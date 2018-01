Tolte ben 14 tonnellate di guano e di piccioni morti nel sottotetto della Scuola Saracco di Acqui

Acqui Terme (Anna Briano) – Pesava ben 14 tonnellate la sporcizia con piccioni morti e guano trovata nel sottotetto della scuola Saracco di Via XX Settembre. La situazione poteva precipitare e compromettere l’igiene della struttura pubblica frequentata da centinaia di studenti. Per questo motivo l’amministrazione comunale “a trazione grillina” ha iniziato una grande operazione di bonifica durante il periodo natalizio (nella foto un operatore impegnato nella disinfestazione). Nel locale situato al terzo piano della scuola c’era anche una colonia di piccioni in parte malati, per cui l’ambiente era altamente degradato e probabile veicolo di malattie infettive con il rischio di diventare un serio problema igienico-sanitario. Il costo dell’intervento è stato di € 19.247,94 mentre i lavori sono stati svolti dalla Ditta RDT Snc di Mario Pisello e Borgatti Tiziana di Acqui Terme che, oltre alla pulizia e allo smaltimento, s’è occupata anche d’un intervento di disinfestazione da blatte e zecche. L’operazione ha previsto la chiusura di tutti gli accessi dei volatili al locale, con l’uso di schiuma poliuretanica, reti e opere murarie; pulizia e stoccaggio di tutto il guano presente sulla pavimentazione del sottotetto; rimozione e stoccaggio di tutte le carcasse di piccioni morti; trasporto in discarica.

“Le negligenze politiche e amministrative vengono pagate dalla comunità a caro prezzo – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini –. L’operazione di smaltimento, essendo passato molto tempo, ha avuto costi maggiori, che potevano essere investiti per interventi culturali o per il turismo natalizio. Se tutto fosse stato fatto in regola e nei tempi giusti, oggi i cittadini avrebbero pagato molto meno. Abbiamo avuto in passato amministratori che hanno giocato a fare il sindaco o gli assessori sulla pelle dei cittadini acquesi e soprattutto dei nostri figli. Abbiamo avuto Amministrazioni che per anni hanno governato in maniera poco trasparente la città, nascondendo sotto il tappeto i problemi. Pur amministrando la città soltanto da pochi mesi, siamo infatti riusciti a scoprire tonnellate di guano nascosto in un sottotetto, che nell’arco di cinque anni la precedente amministrazione non aveva individuato, secondo le dichiarazioni dello stesso ex Sindaco Bertero”.

Gli addetti alla bonifica hanno atteso la chiusura delle scuole per le vacanze natalizie per effettuare i lavori che sono terminati ieri sera.

“Abbiamo portato a termine un lavoro ciclopico – afferma l’Assessore all’Ambiente Maurizio Giannetto – smaltendo 14 tonnellate di guano. L’impresa ha chiuso tutte le aperture che permettevano ai colombi di entrare e ha sterilizzato l’ambiente. Si è dovuta affrontare questa spesa con estrema urgenzae per questo motivo abbiamo dovuto fare delle scelte, rinunciando al Concerto di Capodanno. Abbiamo ripulito bonificato 120 metri quadrati di tetto facendo quello che le amministrazioni precedenti non hanno fatto”.

Appena in tempo perché, a sentire gli operatori sanitari, la situazione poteva degenerare da un momento all’altro, soprattutto con l’arrivo dei primi caldi.