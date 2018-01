Sabato Bersani sarà a Tortona

Tortona – Luigi Bersani sarà in città sabato prossimo alle 17,30 per l’inaugurazione della nuova sede del partito della sinistra “Liberi e Uguali” in corso Montebello 41. Oltre all’inaugurazione vera e propria è in programma una conferenza dello stesso Bersani insieme al vice presidente dei senatori di “Articolo 1-MDP-Liberi e Uguali” Federico Fornaro. La presenza di Bersani, fortemente voluta dal coordinamento di “Articolo 1-MDP” guidato da Paola Bisio, dimostra l’attenzione nei confronti della città di Tortona e del tortonese che attendono risposte forti dalla politica nazionale e locale per rilanciare lo sviluppo produttivo e la vocazione logistica della zona. Alle 20 è in programma anche una cena di autofinanziamento al ristorante Il Carrettino.