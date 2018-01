Botta e Vignale sull’accorpamento di Asl e Aso: è un metodo per moltiplicare le poltrone

Torino – Non si sono fatte attendere le critiche, anche forti, sulla decisione della giunta regionale di accorpare Asl e Aso di Alessandria, che dovrà essere discussa in commissione sanità e in consiglio regionale. L’accorpamento, qualora approvato, sarà operativo dal 1° gennaio del 2019. Inoltre la giunta ha prospettato la nascita di un nuovo soggetto, AS@P.

“È paradossale – fa sapere in una nota il Movimento Nazionale per la Sovranità – che la Giunta regionale, invece di occuparsi dei veri problemi della sanità piemontese, continui in un’opera di demolizione sistematica delle sanità territoriali, per giunta prevedendo una nuova super azienda che garantirà qualche nuova poltrona: quali saranno i costi e i benefici per i piemontesi”?

“All’incontro organizzato il mese scorso ad Alessandria – ha detto il consigliere regionale di Mns Gian Luca Vignale – abbiamo dimostrato che la nostra contrarietà alla fusione non è aprioristica, ma basata sull’analisi dei bilanci, dei flussi di mobilità e di un’organizzazione sanitaria rispettosa di tutti i territori”.

“Primari e sindacati – spiega Marco Botta (nella foto), commissario regionale del Movimento Nazionale per la Sovranità – hanno espresso la loro contrarietà a questa proposta, ora dovranno essere le istituzioni locali a difendere la sanità alessandrina, votando la mozione già presentata ad Alessandria dal nostro gruppo e sottoscritta da tutte le forze del centrodestra”.

Secondo i due esponenti della destra piemontese le politiche di Chiamparino e Saitta di questi anni sono servite solo a tagliare i servizi nei presidi territoriali dell’Asl Al causando un disastro generale che ha costretto i cittadini a migrare verso altre regioni o verso l’ospedale di Alessandria che non può più reggere un flusso così imponente. A questo proposito il Movimento Nazionale per la Sovranità in collaborazione con la Lega Nord continuerà la battaglia politica iniziata ieri a Tortino per iniziativa di Botta e Vignale anche nei centri periferici.

“Già dalle prossime settimane ci recheremo – ha detto Alessandro Bego, commissario provinciale del Mns – in altri centri della provincia per manifestare la nostra contrarietà ad un ulteriore taglio dei servizi sanitari”.

Intanto Vignale ha già annunciato battaglia in commissione e in consiglio regionale: “il Movimento nazionale per la Sovranità – ha dichiarato – esprimerà il proprio dissenso con la forza dei numeri e di reali motivazioni di tutela della sanità, cercando di evitare che la delibera sia approvata. Se vinceremo le prossime elezioni regionali – ha concluso Vignale – la revoca della delibera di fusione sarà uno dei prossimi provvedimenti della futura amministrazione”.