Da Movimento 5 Stelle Alessandria

Giuseppe Castagna – Candidato M5S alla Camera e Mariassunta Matrisciano – Candidata M5S al Senato scrivono:

Ieri sera, domenica 21 gennaio, al termine della tre giorni organizzata dal MoVimento 5 Stelle a Pescara per presentare il Programma di Governo, sono stati pubblicati i risultati delle Parlamentarie.

Con grande emozione abbiamo appreso di essere la donna più votata nel collegio plurinominale Piemonte 2 per il Senato e il secondo uomo più votato nel collegio plurinominale Piemonte 2-5 per la Camera.

Vogliamo quindi ringraziare tutti gli iscritti che con la loro preferenza ci permetteranno di correre per le elezioni politiche con l’obiettivo di dare anche al territorio alessandrino una rappresentanza a Roma. Ovviamente l’ufficialità della nostra candidatura nei listini plurinominali ci sarà soltanto il 29 gennaio, giorno in cui verranno depositate le liste.

Ora è il momento di rimboccarsi le maniche e, insieme agli attivisti della provincia, di scendere nelle piazze per far conoscere a tutti i cittadini il Programma di Governo del MoVimento 5 Stelle. Ci aspetta una campagna elettorale faticosa ma sicuramente entusiasmante che darà la possibilità ai cittadini di partecipare, scegliere e finalmente cambiare le sorti del nostro Paese!

PS Seguirà nei prossimi giorni comunicazione candidati uninominale e conferenza stampa di presentazione dei candidati.