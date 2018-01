Impresa edìle straniera utilizzava abusivamente lo strumento del distacco comunitario per assumere in nero i dipendenti

Alessandria – Un’impresa edìle, con sede legale in un Paese dell’Unione Europea e formalmente operante secondo le leggi di quel Paese, in realtà lavorava in Italia con personale non italiano ma di fatto reperito e stabilito in loco per cui non beneficiava della copertura previdenziale ed assicurativa italiana né formalmente era soggetto alle norme nazionali di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. A scoprire la truffa sono stati gli ispettori del lavoro dell’ufficio di Alessandria che hanno individuato e sanzionato l’azienda che, approfittando della normativa del distacco comunitario, faceva lavorare in nero i suoi dipendenti. Infatti il distacco comunitario, espressione della libertà di movimento dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea, è un istituto regolato dalle leggi nazionali di recepimento delle norme comunitarie che tuttavia può essere utilizzato solo in presenza di determinate condizioni e nel rispetto delle formalità previste dalla legge. Il distacco lecito riguarda la situazione in cui un lavoratore, abitualmente occupato in un altro Stato Membro, si trovi nella necessità di svolgere il proprio lavoro in Italia per un periodo limitato, predeterminato e predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo (ad esempio, in esecuzione di un appalto con un committente italiano). In seguito alle verifiche l’attività del cantiere è stata sospesa in via cautelare e, al termine dei complessi accertamenti svolti anche in collaborazione con la Pubblica Autorità – omologa dell’Ispettorato del Lavoro – del Paese d’origine della ditta, ha sanzionato il responsabile della condotta diffidando a regolarizzare le posizioni lavorative riscontrate. Il trasgressore, inoltre, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per le violazioni, di rilievo penale, delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da osservare in Italia, indipendentemente dalla nazionalità della ditta.

Per il fatto che assumeva senza rispettare la normativa l’azienda in questione faceva concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori corretti proprio in un settore critico come quello dell’edilizia dove la crisi occupazionale è ancora forte.