Il più giovane direttore vendite al mondo è un casalese di 20 anni: Alberto Frisoni che si definisce “imprenditore digitale”

Alessandria – “Mi sono diplomato – ci racconta Alberto Frisoni – perito agrario all’istituto Vincenzo Luparia di San Martino di Rosignano Monferrato. Mi piaceva molto il marketing e ho sempre pensato di aprire un’azienda. Sei mesi prima di diplomarmi ho incontrato un mio carissimo amico che aveva appena conosciuto un nuovo progetto e ha voluto farmelo vedere perché secondo lui era una cosa che in Italia poteva funzionare. Fin da piccolo non ho mai voluto avere una vita preconfezionata perché si deve sempre fare qualcosa che ti appassiona veramente”.

Alberto Frisoni è di Casale Monferrato dove è nato 20 anni fa, ma abita ad Alessandria. Il progetto che Alberto porta avanti riguarda il settore dell’e-commerce e per prepararsi ha dovuto seguire corsi di formazione di circa tre mesi.

Lavora per DubLi, una società americana leader mondiale nel settore del cashback, che offre l’accesso esclusivo alla vendita al dettaglio online e offerte di viaggio, sconti.

Cashback significa “ritorno di denaro ad ogni acquisto” e corrisponde all’accredito di una parte dell’importo speso sui negozi online (internet) presenti su DubLi. Questo è possibile perché per ogni acquisto effettuato DubLi riceve una commissione dai vari negozi e ne versa una parte al cliente finale. Oltre 10.000 i negozi del portale DubLi presenti in tutto il mondo e molti altri se ne aggiungono ogni giorno.

“Mi piace definirmi un imprenditore digitale – ci spiega Alberto – perché opero solo online. Mentre mi formavo – spiega -, capivo sempre di più che non volevo fare l’agricoltore. Nel giro di qualche mese ho deciso di mollare tutto e lanciarmi nel mondo dell’e-commerce. Ho iniziato il progetto che mi è piaciuto perché si dava un servizio basato sul risparmio delle persone. All’inizio non eravamo molto soddisfatti perché sembrava che la cosa non prendesse piede, ma noi ci credevamo. Nel 2017 abbiamo allargato i nostri interessi all’estero e, dato che un’azienda americana si è accorta di quello che stavamo costruendo, il 20 maggio sono stato nominato direttore delle vendite della multinazionale”.

È stata una qualifica che ha fatto entrare Alberto Frisoni nei record perché è l’unico al mondo ad essere nominato direttore delle vendite di una multinazionale già a 19 anni.

I due giovani, assistiti dal vice presidente italiano di DubLi, hanno aperto in Italia un sito di e-commerce, con oltre 12.000 brand all’interno, che offre ai propri clienti un cashback dal 4 al 34%. Inoltre, hanno aggiunto al sito una carta di credito prepagata con il 4% di cashback su tutti gli acquisti. Questa carta di credito sarà presentata a breve a Dubai.

“È un lavoro che mi impegna molto – conclude Frisoni – e mi piacerebbe poter passare del tempo in più con la mia famiglia però sono contento di avere ottenuto questi risultati perché posso essere un esempio per i giovani”.