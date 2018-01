Suv impazzito esce di strada e investe tre donne, una è grave; (aggiornamento) il pirata della strada è stato arrestato

Silvano d’Orba – Resta riservata la prognosi per la donna di 54 anni ricoverata ad Alessandria a causa d’un trauma cranico e diverse fratture per essere stata investita da un Suv ieri pomeriggio verso le tre in Via XX Settembre a Silvano d’Orba. L’incidente è stato causato da A.P., un uomo di 46 anni residente a Castelletto d’Orba che, forse in preda ai fumi dell’alcol, diretto a Castelletto d’Orba al volante del pesante mezzo stava percorrendo il centro del paese a forte velocità, sbandando vistosamente. Dopo aver abbattuto un palo, una panchina, alcuni cartelli stradali e colpito alcune auto in sosta, poco prima dell’albergo Italia è finito sul marciapiede dove si trovava la donna che è caduta battendo la testa su un gradino. Le amiche che erano con lei, sotto choc, e l’investitore che ha riportato qualche ammaccatura, sono ricoverati all’ospedale di Novi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. (Nella foto il marciapiede in cui si è verificato l’incidente).

Aggiornamento: dal rapporto dei Carabinieri giunto in redazione oggi alle 18:32.

ARRESTATO IL CONDUCENTE DEL SUV

Oggi i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Novi Ligure hanno proceduto all’arresto di P.A., 46enne di nazionalità italiana, già noto alle Forze dell’Ordine, resosi responsabile del reato di lesioni stradali aggravate dallo stato di ebbrezza alcolica.

L’uomo, nel percorrere a bordo del Suv di sua proprietà Via XX Settembre a Silvano D’Orba in direzione di Novi Ligure, giunto in pieno centro abitato, a causa dell’alta velocità ha perso il controllo del veicolo all’altezza di una curva, invadendo la carreggiata opposta. La vettura ha dapprima evitato miracolosamente la collisione con un’auto proveniente dalla carreggiata opposta, a bordo della quale viaggiava una coppia di fidanzati, andando poi ad impattare con un palo della luce. Successivamente, è come rimbalzata verso la parte opposta della strada, investendo in pieno una 54enne, residente a Silvano d’Orba, che si trovava sul marciapiede con altre due donne, a loro volta colpite solo di striscio. A seguito dell’urto subito, la 54enne ha battuto la violentemente la testa e subito ferite con copiosa perdita ematica. Trasportata in codice rosso presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale di Alessandria, dove le hanno riscontrato diverse fratture al corpo e alla testa, la donna è stata ricoverata in prognosi riservata ed è tuttora in coma farmacologico.

Il Suv, invece, a bordo del quale viaggiavano tre persone, si è fermato per un’avaria solo qualche centinaio di metri più avanti rispetto al luogo dell’impatto, danneggiando altre autovetture parcheggiate oltre all’arredo urbano e alla vetrina di un negozio.

L’uomo alla guida, in stato di evidente alterazione psicofisica, sottoposto ad accertamento con etilometro è risultato completamente ubriaco con un tasso alcolemico superiore di oltre 5 volte quello consentito. Condotto dapprima in caserma, al termine delle rapide indagini condotte dai militari operanti, il 46enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’A.G., condotto agli arresti domiciliari in attesa del processo.