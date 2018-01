Riparte la prima tratta della ferrovia tra Casale e Mortara in attesa della Casale-Vercelli

Casale Monferrato – Nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio è stato sottoscritto il Protocollo tra il Comune di Casale, quello di Mortara e quello di Vercelli, insieme ai rappresentanti di RFI per la riattivazione delle linee ferroviarie Casale-Mortara e Casale-Vercelli. Erano presenti anche i delegati delle associazioni dei pendolari e degli studenti che in questi anni si sono impegnati a stimolare il ripristino il servizio. A dicembre partirà da Casale il primo treno per Mortara, a maggio 2019 tornerà anche il collegamento con Vercelli. Il costo complessivo, a carico delle Ferrovie dello Stato è di circa 16 milioni di euro. Il documento è stato redatto all’interno del tavolo tecnico sui trasporti voluto dal sindaco Titti Palazzetti ed è stato promosso da Regione Lombardia, Regione Piemonte, AMP Agenzia della Mobilità Piemontese con l’adesione degli Enti Locali Provincia di Alessandria, Provincia di Pavia, Provincia di Vercelli, Comune di Casale Monferrato, Comune di Mortara, Comune di Vercelli. Ai lavori hanno partecipato in questi mesi anche Legambiente, Casale Bene Comune, Associazione Ferrovie Piemontesi, il Comune di Candia Lomellina, l’Associazione dei Comuni del Monferrato, il mondo della scuola, i rappresentanti dei pendolari e dei sindacati.