Morto bimbo marocchino di 18 mesi al centro Cemea di Ottiglio

Ottiglio – Non è ancora del tutto chiara la causa della morte di un bimbo marocchino di 18 mesi avvenuta oggi pomeriggio nella comunità per minori Cemea. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri giunti sul posto il piccolo si era addormentato alle due e mezzo ma quando gli assistenti del centro sono andati da lui per svegliarlo verso le quattro e mezzo il piccolo non respirava più. A nulla sono valsi i soccorsi prestati immediatamente dal personale medico della struttura e poi dalla squadra del 118 intervenuta immediatamente sul posto in quanto il bimbo era ormai privo di vita. L’Autorità Giudiziaria di Vercelli ha disposto che venga effettuata l’autopsia.