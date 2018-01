Tutti assolti i dirigenti di Regione e Cogefa per il processo della tangenziale di Tortona

Torino – Mauro Fegatelli (nella foto), 68 anni, direttore della Società di committenza regionale (Scr), già assolto in sede penale, è stato prosciolto da ogni accusa anche dalla Corte dei Conti per l’assegnazione dell’appalto della tangenziale di Tortona inaugurata nel 2015 e realizzata per collegare l’ex statale 10 Padania Inferiore, l’ex strada regionale 211 della Lomellina e l’ex statale 35 dei Giovi col casello autostradale. Costata circa 45 milioni di euro era finita al centro di un’indagine e quindi di un procedimento penale che aveva visto imputati, oltre a Fegatelli, anche Massimo Fantini, titolare dell’impresa torinese Cogefra, vincitrice della gara prima di essere poi assorbita dal gruppo Gavio. Le indagini avevano preso le mosse dalle dichiarazioni fatte dall’allora sindaco di Tortona Massimo Berutti in un’intervista televisiva rilasciata nel 2010 al direttore del Tg 4 Mario Giordano nel corso della quale aveva ingenuamente rivelato che la Cogefra era la vincitrice della gara prima ancora che fosse assegnato l’appalto. L’allora presidente della Scr, Luciano Ponzetti, aveva presentato un esposto alla procura e nei guai erano finiti, anche in base alle intercettazioni, Fantini e Fegatelli, accusati di turbativa d’asta e corruzione.