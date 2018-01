C’erano solo vestiti nella valigia abbandonata alla stazione

Alessandria – Si è conclusa positivamente la vicenda della valigia sospetta abbandonata (che poi si è rivelato un borsone) alla Stazione di Alessandria verso le sei d questo pomeriggio. Gli artificieri della sezione operativa dei Carabinieri di Torino sono giunti ad Alessandria verso le 22 e in mezzora hanno controllato coi loro strumenti il borsone che, una volta aperto, si è scoperto contenere solo de vestiti. Non è stato trovato nessun documento per cui tutto finirà al Comando della Polfer a disposizione dell’eventuale proprietario. Mentre stiamo scrivendo, sono le 22:45, le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono terminate e i viaggiatori ora possono spostarsi liberamente e accedere alla zona che prima era stata transennata. Per la seconda volta in pochi mesi nella nostra città è rientrato l’allarme-bomba ma la paura è stata tanta.

Nella sequenza fotografica sotto:

il furgone attrezzato degli artificieri un artificiere accanto al borsone il contenuto del borsone.

(Sotto, la notizia del rinvenimento della valigia alle 18 di oggi)

Valigia rossa sospetta abbandonata in stazione: arrivano gli artificieri

Alessandria – Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area della stazione dove è stata trovata, verso le sei di oggi pomeriggio da alcuni viaggiatori in transito, una grossa valigia di plastica rossa abbandonata sul marciapiede vicino al Md Donald e poco distante dagli uffici della Posta. L’allarme è scattato immediatamente e sono subito arrivati gli agenti della Polfer, quelli della Polizia Municipale e i carabinieri che hanno transennato la zona ed avvisato i colleghi della sezione artificieri di Torino. Mentre stiamo scrivendo – sono le 21:25 – la zona è inaccessibile ed il nostro reporter, che è sul posto, ha scattato una foto al volo la cui qualità è scadente, ma resta pur sempre un documento importante di questa vicenda che si spera si risolva nel modo migliore. Questo è il secondo allarme in pochi mesi per il ritrovamento di una valigia sospetta abbandonata per strada. Anche nel pomeriggio del 29 maggio scorso era stata trovata una valigetta abbandonata lasciata per terra davanti all’ingresso della chiesa di Santa Lucia in Via Chenna ma, per fortuna, non si trattava di una bomba. Si attendono sviluppi della situazione e seguiranno aggiornamenti.