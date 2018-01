Colto da infarto mentre guida il camion si accosta in una piazzuola e muore

Novi Ligure – Ieri, martedì 16 gennaio, verso le sette di sera stava rientrando in azienda dopo una giornata di lavoro a bordo del suo camion quando, mentre era alla guida, ha sentito un dolore lancinante che lo ha costretto a fermarsi in una piazzola di sosta in Via Pietro Isola davanti alla ditta Stampograf. Una volta fermo si è accasciato sul volante ed è morto. Se n’è andato così Carlo Fossati, 64 anni di Mandrogne, un autotrasportatore che lavorava per la Grassano Spa di Predosa, società che si occupa di ritiro, stoccaggio e trattamento di rifiuti destinati al riciclo. Con ogni probabilità la causa del decesso è da attribuire ad un infarto che non gli ha lasciato scampo. Preoccupati perché non lo avevano visto rientrare, verso le sette e mezzo di sera i colleghi, dopo averlo chiamato invano al cellulare, lo hanno localizzato col Gps in dotazione ai camion dell’azienda ed hanno chiamato un collega che abita a Novi, il quale si è recato sul posto dopo pochi minuti insieme ai carabinieri e ad una squadra del 118, scoprendo che il collega era morto. Carlo Fossati lascia la moglie ed una figlia.