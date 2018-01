Capodanno in discoteca a Garlasco, spray al peperoncino tra la folla: furti e paura

Garlasco (il Giorno) – Spray al peperoncino spruzzato tra la folla poche decine di minuti dopo la mezzanotte, momenti di panico e qualcuno che approfitta della confusione evidentemente creata ad arte per razziare cellulari, portafogli e anche catenine strappate dal collo. La scena si è ripetuta ancora una volta in una discoteca di Garlasco, gremita la notte di San Silvestro da 4.500-5.000 persone attirate anche dalla presenza del deejay Gigi D’Agostino. Sei ragazzi sono stati assistiti da tre equipe del 118 con sintomi lievi di intossicazione. Non c’è ancora il quadro dei furti commessi perché si attende la trasmissione delle denunce, che le vittime formalizzeranno nei prossimi giorni nelle rispettive località di residenza.