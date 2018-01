Suv impazzito esce di strada e investe tre donne, una è grave

Silvano d’Orba – Resta riservata la prognosi per la donna ricoverata ad Alessandria a causa d’un trauma cranico e diverse fratture per essere stata investita da un Suv ieri pomeriggio verso le tre in Via XX Settembre a Silvano d’Orba. L’incidente è stato causato da A.P., un uomo di 46 anni residente a Castelletto d’Orba che, forse in preda ai fumi dell’alcol, diretto a Castelletto d’Orba al volante del pesante mezzo stava percorrendo il centro del paese a forte velocità e sbandando vistosamente, abbattendo un palo, una panchina, alcuni cartelli stradali e colpendo alcune auto in sosta. Poco prima dell’albergo Italia è finito sul marciapiede dove si trovava la donna che è caduta battendo la testa su un gradino. Le amiche che erano con lei, sotto choc, e l’investitore che ha riportato qualche ammaccatura, sono ricoverati all’ospedale di Novi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. (Nella foto il marciapiede in cui si è verificato l’incidente).