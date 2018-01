Giorgio Gori, le sorelle Parodi e il “dietro le quinte” della prossima campagna elettorale

Gigi Moncalvo, intervistato come ogni settimana dal nostro Gianmaria Zanier, spazia dalla politica al gossip, tutto tenuto insieme da un’analisi molto divertente e inedita dei retroscena della campagna elettorale in corso per le politiche del 4 marzo. Forza Italia e la “stecca” da pagare per essere messi in lista, la Lega con Maroni che fugge dalla magistratura e il Pd con Gori e le sorelle Parodi che recitano ruoli di prima grandezza in Padania. Moncalvo passa dall’analisi politica alla cronaca rosa “condite” da un’intelligente lettura del mondo che ruota attorno ai protagonisti delle prossime elezioni. È un video da non perdere, molto gradevole, con un grande cronista, esperto, arguto e piacevolissimo da ascoltare.