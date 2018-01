The Midnight Man è un film di genere horror del 2017, diretto da Travis Zariwny, con Robert Englund e Lin Shaye. Uscita al cinema il 11 gennaio 2018. Durata 95 minuti. Distribuito da Adler Entertainment. Rovistando nella soffitta della nonna, Alex trova le istruzioni per un misterioso gioco che, se eseguito correttamente, risveglierà “l’uomo di mezzanotte”: un essere melvagio che trasforma i peggiori incubi in realtà. Alex e i suoi amici inizieranno a giocare…

Per capire di cosa parla The Midnight Man bisogna sapere cosa sono le creepypasta, che i più giovani ovviamente conoscono benissimo. Sono in pratica la variante internet delle vecchie leggende metropolitane o dei campfire tales, i racconti paurosi che si facevano intorno al fuoco durante i campeggi. Dai siti, blog e forum dedicati a questo genere, spesso – come nel caso del personaggio di Slenderman, nato da un photocontest – sono venuti fuori i nuovi spauracchi dell’immaginario horror giovanile.

Da una di queste storie che nasce il film di Travis Zariwny, a sua volta remake di un low budget irlandese del 2013, Midnight Man (senza articolo) di Rob Kennedy.

* DATA USCITA: 11 gennaio 2018

* GENERE: Horror

* ANNO: 2017

* REGIA: Travis Zariwny

* ATTORI: Robert Englund, Lin Shaye, Summer H. Howell, Gabrielle Haugh, Emily Haine, Michael Sirow

* PAESE: USA

* DURATA: 95 Min

* DISTRIBUZIONE: Adler Entertainment