L’aumento dell’export non significa aumento del benessere

Alessandria (Federico Fossati) – Alla conferenza stampa di Confindustria (nella foto-web tratta da La Stampa: da sinistra, il direttore Renzo Gatti e il presidente di Confindustria Alessandria Luigi Buzzi) nel corso della quale i responsabili provinciali del sindacato degli imprenditori (che appoggia Renzi e il Pd) hanno dichiarato che nella nostra provincia c’è la ripresa perché è aumentato l’export, si è assistito in verità all’ennesima mistificazione proprio perché l’aumento dell’export nell’ultimo anno non significa affatto che vi sia la ripresa dell’economia interna. E neppure che nella nostra provincia si stia meglio. Ciò è ampiamente dimostrato dall’andamento, nel 2017 rispetto all’anno precedente, dei prestiti finalizzati che proprio nella nostra provincia sono aumentati dell’1,4%, mentre i prestiti personali sono aumentati di ben il 3,1%, come anche l’andamento della cassa integrazione. Cosa significa tutto ciò? Una cosa sola: che ci sono sempre meno soldi e che le nostre vendite aumentano all’estero ma diminuiscono all’interno. Infatti un deficit commerciale (quando si importa di più di quello che si esporta) della bilancia dei pagamenti di una determinata area geografica – nel nostro caso la provincia di Alessandria – non riveste nessun significato negativo in quanto indica solo l’aumento della domanda interna, che è segno di benessere perché la gente ha i soldi per comprare di più. Per fare un esempio, la bilancia commerciale dell’Australia è da sempre in deficit ma il Paese gode di un grande benessere. Ecco perché quando si dice (e si scrive) che siamo in ripresa perché le esportazioni sono aumentate del 30% si raccontano delle balle. Non si dice infatti che, parimenti, la gente ha sempre meno soldi. Altro che: “Alessandria Locomotiva del Piemonte”.