Fake news sull’economia alessandrina. Barbara Balzerani e le BR. Urbano Cairo in politica? Che fine ha fatto il programma Rai del fratello delle sorelle Parodi?

Alessandria – Terzo incontro di Gianmaria Zanier con Gigi Moncalvo che ci parla delle bufale che si leggono sui giornali a proposito di una fantomatica ripresa dell’economia in provincia di Alessandria, per passare alla vicenda della brigatista rossa Barbara Balzerani che invita a festeggiare la Strage in cui ha perso la vita Aldo Moro nel lontano 1978. Non mancano notizie su Urbano Cairo che potrebbe essere interessato alla politica e di Stefano Parisi “delfino decaduto” di Berlusconi alla guida di Forza Italia. Rivelazioni molto curiose anche sul fratello delle sorelle Parodi, Roberto Parodi, in merito ai suoi contratti (pure lui?) con “Mamma Rai”.