Anche Alessandria Oggi partecipa all’iniziativa “Un selfie con la bici di Coppi”

Alessandria (Gianmaria Zanier) – Il Museo “Alessandria Città delle Biciclette” a Palazzo Monferrato è stato inaugurato lo scorso 30 Novembre. Come ha ricordato Roberto Livraghi (Segretario Generale della Camera di Commercio di Alessandria, che si occupa dell’organizzazione della rassegna),”oggi c’è stata l’adesione all’iniziativa dei ‘selfie nei musei’: partendo dall’obiettivo di avere sempre a rotazione una bici di Fausto Coppi fino all’anno prossimo (cioè quando ci sarà il centenario della nascita di quest’ultimo), gli appassionati possono non solo visitare il museo, ma anche farsi una foto vicino a una delle due bici del ‘Campionissimo’. Il tutto con il contributo di personaggi illustri come il giornalista Giampaolo Ormezzano (da sempre amico del Museo – nella foto durante la conferenza), i due autori bolognesi del volume ‘Le bici di Coppi’ Paolo Amadori e Paolo Tullini, oltre che di Gino Cervi, ‘penna’ dello sport milanese e del Touring Club”. Solitamente, il Museo è sempre aperto al pubblico ogni venerdì pomeriggio, sabato e domenica e, per le scuole, di mattina nelle giornate in cui si concorda un appuntamento: l’obiettivo – è ancora Livraghi a sottolinearlo – è che “la struttura diventi permamente, arricchendo il panorama dei Musei del Ciclismo della provincia (cioè il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure e Casa Coppi a Catellanìa), con l’auspicio che si possa creare una sinergìa ancora più forte. Esiste poi un secondo filone, con il gemellaggio fatto con il Museo del Ciclismo del Ghisallo, in provincia di Como: ci piace molto l’idea di creare una ‘rete’ interregionale, dato che abbiamo avuto il piacere di conoscere delle persone splendide e veramente appassionate”.

(Nel selfie a sinistra, il nostro Zanier in posa davanti ad una delle due bici del Campionissimo).