Dal Comitato Referendario “Contiamoci” di Novi Ligure

No all’Alta Velocità Ferroviaria in città –

Il Comitato Referendario “Contiamoci” di Novi Ligure, contrario al passaggio aggiuntivo dei treni ad Alta Velocità del Terzo Valico Genova – Milano in città, preso atto della decisione definitiva del C.I.P.E. (Comitato Interministeriale della Programmazione Economica) del 23.12.2017, con la quale si ribadiva la eliminazione del raccordo Nord per Alessandria – Novara – Torino e confermando quindi le decisioni dell’alternativo passaggio dei treni del 3° Valico nel concentrico urbano, conformemente alla scelta comunale di servire lo scalo di San Bovo, definitivamente assunta con delibera del Consiglio Comunale del 18.04.2016 con i soli voti della maggioranza della Giunta Muliere. Esprime viva preoccupazione ed amarezza per una scelta tanto scellerata che inciderà negativamente sulla vita degli abitanti tutti.

“Ringrazia” le Istituzioni, nelle loro massime espressioni per essersi “prodigate” nel negare ai cittadini la possibilità di esprimersi, attraverso un referendum, in merito al passaggio dei treni veloci in città.

Tale decisione infatti, sarà causa dell’inevitabile inquinamento da polveri sottili e da rumore, da vibrazioni sulle strutture degli edifici, della distruzione dei sottoservizi ed il loro rifacimento (linee elettriche, acquedotti, linee gas metano, ecc…) dall’inserimento sui confini delle inaccettabili barriere antirumore.

Non ultimo l’enorme complesso delle opere per attuare tale scelta costituita dai due raccordi ferroviari in galleria (interconnessioni) tra la linea di Valico Genova – Milano corrente a 29 metri di profondità e la linea storica attraversante la città,da nuove sottostazioni elettriche, dagli edifici per i necessari servizi tecnici, da nuove viabilità, da stazione di pompaggio acque di scarico e meteoriche, da demolizioni di almeno 3 edifici esistente, da sicure future esondazioni del Rio Gazzo condotto fognario della città, dalle aree di sosta parcheggio, dalla distruzione della esistente area industriale I 2, nonché numerose altre, pongono di fatto, in futuro, la necessità di interruzione della linea storica Genova – Alessandria – Torino come sta avvenendo per il raddoppio della linea Pozzolo – Tortona con lo STOP previsto per 5 anni come da decisione RFI

Tale situazione, quindi, a nostro avviso, non potrà che portare ad analogo STOP della linea storica passante in città causando non solo gravi disagi ai lavoratori pendolari, ma soprattutto per il conseguente fermo dell’attività dello stabilimento ILVA.

Oscar Poletto – portavoce del Comitato “Contiamoci”

Maria Rosa Porta – consigliere comunale di opposizione