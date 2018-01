L’acquedotto perde, la terra frana a Cassano

Cassano Spinola – Una perdita dalla condotta dell’acquedotto ha provocato, questa notte poco dopo le 2, una frana in Via Garigliano (nella foto). “Fortunatamente – spiegano i vigili del fuoco del distaccamento di Novi Ligure, intervenuti coi carabinieri per mettere in sicurezza la zona – non sono state interessate le abitazioni La carreggiata è sufficientemente larga per impedire che il materiale potesse raggiungere le case. Oltre a Via Garigliano è stata chiusa, per precauzione, anche una strada privata che porta a due abitazioni”. La perdita è stata individuata, tecnici di Gestione Acqua sono al lavoro per ripristinare l’erogazione del servizio. Della vicenda si occupa anche il Comune, commissariato dal primo gennaio dopo la fusione con Gavazzana.