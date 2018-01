Ancora nessuna traccia della ragazza di Strevi scomparsa tra le onde la notte di San Silvestro

Albenga – Continuano le ricerche di Alessia Puppo (nella foto web) la giovane di 33 anni, residente in Zona Borgonuovo a Strevi nell’acquese che, la notte di San Silvestro, in seguito ad una violenta lite col fidanzato Davide Terranova di Torino, dopo essersi tolta i vestiti si sarebbe gettata in mare poco prima della fatidica mezzanotte scomparendo nel nulla. I due giovani si trovavano ad una festa alla discoteca Essaouira di Albenga insieme ad alcuni amici quando, a causa della lite scoppiata fra loro due, suscitavano le reazioni di alcune persone presenti nel locale che avrebbero cercato di intervenire insieme agli addetti alla sicurezza, ma pare che proprio la giovane donna li abbia allontanati non volendo intromissioni. Una volta fuori del locale Alessia, raggiunta la spiaggia, dopo essersi tolta i vestiti si tuffava in acqua e iniziando a nuotare verso il largo scompariva nel buio. La telefonata che dava l’allarme è arrivata al 112 alle 23,50 e le ricerche sono scattate immediatamente e sono tutt’ora in corso. Vi sono impegnati i carabinieri, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto che hanno scandagliato cinque chilometri di litorale. Alessia Puppo vive con la famiglia composta dal padre Nicolò, genovese, ingegnere in pensione, la mamma Paola Perotti, casalinga e il fratello minore Martino che fa il poliziotto. La giovane scomparsa è iscritta alla facoltà di Scienze della formazione a Genova, ed è un’esperta visagista.