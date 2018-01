Da Vento Biometano

Ecco finalmente una nuova azienda della provincia di Alessandria, la “Vento Biometano” che produce gas naturale ed energia pulita da rifiuti organici e scarti dell’agricoltura. Questo settore sta conoscendo un grande successo in molti paesi d’Europa e anche in Italia stanno nascendo le prime aziende del settore che consentiranno certamente una ricaduta positiva anche per quanto riguarda l’occupazione. Tra queste “Vento Biometano” che prevede la realizzazione a breve scadenza di stazioni di servizio lungo le nostre strade e autostrade per la distribuzione del suo carburante, dove sono previsti bar ed esercizi commerciali che tratteranno esclusivamente prodotti biologici. La produzione di “Vento Biometano” nello stabilimento di Asti è in grado di raggiungere il traguardo di 3.000 metri cubi all’ora nei primi due anni, che raddoppia con l’attivazione dell’impianto di Castellazzo Bormida. Ciò si traduce in una produzione complessiva annua di circa 5 milioni di metri cubi per un’utenza, nel settore dell’autotrasporto, di circa 200 camion. Approfondite di cosa stiamo parlando e condividete le opportunità di sviluppo. In questi link le idee, le innovazioni e il progetto.

