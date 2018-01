Ottimi i due portieri, ma alla fine decide Fischnaller

Alessandria (Alessandria 1 – Pro Piacenza 0) Gianmaria Zanier – Bene, ma non benissimo: come direbbe il tormentone così tanto in voga in questo periodo. Si, perché alla fine, se non ci fosse stata la zampata di Manuel Fischnaller al 78′ (subentrato nella ripresa ad uno spento Sestu), probabilmente la gara contro il Pro Piacenza si sarebbe trascinata fino al 90′ sui binari di un inutile pareggio. Per fortuna dei Grigi, a difendere la porta avversaria non ci sarà sempre un portiere del calibro di Stefano Gori. Segnatevi questo nome e cognome: classe ’96, un “numero 1” già pronto per il grande salto, come testimoniano almeno due “miracoli” su Gonzalez e un paio di uscite in ottimo stile su cross dalle fasce laterali. È pur vero che, oltre a Fishnaller, anche Vannucchi abbia contribuito in maniera determinante alla vittoria, non solo allo scadere del primo tempo con un eccellente senso della posizione nel momento in cui una deviazione di Giosa, su conclusione di Bazzoffia, finiva sul palo, ma soprattutto all’inizio della ripresa quando l’estremo difensore grigio chiudeva nuovamente la strada allo scatenato Bazzoffia. Per il resto, siamo alle solite: quando gira Gonzalez, gira tutta la squadra, altrimenti, diventa durissima, con una manovra lenta, farraginosa e poco incisiva. Marconi in netto calo (nonostante le ultime prove confortanti prima della sosta), ma anche Nicco e Sestu (sostituito, appunto, da Fischnaller, nel secondo tempo) decisamente insufficienti. Meglio sicuramente l’ultimo acquisto Gatti, descritto dai più come il classico mediano di rottura, che ha dimostrato invece già una buona condizione e capacità di inserimento negli spazi, in particolare con Gonzalez, nel momento in cui, di fatto, “El Cartero” si è trasferito stabilmente sulla fascia destra lasciando l’altra zona di competenza al sempre vivace Fischnaller. Non a caso le conclusioni più insidiose da fuori area sono arrivate da questi due giocatori i quali, rientrando con il rispettivo “piede” – l’argentino col sinistro e l’altoatesino col destro – hanno potuto metter a dura prova gli ottimi riflessi del portiere piacentino. Avanti così, insomma, anche se a Livorno bisognerà affrontare la gara col furore agonistico che si è visto solo nella parte finale della gara odierna.

Alessandria: Vannucchi; Celjak, Piccolo, Giosa, Fissore; Nicco (18’st Gatto), Gazzi, Branca; Gonzalez, Marconi (40’st Bunino), Sestu (10’st Fischnaller). A disp.: Pop, Pastore, Ranieri, Sciacca, Russini, Agazzi, Rossetti, Casasola, Barlocco. All.: Marcolini

Pro Piacenza: Gori; Calandra, Belotti, Battistini, Ricci (29’st Belfasti); Barba, Aspas, Cavagna (36’st Musetti), La Vigna; Mastroianni, Bazzoffia (29’st Starita). A disp.: Bertozzi, Soresina, Avanzini, Messina All.: Pea

Gol: 78’ Fishnaller

Arbitro: Curti di Milano

Ammoniti: Gonzalez, Aspas, Piccolo.

Spettatori: 2500 circa.