere il ristoratore ma non c’è stato niente da fare perché era già cadavere. Si pensa ad un malore ma gli uomini della Benemerita stanno indagando per stabilire la causa esatta del decesso. A questo proposito il magistrato competente ha disposto l’autopsia.