La Boldrini inveisce contro la decisione di respingere il progetto di legge dello Ius Soli

Roma (l.m.) – Il Fatto Quotidiano ha documentato la reazione francamente un po’ troppo sopra le righe della presidente della Camera Laura Boldrini che lancia fulmini e saette contro i parlamentari che “per inseguire la destra” hanno bocciato la legge dello Ius Soli. Dopo che il Senato non aveva potuto votare lo Ius Soli per mancanza del numero legale, il presidente Grasso aveva fissato la nuova seduta a martedì 9 gennaio, cioè ieri, alle 17. Di fatto il definitivo stop alla legge in questa legislatura. Infatti lo Ius Soli era stato approvato dalla Camera lo scorso ottobre e da allora è rimasto bloccato al Senato. Ora ormai è troppo tardi perché il presidente Mattarella ha sciolto le camere in previsione delle elezioni del 4 marzo prossimo.