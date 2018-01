Nuova inchiesta giudiziaria sull’ospedale San Giacomo di Novi

Novi Ligure – Ancora malasanità al San Giacomo di Novi Ligure, considerato da Agenas (Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Regionali), secondo la classifica del 2015, il peggiore ospedale del Piemonte per quanto riguarda la terapia della frattura del femore.

Stavolta si tratta d’un caso d’infezione all’anca che ha colpito Dennis Nielsen, un danese di 59 anni residente in Via Trento a Ronco Scrivia il quale, poco prima di Natale, si era fatto visitare proprio a Novi dove un medico gli aveva prescritto una cura a base di antinfiammatori e antibiotici senza ricoverarlo. Ma la cura non ha funzionato e il Nielsen si recava dal proprio medico che lo faceva ricoverare al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Ma evidentemente era troppo tardi perché l’uomo sarebbe morto dopo pochi giorni, giovedì 18 gennaio 2018. A questo proposito, in seguito ad un esposto presentato dalla moglie della vittima, il procuratore della Repubblica di Genova, Francesco Cardona Albini, ha avviato un’inchiesta che riguarderebbe, oltre il San Martino di Genova, anche l’ospedale novese. Intanto il magistrato ha ordinato l’autopsia sul corpo di Dennis Nielsen e ha disposto l’acquisizione della cartella clinica.

L’ospedale San Giacomo non è nuovo a questo tipo di inchieste in quanto, ancora un paio di anni fa, alcuni medici e paramedici erano finiti sotto processo, poi parzialmente assolti, per un catetere dimenticato tra l’addome e la vescica che ha ucciso Luigi Bianchi, 85 anni di Varese, operato al femore.