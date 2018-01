Alla Sanità piemontese mancano i 900 milioni promessi dal Governo Gentiloni per il rinnovo dei contratti di lavoro

Torino (g.g.) – Sembra impossibile rinnovare il contratto dei dipendenti della sanità. Infatti nel Consiglio regionale di oggi l’assessore Saitta, rispondendo ad un’interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere di minoranza Gian Luca Vignale (nella foto) del Gruppo Misto – Movimento nazionale per la Sovranità, ha ammesso che i fondi per il rinnovo del contratto non ci sono (vedere comunicato stampa a lato).

“Come purtroppo avevamo già denunciato – ha dichiarato Vignale in una nota – sarà impossibile rinnovare il contratto di tutto il comparto della Sanità non avendo stanziato il governo del Pd neppure un euro nella legge di stabilità. Ci saremmo aspettati – continua la nota – che l’Assessore Saitta in qualità di rappresentante di tutti gli assessori regionali alla Sanità avesse alzato la voce nei confronti del governo prima dell’approvazione della legge di bilancio dello Stato, continua Vignale”.

L’assessore Antonio Saitta, ammettendo il mancato trasferimento finanziario da parte del governo di Roma, abbia promesso che solleciterà quei soldi. Una promessa, questa, fatta in piena campagna elettorale, per cui priva di qualsiasi credibilità.

“L’unica verità – conclude Vignale nella nota – è che il Pd al governo nazionale e regionale impedirà che nel 2018 si rinnovi il contratto a più di 50.000 professionisti sanitari in Piemonte”.