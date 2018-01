Bersani a Tortona cavalca i temi storici della sinistra

Tortona – Pier Luigi Bersani ha inaugurato oggi pomeriggio la nuova sede del neonato partito di sinistra “Liberi & Uguali” in Corso Montebello 41. È arrivato alle 17,30 in punto accompagnato dal senatore Federico Fornaro. Nel prendere la parola ha toccato temi cari alla sinistra come lavoro, welfare universalistico, fisco fedele e progressivo. Secondo Bersani è indispensabile fare in modo che i diritti dei lavoratori siano fatti rispettare in tutto il mondo per dare una risposta globale alla globalizzazione liberista. “Chi non capisce queste cose – ha detto lo storico leader comunista – se la vedrà con Berlusconi”, dando implicitamente per scontato che l’ex Cavaliere sia considerato ormai vincente un po’ da tutti, sondaggisti compresi. “Noi con la destra non andiamo – ha ribadito il politico piacentino lanciando un chiaro messaggio a Renzi – e continueremo la nostra politica di sinistra”.

La conferenza, che si è tenuta in una sala gremita da un centinaio di persone, è terminata intorno alle 19. Quindi tutti al ristorante Il Carrettino per una cena di finanziamento della campagna elettorale di Liberi & Uguali.