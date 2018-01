Pensionato su uno scooter contro un Tir: è grave ma non in pericolo d vita

Novi Ligure – Un uomo di 77 anni, G.A., residente a Novi Ligure, è ricoverato in prognosi riservata al Cto di Torino a causa di un incidente stradale che si è verificato ieri mattina verso le nove e mezzo lungo la provinciale Novi-Serravalle, di fronte allo stabilimento Novi – Elah – Dufour (nella foto la zona in cui è avvenuto l’incidente). Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte della Polizia Municipale di Novi, l’anziano era appena uscito di casa a bordo del suo scooter diretto a Serravalle Scrivia quando, forse per sorpassare un’auto o a causa di un malore, avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta mentre sopraggiungeva una bisarca carica di auto. L’impatto è stato inevitabile e G.A. è stato scaraventato a terra riportando un forte trauma cranico e numerose fratture. Trasportato in un primo momento al San Giacomo di Novi, data la gravità delle lesioni, è stato immediatamente trasferito a Torino dove è stato subito sottoposto a un delicato intervento chirurgico. G.A. non sarebbe in pericolo di vita. A causa dell’incidente, il traffico sulla provinciale è ripreso con regolarità verso mezzogiorno.