La Regione, prima dice una cosa e poi ne fa un’altra, e spiazza gli operatori privati che devono fare i salti mortali per adeguarsi

Alessandria (Max Corradi) – Ci vorrebbe Renato Pozzetto quando ripete: “Però la gente è strana!”, poiché la Regione Piemonte, retta dalla premiata coppia Chiamparino e Saitta (nella foto) evidentemente in preda al caos e vittima della più totale incoscienza (quando si è incompetenti non si può gestire un Ente pubblico importante come la Regione Piemonte), prima dice una cosa, poi ne pensa un’altra e, per finire, ne fa una terza. Confusionari, incompetenti e incapaci, e per questo “disonesti” anche se non toccano un cent. A questo proposito il filosofo liberale Benedetto Croce, in “Etica e Politica” ha scritto: “L’onestà politica non è altro che la capacità politica: come l’onestà del medico e del chirurgo è la sua capacità di medico e di chirurgo, che non rovina e assassina la gente con la propria insipienza condita di buone intenzioni e di svariate e teoriche conoscenze”.

Antonio Saitta e lo sfascio della Sanità piemontese

L’assessore regionale alla sanità Antonio Saitta ha quindi cambiato idea e, dopo aver vietato l’utilizzo delle Rsa accreditate Ipab o private per concedere agli anziani due mesi di ospitalità una volta terminato il ricovero in ospedale per garantire la riabilitazione, all’improvviso, terrorizzato dall’epidemia di influenza che ha fatto saltare i pronto soccorso, con una determina dirigenziale firmata Renato Botti, autorizza di nuovo quel sevizio, ma solo fino al 31 marzo (vedere il documento pubblicato a pie’ d’articolo), scadenza non prevista per le cliniche private, le uniche ad avere mantenuto la continuità assistenziale. Ma le altre strutture sanitarie private, che devono fare profitti altrimenti chiudono, secondo un sano ed einaudiano principio di economia liberale (e non liberista che è tutt’altra roba) per cui bisogna spendere almeno una lira in meno di quello che si guadagna, essendosi dovute adeguare alle direttive regionali che portavano in una certa direzione, ora che la Regione ha fatto dietrofront, si trovano spiazzate e, dopo avere investito soldi per fare una cosa ne devono spendere altrettanti per farne un’altra perché si devono riattrezzare in pochi giorni e con costi insopportabili (l’urgenza costa sempre di più della normalità).

A rimetterci sono sempre i privati e i cittadini

Inoltre la decisione di ridare temporaneamente alle Rsa private la facoltà di effettuare i servizi che un mese fa erano loro stati vietati, è stata presa solo lunedì scorso e l’Asl l’ha girata alle strutture solo ieri, sabato 13, e non si sa se domani, lunedì 15 gennaio, negli ospedali, gli addetti ai lavori la leggeranno o meno. Le Rsa sono le Residenze sanitarie assistenziali introdotte a metà degli anni novanta del secolo scorso, strutture non ospedaliere che mantengono un’impronta sanitaria in quanto ospitano per un periodo anche a tempo indeterminato persone non autosufficienti che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche di più specialisti e di una articolata assistenza sanitaria. Queste strutture sono private e devono essere gestite secondo canoni d’impresa per cui non è possibile chiedere loro di investire di nuovo in quello che avevano dismesso, per un servizio che durerà tre mesi. Tutto ciò mentre la scelta di dare il servizio gratis o farlo pagare a metà allo sventurato fruitore spetta all’Asl e alle sue fantomatiche commissioni che potrebbero decidere di far pagare l’utenza.

E i cittadini (ma loro, i reggitori della Regione, essendo post comunisti, dei cittadini se ne fregano perché la loro forma mentis punta alle masse sovietizzate), gli anziani e le famiglie che hanno perso un servizio vitale e lo possono avere solo se ci sono epidemie (che costano morti se non ben gestite: e in ospedale si sa che appena sfebbrato ti cacciano via, mica se sei guarito), dopo il 31 marzo da chi andranno?

Di sicuro c’è che il servizio costa e deve essere fornito subito anche se gli enti preposti a pagare, come spesso accade, latitano.

Si fallisce anche per i troppi crediti e per questo motivo la cosa preoccupa gli operatori privati che temono, a ragione, di non essere pagati per tempo.