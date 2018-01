Alessia Puppo è morta annegata

Savona – Alessia Puppo, la giovane donna di 33 anni di Strevi scomparsa tra le onde del mare al largo di Albenga alle 23:30 della sera di San Silvestro, il cui cadavere è stato ritrovato mercoledì a un miglio dalla costa dopo tre giorni di ricerche, è morta annegata. Lo ha stabilito l’autopsia effettuata ieri pomeriggio dal medico legale dottor Marco Canepa che ha anche constatato come sul corpo non ci fosse nessun segno di traumi o di violenza. L’annegamento sarebbe dovuto alla una paralisi dei muscoli per il freddo sopraggiunta dopo poche bracciate. Impossibilitata a nuotare la poveretta non è più riuscita a rimanere a galla ed è stata risucchiata dall’acqua annegando nella zona di mare di fronte alla discoteca Essaouira, dove doveva festeggiare Capodanno con il fidanzato Davide Terranova e tre amici. La salma di Alessia dovrebbe rientrare dal cimitero savonese di Zinola già nella giornata di oggi e sarà sistemata nella camera mortuaria dell’ospedale di Acqui prima dei funerali e della tumulazione nella tomba di famiglia a Strevi.