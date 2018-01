Lite furibonda fra due nigeriani in uno stabile di Via Marconi a San Salvatore Monferrato, uno dei due finisce al pronto soccorso

San Salvatore Monferrato (Gianni Patrucco) – A circa due mesi dal loro arrivo i 14 migranti nigeriani sistemati dal Cas (centri di accoglienza straordinaria), non se ne sono ancora andati nonostante che la legge preveda in questi casi una sistemazione provvisoria (qualche giorno). Infatti quei centri sono stati istituiti proprio per sopperire alla momentanea mancanza di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza o nei servizi predisposti dagli enti locali, e la permanenza dei migranti dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al loro trasferimento in strutture di seconda accoglienza. E due mesi sembrano un po’ troppi per individuare una sistemazione stabile che, data la crisi, con quattro telefonate si trova in mezzora.

Allora come mai quei 14 giovani negri sono rimasti a San Salvatore? La domanda è legittima e in paese sono in molti a farsela anche perché quei marcantoni trentenni alti uno e novanta giunti senza famigliari al seguito (evidentemente li hanno lasciati da soli a combattere, se è vero, come dicono i dabbene di sinistra, che questi qua sono fuggiti da qualche guerra) sono rumorosi, si ubriacano e spesso vengono alle mani. Il disagio per i residenti è grande anche perché quei migranti sono stati sistemati in appartamenti privati, in normalissimi condomini già abitati, in pieno centro come quello di Via Marconi dove il 27 dicembre scorso è scoppiata l’ennesima rissa con tanto di feriti.

Secondo quanto comunicato dall’Impresa Sociale Migranti Srl che ha la responsabilità del progetto di accoglienza Cas dei quattordici giovani nigeriani, il 27 dicembre 2017 c’è stato un pesante diverbio che ha avuto come protagonisti due ospiti: F. I. e I. E.

Dopo la violenta lite, pare che F. I. abbia raggiunto l’ambulatorio della dottoressa Federica Picchio (medico di base) per essere curato da una ferita sul capo che secondo la sua versione gli era stata inflitta con una grossa pietra da I.E. durante un alterco scaturito per cause sconosciute avvenuto sulle scale del condominio in cui sono stati sistemati. La conferma di questa versione dei fatti rilasciata ai carabinieri è stata asseverata dalla traduttrice del Cas di San Salvatore Monferrato che ha fatto da interprete durante l’interrogatorio del nigeriano ferito che, in seguito, è stato anche ricoverato all’ospedale di Casale Monferrato per essere ulteriormente medicato.

L’aggressore, I.E., pur ammettendo di avere avuto uno scontro con F.I., ha detto che le ferite del connazionale sarebbero dovute ad una caduta accidentale dalle scale del condominio in cui risiedono dalla data del loro arrivo in paese. Il sindaco di San Salvatore Enrico Beccaria (nella foto) ha contestato l’episodio agli enti competenti, in particolare alla cooperativa, chiedendo interventi opportuni e l’allontanamento dell’aggressore.

In paese regna la paura e nessuno vuole parlare dell’accaduto. C’è chi dice di non sapere niente, chi ha sentito dire qualcosa ma non è bene informato, chi evita di rispondere. Abbiamo chiamato al telefono i tre bar del centro ma nessuno sa niente, addirittura una donna ci ha consigliato ironicamente di chiedere informazioni ai diretti interessati.

Abbiamo chiamato anche altri esercizi ma l’omertà è totale anche se i fati sono veri e verificati.

La situazione è preoccupante perché San Salvatore è un piccolo centro di gente tranquilla che ora è in preda alla paura.