Tortona, una città allo sbando, dove non si nasce nemmeno più: in sei mesi ne abbiamo viste di tutti i colori

N.B.: si precisa che questo è un articolo di satira, altrimenti i responsabili dell’ordine dei giornalisti, su segnalazione del solito “solerte” collega, di qualche politico di retroguardia, o qualche dirigente incompetente assunto per “meriti” politici, chiameranno di nuovo il nostro direttore a render conto al collegio di disciplina.

Tortona (Maria Ferrari) – La notizia che il primo nato a Novi Ligure nel 2018 non sia di Novi ci ha incuriosito. Infatti la bambina venuta alla luce per prima è figlia di due tortonesi che, data la politica dissennata della Regione Piemonte assecondata dall’insipienza della giunta di Tortona, ha tolto ai tortonesi il privilegio di nascere nella loro città perché il reparto di ostetricia è stato abolito in nome della razionalizzazione del servizio sanitario piemontese.

E sì perché i tortonesi non nascono più nella loro città ma devono andare a Novi o a Voghera.

Tortona è stata cancellata… dalla mappa delle città dove si viene al mondo.

La cosa ha dell’incredibile ma si comprende se la si inserisce nella realtà tortonese dove l’assurdo diventa consuetudine.

Asilopoli

Come è assurdo che delle maestre d’asilo, solo per il fatto che è cambiata la titolarità di chi gestisce le strutture, siano state lasciate a casa. Per questo Alberto Rito della Federazione Sindacati Indipendenti ci ha detto che in questi giorni si rivolgerà ai suoi legali per valutare l’opportunità sempre più concreta di una denuncia in Procura contro la Curia e il Comune per gravi inadempienze a tutela delle lavoratrici licenziate e non più riassunte dopo il passaggio di mano degli asili dalla cooperativa Azimut all’ente della Curia, Santachiara, in evidente spregio degli accordi solennemente sottoscritti in sede di Ispettorato provinciale del lavoro ad Alessandria nell’ottobre scorso.

“Fanno finta di niente convinti di essere degli intoccabili come al solito – ci ha detto Rito al telefono – ma il Comune e la Curia stavolta dovranno rendere conto delle loro malefatte, e pagare, perché hanno torto”.

Ma la vicenda dei nido non è l’eccezione che conferma la regola poiché a Tortona, da qualche tempo a questa parte, sembra regnare la follia. Una follia evidente quanto preoccupante che non è altro che il risultato di anni di degrado, di cattiva amministrazione del Comune, di un rilassamento dei costumi ancor più sorprendente se si tiene conto che proprio a Tortona esiste una delle Curie cattoliche romane più importanti d’Italia.

A cosa sia dovuto tutto ciò è difficile dirlo, mentre l’imbarbarimento della città costringe i residenti a guardarsi sempre più le spalle.

Guerriglia studentesca

Per la verità ci eravamo accorti che nella piccola città lombardo-piemontese qualcosa non stava funzionando già dal mese di giugno, quando è scoppiata una sorta di “guerriglia” studentesca la mattina di venerdì 9, l’ultimo giorno di scuola, festeggiato a sprangate in testa ed atti di teppismo.

Il bilancio finale è stato di alcuni vetri rotti, banchi sgangherati, oltre ad alcuni studenti finiti al pronto soccorso per ferite e contusioni varie.

È successo che, verso le dieci e mezzo, alcuni studenti (si calcola una trentina) dell’istituto Marconi di Viale Luigi Einaudi 6 e di altri istituti tecnici della città, hanno preso d’assalto il liceo Peano di Viale Vittorio Veneto 3, tirando sassi, bottiglie, uova marce e altri oggetti contundenti contro i vetri delle finestre e il muro esterno della scuola. Per tentare di calmare gli animi è uscito un professore che, per tutta risposta, è stato malmenato, per cui sono intervenuti alcuni studenti in suo aiuto ed è nato un parapiglia gigantesco che è aumentato col passare del tempo in quanto altri liceali si sono buttati nella mischia per dare manforte ai loro compagni.

Un cinghiale in bicicletta

Non si faceva in tempo a dimenticare la guerriglia studentesca che, venerdì 18 agosto, lungo la provinciale per Voghera, era fermato un ragazzo proveniente dal Ghana che trasportava in bicicletta un cinghiale morto. Si tratta di J.C., 27 anni, domiciliato a Serravalle Scrivia, con tanto di permesso di soggiorno per richiedenti asilo rilasciato dalla questura di Alessandria, che, dopo il fermo, è stato denunciato a piede libero per detenzione di esemplare di fauna selvatica presso la procura di Alessandria mentre il cinghiale, che era morto a causa di un incidente stradale e trovato riverso in un fosso, è stato consegnato per la sua conservazione alla polizia provinciale di vigilanza faunistica.

Sfiorata la rissa in consiglio comunale

Non solo cinghiali ciclisti, a Tortona, ma anche consiglieri comunali rissosi come Braccio di Ferro. Infatti durante il consiglio comunale di venerdì 29 settembre 2017 due consiglieri sono venuti alle mani. Dopo che il capogruppo del Movimento 5 Stelle Danilo Bottiroli aveva chiesto di interrompere la seduta per consentire alle maestre d’asilo presenti (vedi Asilopoli) di prendere la parola, è scoppiata la bagarre tra lui e il capogruppo del Pd Marco Picchi che è arrivato a mettergli le mani addosso.

Rapinata la banca di giorno proprio sotto il Municipio

A questo punto era del tutto evidente che la vita in città stava diventando impossibile e, a conferma di ciò, due uomini a volto coperto, appena dopo la chiusura, sono riusciti a rapinare la filiale di Ubi Banca in pieno giorno in tutta tranquillità. Armati di pistola sono entrati nella sede di Corso Repubblica dopo aver tagliato le sbarre di una grata nel cortile e, una volta dentro, hanno intimato ai tre impiegati di consegnare tutto il denaro per un bottino che ammonterebbe a 250.000 euro. Una volta compiuta la rapina si sono dati alla fuga indisturbati passando dal retro, raggiungendo un complice a bordo di un’auto e facendo perdere le loro tracce. Il tutto è avvenuto sotto le mura di Palazzo Passalacqua dietro le cui finestre si stava lavorando, ma nessuno ha visto niente.

Il Comune, per fare avere 67.200 euro alla Curia, ha rinunciato ai suoi 100.000

A proposito di rapine, bisogna dire che non esistono solo quelle a mano armata, ma anche quelle istituzionali, che sono le peggiori e le più dolorose per tutti noi cittadini che paghiamo sempre. A questo proposito, verso la fine di ottobre, siamo venuti a sapere che la Curia di Tortona, se da un lato non paga l’Imu, dall’altro ha preso, a suo tempo e grazie ad uno stratagemma orchestrato da alcuni dipendenti comunali e da alcuni preti, ben 67.200 euro non dovuti di finanziamento regionale per il locali del Santachiara che sono i suoi, in forza del fatto che il Comune, inspiegabilmente, li ha presi in affitto senza averne bisogno. Tutto ciò, a casa mia, si chiama truffa. Infatti qui a Tortona, città di molti ipocriti, nel 2012 in Comune qualcuno, con alcuni complici, è riuscito ad avere tutti quei soldi dalla Regione Piemonte poi dirottati alla Curia per la manutenzione straordinaria dei locali del Santachiara in quanto il Comune, avendo affittato quei locali pur non avendone bisogno, risultava essere il beneficiario del finanziamento regionale destinato solo agli enti pubblici mentre la Curia è un ente privato. In verità per dare il bianco e controllare gli impianti tutti quei soldi erano esagerati, per cui è facile immaginare che la Curia si sia vista arrivare un finanziamento inatteso e molto gradito, oltre che ridondante, che in gran parte ha incamerato per fare cassa (se non se li è messi in tasca nessuno).

Scherzi da prete

La Curia, nonostante tutti quei soldi piovuti dal cielo, s’è ben guardata di riassumere le maestre d’asilo che avrebbero dovuto passare dalle dipendenze di Azimut, che aveva la precedente gestione dei nido comunali, a quelle del Santachiara. Così, oltre alla vergogna del fatto che la Curia di Tortona ha messo le mani in tasca ai piemontesi e si è presa quasi 70.000 euro…, c’è stato il mancato rispetto degli accordi sottoscritti all’Ispettorato provinciale del Lavoro. Ora si capisce perché, grazie soprattutto alle “indagini” effettuate da Alberto Rito del sindacato autonomo, la signora Luisa Iotti, responsabile del settore servizi alla persona e alla comunità del Comune di Tortona, d’accordo probabilmente con l’allora sindaco Massimo Berutti oggi consigliere regionale di Forza Italia e da sempre molto vicino all’ex assessore regionale ed attuale coordinatore provinciale di Forza Italia Ugo Cavallera, abbia preso in affitto, senza averne bisogno, i locali del Santachiara. Allora in Regione c’era Ugo Cavallera oggi c’è Massimo Berutti.

Una coincidenza? Può darsi, ma i fatti sono questi.

Ad un certo punto la giunta di Tortona ha iniziato a perdere pezzi

La pesante crisi tortonese non faceva tirare il fiato ai politici locali che iniziavano a mostrare la corda. Tant’è che, venerdì 17 novembre (pessimo giorno per fare qualsiasi cosa) l’assessora alla Sanità Marzia Barbieri rassegnava le dimissioni con decorrenza da lunedì 20 novembre. Troppo stress, è stata la motivazione ufficiale, anche se i bene informati sospettano che alla base del gesto della dottoressa Barbieri, che è cugina prima dell’assessore ai Lavori Pubblici Davide Fara (parentopoli?), ci possa essere una sua presa di posizione poco ortodosse e ormai divenuta indifendibile in merito al paventato trasferimento di una farmacia senza tener conto della normativa inerente la disposizione sul territorio comunale nel rispetto dei cosiddetti “Quadranti” urbanistici.

Non basta perché la dottoressa Barbieri è anche dipendente dell’Asl e non è andata in aspettativa, come invece ha fatto correttamente – bisogna riconoscerlo – il sindaco Gianluca Bardone, per cui si intravedeva, nel suo caso, un conflitto di interessi piuttosto grave.

Immigrato di colore scippa una donna e poi morde una vigilessa

Tra cinghiali ciclisti, studenti teppisti, consiglieri maneschi, finanziamenti pubblici arbitrari, eccetera eccetera, non poteva mancare l’immigrato africano che, in balia agli istinti primordiali, ha messo scompiglio al mercato arrivando a mordere una vigilessa che è finita all’ospedale. C’era da scommettere che la iella di venerdì 17 novembre avrebbe avuto qualche strascico, e infatti, trac, il giorno dopo, la mattina di sabato 18 novembre, dranghete, il fattaccio.

Al mercato di Piazza Milano il giovane negro immigrato, dopo aver scippato una povera massaia intenta a fare la spesa ha azzannato la vigilessa Marzia Pariano Marson, che stava tentando di fermarlo, strappandole coi denti un lembo di pelle della mano. La vigilessa per il dolore ha mollato la presa lanciando un urlo straziante e a nulla è valso il tentativo dell’ispettrice Mariella Zunino, che è corsa in suo aiuto, di fermare l’uomo ormai trasformato in una belva che ha ferito anche lei prima di darsi alla fuga riuscendo a dileguarsi tra la gente.

Anche l’ispettrice Mariella Zunino ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari pur se le sue condizioni fossero meno gravi di quelle della collega.

La vicenda sembra essere solo la punta dell’iceberg che ha fatto emergere il problema della precaria situazione cittadina dovuta alla presenza di oltre 300 immigrati in città purtroppo soliti ad atti di teppismo e di maleducazione. La Polizia Municipale non pare in grado di fronteggiare il fenomeno e la vicenda del mercato di Piazza Milano è emblematica a questo proposito, anche perché l’aggressore non era da solo ma in compagnia di un nutrito gruppetto di negri che, ridacchiando, continuavano a disturbare i passanti come testimoniato da molte dichiarazioni.

“Tortona è allo sbando – ci ha detto la signora Lucia, 60 anni, di Tortona – non si può più nemmeno venire a fare la spesa al mercato senza rischiare di essere aggredite”.

“Sono troppi e fanno quello che vogliono – ci ha detto il signor Carlo, pensionato, di Tortona – non è più sufficiente nemmeno il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine e noi tortonesi siamo in balia di questi balordi”.

“Si ubriacano e poi commettono atti di teppismo e di vandalismo – ci ha detto Fabrizio, 44 anni, un padre di famiglia col figlioletto per mano – fino ad arrivare allo scippo e al furto. Se li sfidi ti ridono in faccia e c’è d’avere paura”.

L’aggressore è stato finalmente fermato da agenti della polizia Municipale e dai Carabinieri intervenuti sul posto.

Si tratta di un uomo di 25 anni senza fissa dimora e clandestino. A quanto ci risulta è stato subito rilasciato dal giudice ed è di nuovo in giro.

Scritte infamanti contro il sindaco Bardone allo Stadio

A questo punto non deve stupire il fatto che qualcuno abbia pensato di offendere il sindaco con delle scritte su striscioni stesi la mattina di domenica 26 novembre allo stadio comunale Coppi. Il fatto è certamente da condannare, ma è l’espressione di un malesse diffuso tra i tortonesi che non si sentono più a casa loro, che devono far nascere i loro figli a Novi, che non possono uscire di casa senza rischiare scippi o aggressioni. Le scritte comparse ai bordi dello stadio Coppi (nella foto a lato) erano contro il sindaco Gianluca Bardone definito “Servo del potere” e ritenuto responsabile del disinteresse del Comune per la squadra cittadina, il Derthona Fbc 1908 – di cui ultimo amministratore è stato Georgian Pomana nella gestione del presidente Riccardo Sonzogni – dichiarata fallita lo scorso 26 gennaio dal Tribunale di Alessandria.

La maggioranza dei debiti era verso Equitalia per il periodo tra il 2007 e il 2010 quando amministratore era Marco Picchi, attuale capogruppo del Pd in consiglio comunale (quello manesco, per intendersi).

Gli altri debiti erano verso i fornitori – come, per esempio, i 130.000 euro per l’albergo che ospitò il ritiro precampionato nel 2009 – che, in gran parte, erano stati fatti prima, soprattutto durante le gestioni di Carmelo Quattrone, Luigino Valsorda, Roberto Canobbio, per il periodo a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila.

Nel triennio 2003 – 2006 la famiglia Icardi tentò una prima razionalizzazione dei conti, come è stato fatto anche nel biennio successivo dal presidente Gianluca Barabino, fino alle gestioni di Vittorio Massano e Mehmet Hysa prima della presidenza Sonzogni. Alla fine il debito del Derthona nei confronti di Equitalia era prossimo ai 400.000 euro per tasse e imposte non pagate, di cui la società di calcio tortonese aveva ottenuto una rateizzazione pagata in minima parte dal presidente Riccardo Sonzogni.

Curatore fallimentare è stato nominato il commercialista tortonese Giuliano Lugano, in passato assessore allo sport della città e buon amico di Marco Picchi.

Forse chi ha scritto quelle frasi scoperte allo stadio Coppi si riferiva al fatto che, nonostante Marco Picchi sia stato amministratore del Derthona nel periodo più critico, e nonostante che ora sia capogruppo del Pd in consiglio comunale in appoggio a giunta e sindaco, lo stesso sindaco Gianluca Bardone non abbia mosso un dito per salvare la centenaria e gloriosa squadra di calcio cittadina. Si punta il dito su di lui anche per non avere scongiurato il declassamento dell’ospedale e per non aver impedito la chiusura del tribunale cittadino.

Dal teppismo studentesco a quello delle bande di quattordicenni

A questo bel quadretto della società tortonese non poteva certo mancare il teppismo minorile che si è espresso in tutta la sua miserrima violenza e ignoranza venerdì 15 dicembre scorso. Erano le cinque e mezzo del pomeriggio quando un gruppo di ragazzini ha fatto irruzione nella tabaccheria di Via Arzani 48 (rivendita di tabacchi n. 30) per compiere una rapina approfittando del fatto che era presente solo l’anziana titolare di 73 anni. Il branco di giovanissimi, tutti con indosso felpe e cappucci, una volta dentro, mentre uno fungeva da palo all’esterno e un altro teneva bloccata la porta interna che divide il retro con lo spazio aperto al pubblico per impedire alla titolare – che cercava di entrare – di poter intervenire, faceva velocemente razzia delle stecche di sigarette presenti sugli scaffali. L’anziana titolare, non senza fatica, ad un certo punto riusciva ad aprire la porta e ad entrare in negozio ma i baby-rapinatori se la davano a gambe portando via le poche stecche che riuscivano a nascondere sotto i giubbotti, abbandonando il grosso della refurtiva sul pavimento. La donna ha cercato di bloccare uno dei giovani afferrandolo alle spalle ma il teppista riusciva a divincolarsi gettandola a terra per cui, a causa della caduta, l’anziana donna riportava una frattura alla gamba a seguito della quale subiva il ricovero in ospedale a Tortona dove si trova tuttora degente. Dopo pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri che riuscivano a raccogliere la testimonianza della tabaccaia ancora dolorante prima del ricovero, la quale ricordava che il gruppo che aveva fatto ingresso in tabaccheria era composto da giovanissimi. Sulla scorta delle descrizioni acquisite e degli elementi investigativi raccolti nell’immediatezza avevano luogo le ricerche dei possibili autori con servizi di osservazione e controllo nei luoghi potenzialmente frequentati dai sospettati e nei pressi delle loro abitazioni. Finalmente, nella mattinata di sabato 16 dicembre, dopo molte ed approfondite ricognizioni, i carabinieri procedevano ad accedere nelle rispettive abitazioni dove, in presenza dei genitori o di altri parenti, trattandosi di soggetti minorenni, identificavano i responsabili della rapina e procedevano all’esecuzione degli atti di polizia giudiziaria che portavano al rinvenimento e al sequestro di una parte della refurtiva, consistente in numerosi pacchetti di sigarette. Tutti i minori confermavano la loro partecipazione al “colpo” indicando ruoli e compiti di ciascuno, tanto da confermare che l’episodio delittuoso fosse stato pianificato e organizzato allo scopo di impossessarsi dei tabacchi.

Teppisti già segnalati eppure liberi di scorrazzare

I minori in questione sono quattro italiani ed un lituano, tutti residenti in città, rispettivamente di 14 (2), 13 (2) e 12 (1) anni, tutti iscritti in una scuola media di Tortona. Dagli accertamenti svolti è emerso che alcuni di loro sono già seguiti dai servizi sociali. I due quattordicenni sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di rapina, mentre gli altri tre minorenni, non imputabili, in quanto non ancora quattordicenni, saranno comunque segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino. Al termine delle operazioni tutti i minori sono stati affidati ai rispettivi familiari da parte dei Carabinieri di Tortona. Naturalmente la dottoressa Anna Maria Bisio, che fa la dirigente del plesso scolastico che comprende anche la scuola media Luca Valenziano frequentata da tre di quei cinque bravi ragazzi, sapeva benissimo che sono studenti della sua scuola, e che non sono degli stinchi di santo. Più volte sollecitata anche per iscritto dai suoi insegnanti esausti per i comportamenti pericolosi e sfrontati di questi minorenni (risposte ingiuriose, atteggiamenti al limite della decenza), la Bisio non ha fatto nulla per punirli. Perché? E perché i servizi sociali, e soprattutto il consultorio Asl di Tortona, consapevoli della pericolosità di quei teppisti, non sono mai intervenuti per correggerne certi comportamenti e prevenire il realizzarsi di atti delinquenziali che puntualmente si sono verificati? Pare proprio che tutti gli addetti ai lavori, compreso il Comune di Tortona, sapessero delle potenzialità criminose di questi giovani, ma nulla è stato fatto consentendo loro di delinquere a piacimento fino a spezzare una gamba alla signora della tabaccheria. Perché, malgrado i documentati atti di bullismo (pugni in faccia, sputi, mortificazioni e vessazioni continue ai compagni di scuola) mai nessuno ha segnalato questi teppisti alle autorità competenti? Perché di fronte alle ripetute scorribande dei propri figli-teppisti, segnalate dagli insegnanti, anche le loro famiglie hanno sempre preso le loro difese? Chi pagherà i danni alla tabaccaia di Via Arzani? Nessuno, mentre, come se niente fosse, quei teppistelli di Tortona sono tornati a scuola invece di essere sospesi, mentre la povera tabaccaia è rimasta all’ospedale con la gamba rotta. Uno di loro in particolare, A.N. di 13 anni, è stato visto entrare baldanzoso in classe alla media Valenziano facendosi largo tra i compagni comprensibilmente increduli. La punizione? Macché punizione, uno scappellotto e via. Questa è oggi Tortona.

E l’assessora non sa che Garbagna non è una frazione di Tortona

Che Tortona stia vivendo, con buona pace dei preti, di Bardone e della Curia, un forte declino, derivato da anni e anni di raccomandazioni che hanno premiato gli idioti e mortificato i meritevoli, è dimostrato dalla cronaca. E la cronaca non mente. Perfino Zeus ha pensato bene di esprimere il suo sdegno fulminando durante un temporale un cedro secolare dei giardini dell’ospedale incenerendolo con una saetta. E non passa neppure troppo sotto traccia la morte di don Gardella che è stato stroncato da un infarto mentre salutava il Vescovo durante la cerimonia degli auguri di Natale in Curia. Auguri che in Comune, invece, per il secondo anno consecutivo, i dipendenti non si sono scambiati com’era tradizione consolidata prima che all’assessorato al personale arrivasse Vittoria Colacino proveniente dalla lista civica di Corrado Bonadeo e Antonio Zanardi. Un’assessora che non ha certo brillato per la sua attività amministrativa, a parte la comparsata alla tappa del Giro d’Italia. In particolare la delega al personale si è dimostrata per lei totalmente inadeguata stante le sue precarie competenze in materia, al punto che in Comune vige una totale confusione tra i dipendenti che non sanno bene cosa devono fare. Risultato è che vi sono alcuni spinosi problemi sindacali nonché vistose lacune in tema di rapporti con i sindacati ancora da risolvere.

Insomma, dopo che, un paio di anni fa, i dipendenti del Comune, invece di lavorare, sono stati sorpresi al bar durante l’orario d’ufficio, la situazione a Palazzo Passalacqua non sembra essere migliorata.

Ma secondo i suoi detrattori la Colacino è inadatta anche per la delega alla “Promozione del territorio” ed al “Decentramento e frazioni” al punto che, convinta del fatto che Garbagna fosse una frazione di Tortona, lo scorso carnevale è andata lì a girare la polenta. Aveva promesso di curare le frazioni, ma se sbaglia a leggere la carta geografica, tutto quello che riesce a fare è proprio rimestare la polenta a Garbagna.

Che non è una frazione di Tortona.

Per sua fortuna.