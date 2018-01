Casale Monferrato – Massimo D’Alema è atteso in città domani pomeriggio alle 17,30, nella sala conferenze della sede del Parco del Po in Viale Lungo Po Gramsci, per un incontro coi cittadini promosso dal nuovo partito di sinistra “Liberi e Uguali”, in collaborazione col gruppo al Senato “Articolo 1-Mdp-Liberi e Uguali”. L’autorevole politico post-comunista sarà intervistato da Monica Triglia su argomenti di attualità come il lavoro e la giustizia sociale.