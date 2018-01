È mancato il dottor Prigione, stimato e conosciuto medico alessandrino, da tempo affetto da un male incurabile

Alessandria – È mancato ieri all’affetto dei suoi cari il dottor Roberto Prigione, 76 anni, dirigente in pensione dell’Asl Al. Da tempo era affetto da un male incurabile allo stomaco ma ha sempre affrontato con cosciente e dignitosa serenità l’avverso destino. Ultimamente teneva corsi per le scuole superiori cittadine. Era nato ad Alessandria il 21 settembre del 1941 e si era laureato in medicina a Pavia nel 1974 dove aveva conseguito la specializzazione in chirurgia. Nel 1979 aveva conseguito anche la specializzazione in igiene e medicina preventiva (orientamento sanità pubblica) a Torino.