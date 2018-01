Il mercato ad Acqui Terme è “a chilometro zero”

Acqui Terme (Anna Briano) – Ogni giovedì mattina, dalle sette all’una, in Piazza Addolorata, potranno trovare prodotti freschissimi e di stagione come pane, verdura, frutta, formaggi, salumi, vino, latte, conserve e succhi di frutta, dolci, legumi e molto altro ancora. Provenienti dal territorio, che non devono affrontare lunghi trasporti con mezzi inquinanti poiché messi in vendita direttamente dall’agricoltore che è anche venditore nel rispetto di precise regole comportamentali e di un codice etico ambientale, sotto la verifica di un sistema di controllo di un ente terzo.

L’Amministrazione comunale rinnova anche per l’anno 2018 l’Agrimercato, mercato settimanale dei produttori aderenti al progetto Campagna Amica, organizzato da Coldiretti Alessandria e promosso dal Comune di Acqui Terme.

Un mercato che vuole essere uno strumento per promuovere i prodotti locali. Si conferma in questa maniera la possibilità per la comunità acquese di acquistare prodotti dal sapore a KM 0 e di qualità, a tutela del vero Made in Italy.

“Credo che sia un importante valore aggiunto per la nostra città – dichiara l’assessore al commercio Lorenza Oselin (nella foto) –. L’iniziativa registra numerose esperienze positive su tutto il territorio nazionale. Pensiamo che sia un bellissimo modo per rafforzare il legame tra la città e la campagna. Abbiamo voluto assecondare questo progetto che punta a valorizzare le produzioni locali e a incentivare l’economia del territorio e l’acquisto consapevole favorendo un ruolo attivo del consumatore. Credo che in questo modo riusciremo a rispondere alle esigenze dei consumatori sempre più attenti, che avranno la possibilità di acquistare da una filiera garantita, e consentiremo alle imprese agricole del territorio di presentare ai cittadini consumatori il meglio delle loro produzioni. Come Amministrazione pensiamo che sia una grande opportunità per valorizzare il nostro territorio”.