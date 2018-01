Nasce “Grande Nord”, la “Nuova Lega” voluta da Tino Rossi e… forse dallo stesso Senatur

Torino (Red) – È stato presentato stamane all’hotel Royal di Corso Regina Margherita 249, il nuovo movimento a ispirazione leghista “Grande Nord” di cui Oreste “Tino” Rosi è il principale rappresentante in Piemonte. Il movimento, che dicono essere molto vicino al senatur Bossi e a Roberto Maroni in aperto contrasto con la Lega di Matteo Salvini, presenterà candidati in tutti i collegi della nostra regione per le prossime elezioni politiche del 4 marzo, sia alla Camera che al Senato della Repubblica. Sul palco, con all’On. Rossi, Mariagrazia Rotella e Tonino Sidari, candidati al Senato e Anna Lucia Doleatto, candidata alla Camera. Tino Rossi, durante il suo discorso, ha espresso “orgoglio verso i candidati di questa nuova confederazione sul panorama politico italiano”.

“Un movimento nascente – ha detto – ma che racchiude in sé ideali identitari e valori liberali troppo spesso accantonati e dileggiati dal populismo dilagante. Non è un’alternativa – ha spiegato ancora lo storico esponente della Lega ora fondatore del nuovo partito padano -, ma una soluzione, che antepone al qualunquismo mediatico la sostanza e la concretezza derivanti dall’autorevolezza delle idee e dei candidati”. Ora per i leghisti di Salvini la vita si fa dura in quanto Rossi è una bandiera della Lega Nord, l’alfiere dei leghisti duri e puri della prima ora, dei fedelissimi di Bossi.

Riccardo Molinari è avvisato.