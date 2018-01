Nel borsone rosso trovato in stazione non c’erano solo scarpe, maglioni e giubbotti: la Polfer indaga

Alessandria – Secondo attendibili indiscrezioni la Polfer di Alessandria starebbe indagando nei confronti di un marocchino che, da solo o con la complicità di altri, avrebbe intenzionalmente abbandonato il borsone rosso trovato ieri pomeriggio verso le sei sul marciapiede della stazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti gli agenti Polfer, i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale. La zona è stata transennata in attesa dell’arrivo degli artificieri che hanno bonificato l’area solo alle dieci e mezzo di ieri sera. Il borsone rosso era stato notato da alcuni passanti, lasciato sul marciapiede della stazione nell’area vicina agli uffici postali. Stando agli ultimi aggiornamenti sembra che dentro non ci fossero solo scarpe, maglioni e giubbotti, ma qualcosa d’altro, di cui peraltro gli inquirenti non forniscono, per ora, una descrizione. Tuttavia quel “qualcosa” ha indotto gli agenti Polfer ad iniziare le indagini nei confronti di uno o più marocchini musulmani residenti in città. La borsa ed il suo contenuto sono attualmente sotto sequestro al comando Polfer di Alessandria.