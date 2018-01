Tenta il suicidio per una delusione d’amore

Casale Monferrato (Ansa) – Si è gettato da un ponte sul Po a Casale Monferrato, la notte scorsa, ed è stato salvato da vigili del fuoco e soccorritori del servizio 118. Ora si trova all’ospedale Santo Spirito. L’autore del gesto è un turco di 28 anni residente in città. I vigili del fuoco lo hanno recuperato con una barca: era finito in un punto in cui il livello dell’acqua era basso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. All’origine del tentativo di suicidio ci sarebbero motivi di carattere sentimentale. L’uomo, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, non accettava la fine della relazione con la fidanzata. A dare l’allarme è stata la giovane donna.